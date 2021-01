Trump anunció que no participará de la asunción de Biden como presidente de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá a la asunción del mandatario electo, Joe Biden, el 20 de enero.

"Para todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero", escribió el republicano en su cuenta de Twitter.

Mi enfoque ahora se centra en asegurar una transición sin problemas, dijo Trump.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021