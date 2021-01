Un argentino fabrica el muñeco de juguete del "Chamán de QAnon", el partidario de Trump que irrumpió en el Capitolio

Jake Angeli saltó a la fama cuando irrumpió en el Capitolio en Washington con el torso desnudo, un sombrero de piel y cuernos y con la cara pintada

El fabricante de juguetes Ieie Milonga hizo un muñeco de Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angeli o el Chamán de QAnon, que participó en el asalto al Capitolio de EE.UU. vestido con un sombrero de piel y cuernos.

"Hacemos muñecos de noticias y las cosas que dan vuelta al mundo. Prácticamente a partir de memes, de noticias en los diarios, en la tele, personajes como este mismo guerrero", explicó el artesano.

En el siguiente video se puede ver el meticuloso proceso de producción y pintado de la figura de resina.

El fabricante señaló que cuando vio el vídeo del Capitolio, le llamó la atención el personaje, su manera de vestirse y todo el contexto en que apareció, por lo que pensó que "tenía que hacerlo".

"Cuando publicamos el muñeco fue una repercusión muy grande, porque fue noticia en todos lados", dijo a Sputnik, añadiendo que "los pedidos llegaron de todo el mundo, y en particular de Estados Unidos".

Según los informes, el muñeco tiene un precio de 600 pesos. Milonga también fabricó otros muñecos de personajes famosos como la difunta leyenda del fútbol Diego Maradona, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al actor Keanu Reeves, o personajes de la saga Star Wars.

Quién es Jake Angeli

Entre las imágenes de los disturbios que conmovieron al mundo entero en la toma del Capitolio en Washington, una figura resultó llamativa: es Jake Angeli, conocido en las redes sociales como "The Q Guy" o, "The Q-Shaman".

Este hombre, cuya figura bizarra recorrió el mundo, entró al Capitolio con un megáfono y una bandera estadounidense y llegó a meterse incluso en la cámara de senadores y ubicarse en el estrado destinado al presidente del cuerpo legislativo, con el torso desnudo y tatuado, con el rostro pintado con los colores de la bandera de los Estados Unidos y, sobre todo, con un sombrero de piel y cuernos.

Representa a un grupo ultraconservador que defiende a Donald Trump

Fanático de Trump

La "Q" de este personaje tiene que ver con que, aparentemente, pertenece a un movimiento radical que existe en los Estados Unidos llamado Q-Anon (Abreviatura de Q-Anónimo), un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya a Donald Trump y asegura que existe un "movimiento profundo" que conspira contra él.

En esencia, QAnon es una teoría de conspiración infundada y de amplio alcance que dice que el presidente Trump libra una guerra secreta contra los pedófilos de élite que adoran a Satanás en el gobierno, las empresas y los medios de comunicación, de acuerdo a la información que dio sobre este movimiento la cadena BBC.

Los creyentes de QAnon especulan con que esta lucha conducirá un día a un ajuste de cuentas en el que personas como la excandidata presidencial Hillary Clinton serán "arrestadas y ejecutadas", señalaba el citado medio.

Este hombre entró al Capitolio con el torso desnudo, un sombrero de piel, un megáfono y una bandera estadounidense

Q-Anon cuenta con gran presencia en las redes sociales y también se hacen ver en diferentes manifestaciones, aunque seguramente su punto de exposición más alto fue este miércoles a la tarde en el Capitolio, donde Q-Shaman, además, ocupó una posición central.

En una manifestación de Q-Anon en el mes de julio, en Los Angeles, se lo vio también a Q-Shaman subido sobre una tarima y arengando con cantos y gritos a los presentes en el lugar. Aquella vez, en lugar de la bandera estadounidense, el personaje portaba un cartel con la leyenda "Q sent me (Q me envió)".

De acuerdo a lo que informaron en redes los manifestantes en aquella ocasión, todos fanáticos de Q-Anon, el hombre que ahora fue una de las caras más visibles en el Capitolio resultó ser una persona "amigable" y hasta los niños se acercaban para conocerlo.