Se perdona a sí mismo: aseguran que Trump analiza otorgarse un indulto

Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos le habría preguntado a sus asesores cuál sería el impacto de esa medida a nivel legal y político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado tanteando la posibilidad de perdonarse a sí mismo y otorgarse un indulto inédito.

Lo informa el periódico The New York Times citando algunas fuentes, según las cuales no está claro si sacó o no el tema de los enfrentamientos en el Congreso durante esas insinuaciones.

Trump le habría preguntado a su gente cuál sería el impacto de un indulto a sí mismo a nivel legal y político.

El republicano habría insinuado a sus asesores que quería perdonarse antes del día de la asunción de Joe Biden, el 20 de enero, informó The New York Times, señalando que sería un uso extraordinario de los poderes presidenciales y nunca experimentado en la historia de Estados Unidos.

Trump enfrenta crecientes llamados para ser destituido en virtud de la 25ª enmienda de la Constitución, acusado de incitar los hechos de violencia que terminaron en el asalto de la sede del Congreso el miércoles.

Adoptada en 1967, la 25ª enmienda de la Constitución establece la normativa para transferir el poder de un presidente de Estados Unidos que muera, renuncie, sea destituido o que por alguna otra razón sea incapaz de cumplir sus funciones.

Ha sido invocada en varias ocasiones, especialmente por Richard Nixon cuando renunció en 1974 y por presidentes que traspasaron temporalmente el poder al vicepresidente mientras se sometían a cirugías.

En octubre pasado, se comentó la posibilidad de que Trump invocara este procedimiento cuando cayó enfermo de Covid-19, pero finalmente no decidió hacerlo.

Pero ahora, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su copartidaria Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, lideran las voces que llaman al vicepresidente Mike Pence a invocar la enmienda en los últimos días del mandato de Trump.

Aceptó la derrota

Por otro lado, Trump aceptó que su gestión será de un solo mandato y prometió una "transición ordenada", después de que el Congreso ratificara la victoria electoral de Joe Biden.

"Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, sin embargo habrá una transición ordenada el 20 de enero", dijo en un comunicado.

Además, expresó que seguirá con sus reclamos sobre presuntos fraudes electorales y consideró que su gestión ha sido el mejor primer gobierno de la historia estadounidense. "Siempre he dicho que continuaremos nuestra lucha para asegurar que sólo se cuenten los votos legales. Aunque esto representa el final del más grandioso primer mandato de la historia presidencial, es sólo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo", sostuvo.

El miércoles, en medio del asalto al Capitolio por parte de seguidores republicanos, Trump pidió que respeten a las fuerzas de seguridad, pero mantuvo sus reclamos electorales y justificó la violencia. La jornada tuvo un saldo de cuatro muertos, más de 10 heridos y unos 50 detenidos, y cerró a la noche con la decisión del Congreso de certificar el triunfo de Biden.

La turba ultraderechista que tomó el Capitolio de los Estados Unidos.

El comunicado de Trump tuvo que ser difundido a través de la cuenta de uno de sus asesores, ya que sus cuentas de Facebook y Twitter continuaban bloqueadas por los mensajes inflamatorios de la víspera. Si bien no reconoció la derrota de noviembre, dejó claro que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero.

El saliente mandatario había presionado al vicepresidente, Mike Pence, para que bloqeuara la certificación de Biden en la sesión del Congreso, algo que no tenía el poder de hacer. Pence cumplió con su rol protocolar y tras un extenso debate se ratificó la victoria del demócrata.

Trump ha pasado los dos últimos meses negándose a reconocer su derrota en las urnas y realizando acusaciones infundadas de fraude electoral masivo que han sido rechazadas por docenas de tribunales y funcionarios republicanos, incluyendo su exsecretario de Justicia.

El vicepresidente Pence (de pie, sin barbijo) encabezó la sesión legislativa que confirmó el triunfo de Biden.

Investigación legislativa de los incidentes

Por su parte, legisladores estadounidenses prometieron investigar la forma en la que la policía del Capitolio manejó el asalto al edificio, cuestionaron si la falta de preparación permitió que la turba ocupase y causase destrozos en el inmueble.

La turba rompió ventanas, entró a los hemiciclos del Senado y la Cámara de Representantes y a oficinas de legisladores, incluyendo la de la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi.

El siguiente es el comunicado de Trump: