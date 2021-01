Gorilas de un zoológico dieron positivo de coronavirus: ¿Quién los habría contagiado?

El grupo permanece junto en cuarentena, y está comiendo y bebiendo. Por ahora no iniciaron con estos animales un tratamiento específico contra la Covid-19

Por primera vez, se detectó a gorilas infectados de coronavirus. Ocurrió en el zoológico de la ciudad californiana de San Diego,donde al menos dos animales dieron positivo de SARS-Cov-2, confirmaron este lunes las autoridades del parque y el gobernador Gavin Newsom.

El miércoles, dos gorilas del zoo comenzaron a toser. Una prueba preliminar mostró la presencia del coronavirus el viernes, resultados que fueron ratificados en las últimas horas por un laboratorio veterinario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Tres animales mostraban síntomas y se sospecha que fueron infectados por un cuidador cuyo test arrojó resultado positivo hace más de una semana, según un comunicado de prensa del zoológico. Pero por la convivencia en un mismo espacio, se supone que todo el grupo de ocho gorilas estuvo expuesto al Covid-19.

"Aparte de algo de congestión y tos, los gorilas están bien", dijo Lisa Peterson, directora ejecutiva de San Diego Zoo Safari Park, en declaraciones citadas por la cadena televisiva CNN.

El grupo de gorilas "permanece junto en cuarentena, y está comiendo y bebiendo. Tenemos la esperanza de una recuperación completa", agregó. Por ahora no iniciaron con estos animales un tratamiento específico contra la Covid-19.

Antecedentes de contagio en otros animales

Aunque otras especies de animales contrajeron el coronavirus, desde visones hasta tigres, este es el primer caso conocido de una transmisión a grandes simios (incluye a chimpancés y orangutanes). Investigaciones anteriores demostraron que algunos primates son susceptibles al virus. Por el momento, no se sabe si pueden tener alguna reacción grave.

Los expertos en vida silvestre expresaron su preocupación sobre la Covid-19 en gorilas, una especie en peligro de extinción que comparte el 98,4% de su ADN con los seres humanos y que son animales inherentemente sociales.

El San Diego Zoo Safari Park está cerrado al público desde principios de diciembre, pero los empleados trabajan para cuidar a los 6.500 animales que tiene en sus instalaciones.

Ahora en el lugar prevén ser más estrictos con los protocolos. El personal que entre al recinto de los gorilas usará un overol descartable sobre su ropa de trabajo y los guardias que ya tenían que usar máscaras, sumarán otra protección para los ojos.

Mascotas y Covid.19: ¿hay que vacunarlas?

Casi desde el principio de la pandemia de COVID-19 es sabido en el ámbito científico que los animales también pueden contagiarse y transmitir el virus SARS-CoV-2. Con varias vacunas en el mercado para inmunizar a seres humanos, los científicos comienzan a preguntarse si es preciso inocular también a los animales, especialmente a los domésticos, como los perros y los gatos.

Por otra parte, preocupa a la comunidad científica que los seres humanos transmitan el virus a la vida silvestre, provocando otra clase de crisis ambientales (ciertos brotes de SARS-CoV-2 en ganado ha debido terminar en sacrificios masivos, con la pérdida de vidas animales y dificultades económicas para sus dueños).

Mientras los países del mundo trabajan en los procesos de adquisición de vacunas para inmunizar a sus poblaciones, también hay que preguntarse si será necesaria la creación de una vacuna para animales, y cuánto tiempo puede llevar realizarla, en caso de que la primera respuesta sea afirmativa.

Según coinciden los especialistas, no hay una necesidad urgente, por el momento, de desarrollar una vacuna para mascotas. Por un lado, no se conoce con exactitud cuántos perros, gatos y otros animales se han infectado con el virus SARS-CoV-2, y los síntomas que han presentado los que fueron identificados como positivos han sido leves o nulos.

Científicos analizan qué hacer con las mascotas.

"Los gatos y los perros no juegan un papel importante en el mantenimiento o la transmisión de la enfermedad a los humanos", asegura a la revista científica Science William Karesh, vicepresidente ejecutivo de Salud y Políticas de EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro que rastrea enfermedades emergentes en animales. Por ello, resume, desde el punto de vista de la salud pública, una vacuna para animales no es una necesidad.

La nueva cepa del coronavirus se expande en América

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos —USDA, por sus siglas en inglés—, que otorga licencias comerciales para vacunas para mascotas, no está aprobando actualmente ninguna vacuna para COVID-19, informó a la revista Joelle Hayden. Explicó que si bien las empresas tienen total libertad de investigar y desarrollar este tipo de vacunas, aún no hay ninguna concretada y, además, "sin una licencia, no pueden venderlas ni distribuirlas".

Además de los perros y gatos, estudios de laboratorio sugieren que el SARS-CoV-2 puede infectar a diversos animales: ardillas, ovejas, cachalotes y más. En este sentido, el vicepresidente de Ciencia y Divulgación de EcoHealth, Jonathan Epstein, recuerda que los virus respiratorios en el pasado han infectado también a la familia de los simios.

Si esto ocurriera con el SARS-CoV-2, sería una alerta roja para algunas especies que se encuentran en peligro de extinción en África y Asia. Para él, independientemente de qué animal sea, la clave está en el modo como nos relacionamos con los animales. Aquellas personas que tienen animales a cargo, especialmente quienes trabajan en zoológicos, o tienen campos donde atienden ganado, deben utilizar tapabocas, sostiene Epstein.

En tanto, en Rusia está en desarrollo una vacuna contra el coronavirus para animales, que promete estar lista para enero de 2021. Con los avances que han habido en las vacunas para seres humanos, la "traducción" de estas dosis al mundo animal puede ser más sencilla de los que parece. De hecho, las vacunas aprobadas para seres humanos han tenido previamente pruebas de seguridad en hámsteres, ratones o monos, por lo que ya hay indicios de cómo operan en estas criaturas.

Las diferentes especies tienen diferentes respuestas inmunitarias, por lo que es posible que deba duplicarse o triplicarse el nivel de antígeno en, por ejemplo, perros frente a gatos. Pero los fundamentos del enfoque de la vacuna no cambiarían", explica Karech.