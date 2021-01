¿Cuál es el vínculo entre Maduro y la cifra millonaria que encontraron en fondos de Suiza?

Los fiscales se enteraron de que personas cercanas al gobierno chavista tienen fondos en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos

La Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen más de 10 mil millones de dólares que, sospechan, provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el periódico Le Matin Dimanche.

Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales en Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno del presidente Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos, según el informe.

En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de dólares. La decisión afectó a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Obertoy y a otros dos empresarios venezolanos sospechados de haber sido sus cómplices: Alejandro Betancourt, que vive en España, y su primo Francisco Convit, que reside en Venezuela.

Los otros que están comprometidos en la causa son el banquero suizo Charles Henry De Beaumont y dos ex funcionarios chavistas de primera línea: Rafael Ramírez, el ex zar de PDVSA, y Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía.

La hipótesis de la investigación es que los empresarios sobornaron a los dirigentes de la petrolera para montar el conveniente "esquema de negocios" entre 2012 y 2014. La mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos Compagnie Bancaire Helvetique y EFG Bank AG, y el resto se repartía entre otras entidades financieras en Suiza, siempre a cuentas vinculadas con los hermanos Oberto.

"La operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de u$s4.500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza", sostuvo el máximo tribunal de Justicia suizo al rechazar los planteos de los abogados de los acusados, que pretendían mantener en secreto sus operaciones.

También en 2020, un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse aseguró que el país europeo es uno de los destinos del gobierno de Maduro para guardar las ganancias que le da la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando. Además, indicó que se sospecha que distintos bancos locales -Compagnie Bancaire Helvétique y Credit Suisse- lavan dinero de altos funcionarios de la dictadura.

El reporte indica que Suiza también tiene vínculos indirectos con el oro ilegal. Para fundamentar su aseveración, hizo referencia a dos eventos: el primero tuvo lugar en mayo de 2019, cuando autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde el país caribeño y había hecho escala en las Islas Caimán. Aseguraron que el cargamento, de 104 kilos de oro ilegal y con un valor de aproximadamente 5 millones de marcos suizos (u$s5,1 millones), hubiera sido comprado por un ciudadano suizo.

El segundo, en tanto, ocurrió en febrero de 2019. En ese entonces, un avión oficial del régimen aterrizó en Zúrich con oro ilegal, según denuncias de la oposición. Sin embargo, al estar protegida por su estatus diplomático, la aeronave no fue registrada, y continuó camino a Abu Dhabi.

El reporte indicó en otro pasaje que Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, considerando que tiene 4 de las 6 refinerías más grandes del mundo, las cuales manejan entre el 60 y 70 por ciento del oro del planeta.

Un cumpleaños particular

EMaduro festejó en noviembre su cumpleaños número 58 en una peculiar ceremonia con mariachis, amigos y familiares en el Palacio de Miraflores en Caracas, en medio de la pandemia de coronavirus que ya registra más de 100.000 casos y 870 muertos en el país, según cifras oficiales.

El evento fue transmitido en vivo por los medios de comunicación estatales y otros afines al régimen y mostró al líder chavista con baile de merengue junto al cantante dominicano Bonny Cepeda.

También escuchó una serenata junto a su esposa, Cilia Flores, y protagonizó un momento que luego generó risas en las redes sociales cuando intentó soplar las velas de la torta de cumpleaños con el tapabocas puesto.

Rodeado de varias personas que no respetaron el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, Maduro escuchó cómo le cantaron el tradicional "Cumpleaños feliz" y, al terminarse la canción, empezó a soplar para intentar apagar las llamas sobre el pastel pero con la mascarilla aún sobre su rostro.

Ante la mirada de muchos sorprendidos por la imagen, su esposa le llamó la atención para que no siguiera haciéndolo con el barbijo, pero él insistió con el soplido un par de veces más, aparentemente con más fuerza, hasta que finalmente desistió y utilizó su mano derecha para terminar de una vez con el ritual y que todos aplaudan.

"Quiere decir que este tapabocas funciona", bromeó luego Maduro, en alusión a la eficacia del material para que no sea atravesado por su respiración. "No es que ya ni soplo... Claro que soplo", afirmó entre las risas de algunos seguidores presentes.

Cilia Flores también festejó el aniversario a través de Twitter y celebró "la vida de un hombre humilde, luchador incansable, con un profundo amor por la familia y por el pueblo". "Amado Nico, me enorgullece acompañarte en esta batalla por la felicidad de la Patria. Que Dios y la Chinita bendigan tu camino", señaló en uno de sus tuits con la etiqueta #FelizCumpleañosPresidentePueblo.

También se difundió un video de su vida:

Maduro nació hace 58 años en la zona popular caraqueña El Valle y, antes de llegar a la Presidencia de Venezuela, fue conductor de autobús, canciller y vicepresidente de la República.

En 2013 asumió en el cargo donde se mantiene luego de que el ex mandatario Hugo Chávez, en medio del cáncer que le cobró la vida el 5 de marzo de ese año, pidiera a los venezolanos que votaran por él para continuar con su legado.

Otro video insólito de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó en sociedad la molécula DR-10, que -según dice- "aniquila" al coronavirus en su totalidad y que fue enviada a la Organización Mundial de la Salud para su estudio y aprobación.

La molécula fue elaborada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que aseguró que la molécula neutraliza al Covid-19 "sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos".

La molécula DR-10 fue enviada a la Organización Mundial de la Salud para su estudio y aprobación

"Avanzando por la humanidad"

En un video publicado en Twitter por Rafael "Drácula" Lacava, gobernador de Carabobo, Maduro descubre la molécula en público y agradece a los científicos venezolanos por el hallazgo.

DR-10 Lista para iniciar el recorrido hacia la Organización Mundial de la Salud OMS y así ser certificada para salvar vidas a nivel mundial. Gracias presidente @nicolasmaduro por hacer de este hallazgo venezolano una posibilidad para la humanidad entera. Aquí nadie se rinde ???????? pic.twitter.com/9r6jRQrjdV — Rafael Lacava (@rafaellacava10) November 19, 2020

"Aquí está la DR-10, esta molécula neutraliza y elimina ciento por ciento el coronavirus. Con eso vamos nosotros. Esta es la molécula pura. Aquí estamos avanzando por el pueblo de Venezuela y por la humanidad, por la salud, contra el coronavirus. A paso científico firme, riguroso, disciplinado", dice el líder chavista mientras muestra la molécula a la cámara. "Felicito a todos los científicos venezolanos que han certificado esta creación. Mente venezolana. Aquí vamos, pues. Que Dios bendiga nuestra patria", agregó.

El Gobierno de Venezuela informó a mediados de octubre que los estudios surgieron a partir de una planta con actividades medicinales, que fue trasladada al IVIC por un grupo de investigadores para iniciar un estudio químico a sus propiedades.

La molécula fue elaborada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que aseguró que neutraliza al Covid-19

Inhibición al virus

"Se inició el estudio químico que fue monitoreado a través de la actividad biológica en células infectadas con virus aislado de pacientes venezolanos Sars-Cov2, de los mismos virus que secuenciamos en el país", dijo la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez.

En este sentido, la funcionaria relató que "el principio activo de la molécula fue identificado, es un derivado del ácido ursólico, y esta molécula presenta ciento por ciento de inhibición de la replicación de virus in vitro".

Desde que se detectaron los dos primeros casos del coronavirus en Venezuela, el 13 de marzo, Maduro ha recomendado seguidamente una serie de remedios caseros y tratamientos alternativos para tratar el Covid-19 y aliviar sus efectos. Algunos de esos tratamientos fueron motivo de burlas, mientras que otros fueron bien recibidos por expertos médicos, argumentando que ayudan en la recuperación de los contagiados.