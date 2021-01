El lavado de autos más caro del mundo: un empleado le destrozó la Ferrari de u$s340.000

Un joven que trabaja en un lavadero de autos destrozó el Ferrari 812 Superfast del famoso futbolista italiano Federico Marchetti. El valor de este auto es de 340.000 dólares, pero ahora no le sirve para nada ya que se ha convertido en un montón de chatarra, según imágenes publicadas en las redes sociales.

El arquero de Genoa pidió que después de lavar su auto lo llevasen directamente a la base de entrenamiento de su club. Esta podría haber sido la peor decisión que tomó en su vida, porque el empleado perdió el control del vehículo mientras conducía: lo golpeó contra al menos cinco autos que estaban estacionados en la avenida, además de embestir una barrera metálica.

La hipótesis de que no estaba preparado para conducir este tipo de vehículo tiene sentido ya que el 812 Superfast es considerado el modelo más potente de Ferrari.

Este auto con el motor V12 de 6,5 litros es capaz de acelerar de 0 a 96 km/h en cuestión de menos de 3 segundos. Y en la empresa italiana aseguran que puede alcanzar una velocidad máxima de 340 km/h, informa Sputnik.

The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while trainingIt also struck five parked cars in the smashThe 812 Superfast is Ferrari's most powerful sports car ever built.It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF — Lilian Chan (@bestgug) January 12, 2021