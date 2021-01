Rating: MasterChef Celebrity aprovechó la debacle de Boca y se impuso el miércoles

El Cantando 2020 tuvo la definición de Cachete Sierra como primer finalista, en los últimos programas del concurso de canto de eltrece

El horario estelar del miércoles en la TV abierta porteña parecía que iba a verse afectado por un partido de la Copa Libertadores de América. Pero el veloz desenlace a favor del Santos de Brasil, que vapuleó 3-0 a Boca Juniors, cuyo último título internacional fue en un lejano 2007, en la época del VHS, derivó audiencia de hinchas xeneizes, desconsolados ante una nueva frustración de su equipo, a los ciclos de Telefe y eltrece.

Así, Fuerza de mujer (la fuerza que no tuvo otra vez Boca en instancias definitorias) comenzó con picos de 9,3 y trepó a a 15,4 puntos casi en el final del capítulo. El programa de Guido Kazcka, Bienvenidos a bordo, llegó a los 11,2 .

En la gala de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que cocinarle a Natalia Oreiro. El ciclo llegó a una marca máxima de 20 puntos con la salida de Sofía Pachano. El Cantando 2020 llegó a 10,7 puntos con la definición de Cachete Sierra como primer finalista.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Al mediodía esta vez lideró Flor de equipo, con picos de 5,6, mientras que LAM repasó Cantando 2020 y se mantuvo en 5 puntos. Después siguieron los mismos números con Belén Francese en Telefe y Mimi en eltrece.

Las novelas turcas son un clásico de la tarde de Telefe y se convirtieron en un pilar de la tarde. Desde Alas rotas a Elif, cada una se ha instalado de manera masiva en el público.

Dos de estos éxitos llegan a su fin con muy buenos números de rating. Alas rotas lideró la franja con 9,9 mientras que la recién llegada Guerra de rosas» marcó los 8,1 y Elif tocó los 7,9.

MasterChef Celebrity: Sofía Pachano quedó afuera

Si alguien parecía tener un lugar asegurado en la final de MasterChef Celebrity era Sofía Pachano. Fue la única de los 16 participantes que empezaron el certamen que mantuvo una constante en sus creaciones.

A veces con errores, otras con aciertos, pero siempre con un nivel superior al del resto de sus compañeros. Y sin embargo, un flan de dulce de leche la dejó afuera de la competencia, a dos galas de la gran final.

Con Natalia Oreiro como invitada, el desafío consistía en cocinar platos que le gustaran a la cantante. Ovolactovegetariana y amante de lo dulce, la actriz les dio a todos algunos tips, y Sofía fue sobre seguro.

No quedó claro si fue por horno, nervios o cocción, pero el plato fracasó. Como se la veía venir, Pachano intentó un plan B con una mousse de palta y chocolate que también derrapó. Conclusión: en una noche de platos mediocres, el de Sofi fue el más mediocre de todos.

El llanto de la participante comenzó a la par de la devolución, y continuó cuando fue ratificada como eliminada. "Creo que llegar a los últimos cuatro ya es un montón, una mala pasada te puede dejar afuera. Gracias a ustedes tres, para mí fue un honor, conozco sus carreras y los admiro profundamente. Y ojalá un día logre un décimo de todo lo que lograron ustedes", dijo al jurado.

De parte del jurado, la despedida más sentida llegó de Germán Martitegui, el supuesto "duro" del grupo: "Sofi querida, una alegría haber podido conocerte y tenerte acá entre nosotros. Sé que debe haber sido muy difícil para alguien tan sensible como vos exponer tus debilidades y tus inseguridades frente a millones de personas. Ahora al final te quiero decir por qué me ponía tan pesado con vos en algunos momentos: fue porque algunos defectos que tenés vos, los tenía yo también cuando empecé a cocinar. Querer que todo salga perfecto y sea increíble, tener una cosa de refuerzo por si la primera no sale, la sobreexigencia conspira en contra tuyo. Por eso, como me veía reflejado traté de ser lo más duro posible en esas situaciones. Un día te va a empezar a salir, en serio te digo, un día va a dejar de pasarte lo que te pasa y vas a lograr hacer todos los platos increíbles que quieras. Te deseo lo mejor".