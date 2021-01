Más problemas judiciales para el médico de Maradona: ¿falsificó la firma del "10"?

La Justicia encontró en la casa de Leopoldo Luque varios documentos con la firma de Diego Maradona que habría sido falsificada

La Justicia investiga si el médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, falsificó la firma del ex futbolista. Luego de los allanamientos realizados en la casa del neurocirujano encontraron una hoja con varias firmas de "El Diez", como si alguien la hubiera estado practicando.

Cuatro días después de la muerte del astro, la Policía Bonaerense recopiló varias cosas del domicilio de Adrogué del doctor. Entre esas cosas había más de cien hojas con anotaciones de las cuales tres, llamaron especialmente la atención.

En una de las páginas había muchas firmas de Maradona, en otra aparecía la firma escaneada y en la última, una donde el propio Maradona parecía pedirle su historia clínica al centro de salud de Olivos, donde fue operado del cerebro.

Los papeles descubiertos recientemente, se enviaron a un perito caligráfico e la Asesoría Pericial de la Procuración para que analice si son falsificaciones o efectivamente se tratan de rúbricas de El Diez.

John Broyad es el fiscal general de San Isidro, quien sabe que para solicitar una historia clínica hace falta la firma del paciente. Sorpresivamente de la clínica de Olivos se retiraron cuatro, de las cuales una estaba en posesión de Luque. Quienes intervienen en el caso, sospechan que no fue Maradona quien firmó esos pedidos.

Lo que más dudas despierta para los investigadores, es por qué se falsificó la firma de Maradona para pedir cuatro historias clínicas.

El médico Luque habría falsificado la firma de Diego Maradona

Las acusaciones contra el médico

Por el momento Leopoldo Luque se encuentre imputado en la causa por mala praxis, por negligencia o impericia en su tratamiento a Diego Maradona. También se espera una resolución de la junta médica para saber si se lo imputa o no, por homicidio culposo.

Las firmas ahora encontradas en las hojas que estaban en su casa de la zona sur del Gran Buenos Aires, pueden abrir ahora una nueva imputación para el neurocirujano.

Maradona: sus últimas horas

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, mamá del hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, realizó explosivas declaraciones.

"Ojeda está pasando por una etapa de tristeza no por ella sino por su hijo que en el último tiempo estaba cerca de su papá. El otro día Dieguito se levantó temprano diciendo que quería ir a la casa de su papá y Vero le explicó que la casa de Brandsen estaba cerrada y que Diego ya no estaba ahí, y que ahora está en el cielo. Y Dieguito le dijo: 'Vamos a la casa del cielo'", contó.

Sobre las últimas horas de Diego, Baudry contó un dato desgarrador: "A Maradona lo dejaron morir y eso está en investigación. Hay penas graves con privación de libertad, pero no puedo decir nada todavía. Lo dejaron morir y eso está acreditado en la causa. ¿Qué significa? Que lo mataron".

"Nosotros vamos por algo más grave que homicidio culposo. Si tenés un problema cardíaco y te dejo de tratar durante tres años y te doy pastillas para aumentar la frecuencia cardíaca, automáticamente vas a tener un problema. Es más que negligencia. Diego tuvo una agonía de varias horas: el edema de pulmón tarda entre 17 a 25 horas en firmarse. Rápidamente se va a saber todo y va a ser muy dura la realidad", agregó en el programa de TV "Los ángeles de la mañana".

Mario Braudi dijo: "A Maradona lo dejaron morir y eso está en investigación.

¿Dónde descansará finalmente el cuerpo de Maradona?

Con respecto al lugar dónde descansará finalmente el cuerpo de Maradona, Baudry contó que hay un principio de acuerdo entre todas las partes para llevarlo al predio que la AFA tiene en Ezeiza. "Sólo un heredero no está de acuerdo y quería hacer otra cosa. La idea es hacerle un monumento y un mausoleo. Es muy costoso, pero tenemos una propuesta seria y concreta y con los gastos cubiertos por la AFA y otra gente más. Maradona es un ídolo que puede tener su mausoleo en Ezeiza, que es la entrada al país. La gente va a tener un lugar donde dejarle una flor a su ídolo. Si las hermanas deciden que sus padres estén con Diego, se trasladarán los tres cuerpos a ese mausoleo".

Según Baudry hay un principio de acuerdo entre todas las partes para llevar el cuerpo de Diego al predio que la AFA tiene en Ezeiza y hacerle un monumento.

"A Dieguito le cortaron la obra social y las prestaciones"

Mario Baudry representante de "Dieguito" Fernando Maradona Ojeda indicó que tras la muerte del astro futbolístico, al menor de sus hijos "le cortaron la obra social y las prestaciones".

"No nos íbamos a presentar en la causa porque Vero está compungida por Dieguito, que disfrutaba mucho de su papá. Cuando Diego estaba tirado en el sillón, el nene se acostaba a su lado, sobre sus piernas, y jugaba en la tablet, o se sentaban al lado de la pileta. El día de la muerte de Maradona yo estaba en el campo, y cuando me llamó Verónica fui a su casa y salió Dieguito corriendo, me llevó de la mano al patio y me dijo: 'Marito, papá se murió y estoy muy triste'. Y Dieguito habla poco. Con Vero intentamos contenerlo y le dijimos que su papá es la estrella más grande en el cielo. Desde ese día, muchas noches llora dormido", contó Baudry en Intrusos, por América.