Indignación en las redes por el tuit de Cancillería a Joe Biden: "Deberían hacer un cursito de inglés"

Los usuarios de Twitter cuestionaron el mensaje porque criticó la gestión del ex presidente Donald Trump y además porque el texto no estaba en inglés

La Cancillería argentina le hizo llegar al flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, un mensaje de felicitaciones por su reciente asunción. Lo hizo a través de su cuenta oficial en Twitter. Sin embargo, generó muchos cuestionamientos entre los usuarios de la red social.

Por un lado, se quejaron de sus críticas contra la gestión de Donald Trump y, además, se burlaban del cansiller Felipe Solá, a quien mandaron a "hacer un cursito de Inglés".

"Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior", sostuvo Cancillería en su cuenta de Twitter.

Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris.Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior. — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) January 20, 2021

Este mensaje no fue bien visto por muchos de los usuarios de Twitter, que inmediatamente diernon a conocer su opinión tanto por su crítica contra la gestión del Donald Trump, como porque el texto está escrito en castellano y no en inglés.

"Yo no puedo creer. Y saco al Pte de EEUU porque me dan vergüenza ajena. Además de que NO hablan inglés siquiera. Contraten un traductor. Si quieren se los traduzco yo y no les cobro. #VerguenzaNacional", decía una usuaria en su cuenta.

Yo no puedo creer. Y saco al Pte de EEUU porque me dan vergüenza ajena. Además de que NO hablan inglés siquiera. Contraten un traductor. Si quieren se los traduzco yo y no les cobro. #VerguenzaNacional — ????Flor ???? (@CeniPostmoderna) January 20, 2021

"Hacer un cursito de inglés"

En este contexto, también enviaron a los funcionarios de la Cancillería a hacer un cursito de inglés, además de aprender algo sobre las Relaciones Internacionales.

Deberían hacer un cursito de Relaciones Internacionales....además de Inglés! Ponen demasiado de manifiesto la falta de cerebro y lo brutos que son, pa no entrar en detalles....el peronchoskirchnerista lleva la marca en el orillo — Mirtha (@Neghina09) January 20, 2021

Q vergüenza que son!Todo lo q hacen es pésimo. No tienen idea de las relaciones internacionales, ni de protocolos ni de absolutamente nada. Gobiernan como si el país fuera una unidad básica. Cada paso q dan nos alejan más del resto mundo. Están arruinando a la Argentina! — SilviaSt (@Silviaese) January 20, 2021

Los comentarioa de cancilletia parece de tilingos ???????????????? — Elena Dubois (@ElenaDubois8) January 20, 2021

Además hubo muchas críticas a Solá y al gobierno argentino por la "contradicción" de felicitar a Joe Biden pero no acompañar la condena que hace el demócrata contra la mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y por hablar en contra de Donald Trump.

@CancilleriaARG @felipe_sola para eso deben dejar de apoyar y ser amigos de gobiernos corruptos y violentos como el de Nicolás Maduro en Venezuela; y condenarlos como han hecho el resto de los países seriosTambién deben dejar de negociar con gobiernos terroristas cómo el de Irán — Gabriel (@gbrukiew) January 20, 2021

Cuando estaban "desunidos" en la etapa anterior. Dan vergüenza. Igual no te preocupes @felipe_sola yo les traduzco, si total ni inglés sabés. pic.twitter.com/6bf6EAXD27 — Gus; // ???????????????? (@gusgeet) January 20, 2021

La Argentina y las instituciones son un chiste. Primero dicen "no se apueste a la desunión " y 3 palabras después hablan de " como en la etapa anterior ". Solos se contradicen. Por algo no nos toman en serio los demás países, y así vamos en caída libre... — Fernando Sanchez (@Fernand44608136) January 20, 2021

La asunsión de Joe Biden como Presidente

Joe Biden durante su asunción a la Presidencia de Estados Unidos

Joe Biden juró este miércoles como el flamante presidente de Estados Unidos ante el titular de la Corte Suprema del país, John Roberts, y asumió formalmente a los 78 años el Poder Ejecutivo durante los próximos cuatro años.

Tras jurar en el cargo, Biden, celebró este miércoles el "día histórico y de esperanza" en que comienza su Gobierno, aseguró que "Estados Unidos fue puesto a prueba y demostró su resiliencia", en clara referencia a los cuatro años de su antecesor, Donald Trump, y la reciente violencia política que azotó a la capital.

"La democracia es preciosa y es frágil y, hoy amigos, la democracia prevaleció", sentenció el mandatario y desató un aplauso generalizado de los que lo escuchaban en la ceremonia de investidura en el Capitolio.

La ceremonia

Con un fuerte discurso de la senadora Amy Klobuchar, la ceremonia de investidura del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, comenzó en el Capitolio frente a los principales dirigentes del país y en medio de estrictas medidas de prevención por la pandemia, una imagen que marcó la primera diferencia con el Gobierno saliente de Donald Trump.

"Cuando una turba irrumpió en este templo de la democracia, fue un despertar para muchos de nosotros", aseguró la senadora y exprecandidata presidencial, Klobuchar, mientras comenzaba a nevar.

Entre los dirigentes presentes se destacaban los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush con sus respectivas parejas, Michelle Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y Laura Bush; el vicepresidente saliente, Mike Pence, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell y el senador demócrata y exprecandidato presidencial, Bernie Sanders.

También se encontraban los nueve jueces de la Corte Suprema de mayoría conservadora y los legisladores de ambas cámaras.

Joe Biden se convirtió en el 46º presidente de los Estados Unidos

Recepción con honores

En medio del ingreso continuo de dirigentes y mientras los legisladores se ubicaban en sus asientos, llegaron Biden y su esposa Jill, y la futura vicepresidenta, la exsenadora Kamala Harris, y su esposo, Doug Emhoff.

Fueron recibidos con todos los honores, según mostró la cadena CNN, mientras avanzaban por las escalinatas del edificio, completamente blindado y aislado del resto de la capital por el mayor despliegue de fuerzas de seguridad que haya visto el país en la historia de las asunciones presidenciales.

Pese a no contar con público masivo o festejos en las calles, esta jornada estará llena de simbolismos.

La vicepresidenta electa Harris no solo decidió vestirse con ropa de los diseñadores negros, Christopher John Rogers, de Nueva York, y Sergio Hudson, de Carolina del Sur; sino que además juró ante la primera jueza hispana de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor

Asimismo, Harris, la primera mujer negra de ascendencia asiática en ganar la Vicepresidencia, fue escoltada en el inicio de la ceremonia de investidura por Eugene Goodman, uno de los oficiales de la Policía del Capitolio que lideró la salida de los simpatizantes del presidente saliente Donald Trump hace dos semanas, cuando irrumpieron en el edificio lo vandalizaron y lograron suspender por unas horas la proclamación oficial de la victoria electoral de Biden y Harris.

Biden, en tanto, eligió hacer público un mensaje a su esposa Jill, apenas minutos antes del inicio de la ceremonia.

"Te amo, Jilly, y no podría estar más agradecido de tenerte conmigo en este camino que tenemos por delante", tuiteó el mandatario electo junto con una imagen de los dos tomándose de la mano.