Crisis en Twitter: por qué sus acciones se desplomaron tras el escándalo con Donald Trump

Las acciones de Twitter cayeron con fuerza en las horas previas a la apertura bursátil de Wall Street de esta jornada, con un desplome cercano al 8%, luego de que la red social decidiese suspender permanentemente la cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes pasado.

Esta caída en la Bolsa se debe a que muchos inversores temen que esta prohibición erosione el interés en la plataforma y sufra boicots por parte de aquellos que creen que la decisión tiene motivaciones políticas.

La decisión fue tomada luego de que el mandatario, que tiene unos 88 millones de seguidores en la red social, incitase a la gente a asaltar el Capitolio.

"Después de revisar los últimos tuits de @realDonaldTrump y el contexto que los envuelve, hemos decidido suspender la cuenta de forma permanente debido al riesgo de incitación a la violencia", explica Twitter.

Esta prohibición fue seguida por Facebook, que la mantendrá al menos durante las 2 semanas que le quedan en la presidencia. Su CEO, Mark Zuckerberg, defendió la decisión en un post publicado el jueves en el que incidía en que Trump estaba intentando usar su cuenta para impedir que se diese una transición pacífica del poder y eso corría el riesgo de provocar aún más violencia, informa Business Insider.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021