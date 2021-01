La fuerte advertencia de una investigadora del CONICET sobre la vacuna rusa

"Salud va a tener que hacerse cargo de las consecuencias de la vacuna", advirtió Sandra Pitta, quien se manifiesta siempre en contra de la Sputnik V

La investigadora del CONICET Sandra Pitta aseguró que "el ministerio de Salud va a tener que hacerse cargo de las consecuencias a futuro" de la vacuna Sputnik-V, que fue aprobada por la ANMAT (de manera irregular, según su visión) y ya se aplica en todo el país.

Para la científica esto representa "una puerta muy peligrosa" porque "el mayor daño" que causa la autorización de la vacuna "es a la ANMAT, a la salud pública y los organismos regulatorios".

"Haber aprobado esta vacuna abre una puerta muy peligrosa. Hay una emergencia que hay que detener. Abrir una puerta a una vacuna que no tiene evidencia científica comprobable, es como abrir una caja de pandora dentro de la salud pública argentina. La ANMAT tiene una regulación que tiene que cumplir", planteó la biotecnóloga en una entrevista a LN+.

La científica del CONICET comparó esta situación con la de otros países del mundo, en especial con los Estados Unidos, donde el organismo equivalente, la Food and Drug Administration (FDA) no aprobó el componente.

"En el peor momento de Estados Unidos, cuando hubo un crecimiento exponencial de casos, Trump quiso presionar a la FDA para que aprueben la vacuna con estos mismos argumentos", recordó la investigadora

"La FDA dijo que no, porque se pone en juego el prestigio del organismo regulatorio", agregó Pitta, y desmintió que en Europa se considere inocular la Sputnik: "La Unión Europea no está considerando la vacuna rusa. Es una fake news y es una aspiración que tiene Putin", dijo.

"Los funcionarios de la ANMAT que hicieron la autorización de la vacuna se preservaron bastante. Conozco a algunos y jamás aprovecharían una cosa así. Hubo una recomendación de una figura política. El Ministerio de Salud va a tener que hacerse cargo de las consecuencias a futuro, porque teníamos un organismo regulador que ahora no lo es tanto", remarcó Pitta.

Pitta contra sus colegas científicos

Consultada sobre sus dichos acerca de la reacción de sus colegas, que se apoyan en la fe para fundamentar la aplicación de la vacuna, la investigadora lo calificó de "rudimentario".

"Cuando se produce una vacuna, tiene que ver con la confianza y la evidencia científica. Apelar a la fe es tan rudimentario como apelar a que es una urgencia y entonces tenemos que aprobar cualquier cosa porque tenemos que salir de esto ¿y si no funciona? Quizás no es efectiva", cuestionó.

La científica planteó que no se puede aplicar "un tratamiento sin un ensayo clínico", porque "si fuese así entonces podemos usar cualquier cosa y no necesitaríamos organismos de regulación", en relación con la postergación de la difusión de la información técnica de la Sputnik V. En esa línea, Pitta consideró que esta autorización va a influir sobre el futuro de la salud pública y señaló que "no se vuelve" de eso.

"Todo el mundo piensa en los efectos adversos, en lugar de pensar en la eficacia o cómo va a proteger. Yo creo que el mayor daño que se va a hacer es a la ANMAT, a la salud pública y los organismos regulatorios. Creo que eso no se vuelve. Militar esta vacuna siendo un científico que estando en el área de la inmunología, la farmacia o la medicina, no se vuelve".

Por su parte, se mostró optimista ante la producción de la vacuna de AstraZeneca en el país en un contexto en el que los laboratorios van a empezar a aumentar su producción. "Como decía Napoleón: 'Vísteme lento que estoy apurado'", concluyó.