Te presentamos a Gab, la red social alternativa a Twitter que capta seguidores de Trump

Influencers de Parler piden a sus seguidores que salten a Gab, una plataforma. que surgió en 2016 centrada en audiencia conservadora

"El Éxodo de Silicon Valley comenzó. Entrá en el Arca… Lo mejor está por llegar". Estas son las palabras con las que la red social Gab celebró este lunes su nuevo auge de tráfico: más de 500.000 nuevos usuarios solo ese día, y 18 millones de visitas.

Este furor está relacionada con los problemas de Parler, otra red social usada sobre todo por conservadores y simpatizantes de Trump que tuvo un fuerte incremento luego que Twitter diera de baja la cuenta del Presidente.

Parler fue eliminada de las tiendas virtuales de Google y Facebook, mientras que Amazon Web Services finalizó el hospedaje de su versión web, argumentando que muchas de sus cuentas promovieron la violencia antes, durante y después del aalto al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Si bien su fundador, John Matze, aseguró que la red social volverá en una semana, los usuarios de la derecha se está mudando a Gab, informa Business Insider.

La propia Gab vivió su propia desaparición temporal en 2018 después de que se revelara que Robert Bowers, acusado de ser el autor tras la masacre de la sinagoga de Pittsburgh en octubre de 2018, llevaba tiempo consumiendo y promoviendo mensajes de odio a través de esta red social.

Amazon bloqueó el acceso de Parler a sus servidores

Los orígenes de Gab

En su página web se definen como "una red social de libertad de expresión. Nuestra misión es defender, proteger y preservar la libertad de expresión en línea para todas las personas".

Sus orígenes son del 2016, cuando apareció como una alternativa a Twitter que quería promover "la libertad de expresión". En un artículo que su fundador, Andrew Torba, escribió en Medium, pero que ya ha sido eliminado, explicaba que había notado una grave censura en otros espacios online que defendían el pensamiento de izquierdas y la "cultura de la ultracorrección política".

La propia red social describió a su audiencia potencial como "los cerca de 50 millones de usuarios conservadores, liberales, nacionalistas y populistas que buscan plataformas alternativas como Breirbat.com, DrudgeReport.com, Infowars.com y otras".

No fueron 50 millones si no poco más de 394 mil personas las que entraron en Gab durante los dos primeros años. Entre estos usuarios iniciales, se encontraba gente como Richard Spencer, activista de derechas que ha descrito Estados Unidos como un "país blanco" y que espera que aquellos que no entran dentro de esa definición vuelvan a sus países de origen.

En su web destacan que todo discurso político está permitido en la plataforma. Mientras que las actividades ilegales, las amenazas de violencia, el droxxing, la pornografía, la explotación infantil y el spam no están permitidos.

"No es trabajo de Gab verificar los hechos, opiniones políticas, noticias, historia, problemas matemáticos, memes o cualquier otra cosa", señalan.

Según informaron, el 6 de enero el presidente Trump se unió a la plataforma y además de compartir su perfil, del que afirman ya cuenta con miles de seguidores, aseguraron que 24 horas después del ingreso del mandatario ya contaban con un crecimiento de más del 120%.

Parler demandó a Amazon

Parler reunía a muchos partidarios de Donald Trump . Fue deshabilitada por Apple, Google y Amazon.

Parler, la red social favorita de los partidarios de Donald Trump, demandó el lunes a Amazon por expulsarla de Internet al bloquearle el acceso a sus servidores por considerar que dejó proliferar violentos mensajes tras el asalto al Capitolio estadounidense.

Amazon dijo que suspendió desde este lunes la cuenta de Parler explicando en una carta a esa red social haber observado un "persistente aumento de contenidos violentos".

Pero Parler sostuvo que esa decisión está basada en razones políticas y para reducir la competencia en favor de Twitter y reprochó a Amazon no haberle avisado con 30 de días anticipación que le cortaría los servicios.

Parler pidió entonces al tribunal que impida a Amazon bloquearle sus servidores.

Los gigantes tecnológicos Apple y Google ya habían retirado la red social de sus plataformas de descarga debido a la proliferación de "amenazas de violencia" y "actividades ilegales". Ambas sostuvieron que Parler tiene una muy laxa política de moderación de contenidos.

La popularidad de Parler se disparó luego de que el viernes Twitter cerró definitivamente la cuenta de Trump. El sábado, la aplicación de Parler fue la más descargada en Apple en Estados Unidos.

Vínculos con el partido Republicano

El cofundador de Parler John Matze dijo el domingo que llevará tiempo volver a hacer funcionar la red social.

"Haremos todo lo necesario para volver a estar en línea lo más rápido posible, pero todos los proveedores con los que contactamos nos dicen que no quieren trabajar con nosotros si Apple o Google no lo aprueban" y es difícil encontrar "300 a 500 servidores informáticos en 24 horas", reconoció Matze en una entrevista con Fox News.

En comunicado, Matze dijo la noche del domingo que quiere volver a hacer de Parler un lugar de "diálogo abierto" en donde no se tolera ninguna forma de violencia.

Lanzada en 2018, la red social tiene un funcionamiento similar al de Twitter, con perfiles para seguir y "parlys" en lugar de tuits. La libertad de expresión es su leitmotiv.

Con sede en Henderson, en el estado de Nevada, Parler fue fundada por John Matze, un ingeniero informático, y Rebekah Mercer, una de las principales donantes del partido Republicano.