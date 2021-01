Rating: ¿quién ganó la competencia de los juegos nocturnos?

El verano, las vacaciones y el calor restan audiencia a los canales de la televisión abierta porteña en todas las franjas horarias

La primera competencia de la noche del miércoles fue la de los ciclos de juegos de Marley y Guido Kaczka. Telefe sacó ventaja por el buen piso que le dejó el noticiero al programa de juegos.

Minuto para ganar comenzó con 8,2 y llegó a una marca máxima de 12,6 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo marcó 8,1 puntos. Luego el mano a mano de las novelas fue para Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 11 puntos.

El octavo capítulo de Te doy la vida en la pantalla de eltrece obtuvo un pico de 7,8 puntos. La serie de Monzón llegó a tocar picos de 7 puntos en una noche donde el calor alejó al público de la TV.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

En el mediodía del miércoles arrancó al frente Flor de equipo con la denuncia de una mujer de 18 años quien acuso por presunto abuso a su jefe en el primer día de trabajo, con un pico de 6 puntos de rating. LAM, gracias al testimonio de Ángel de Brito desde su casa, llegó a 5,3.

La tendencia siguió después del mediodía: Telefe con picos de 6,3 con el enigmático nuevo participante de MasterChef Celebrity y 5,5 para eltrece con Cinthia Fernández. En los últimos quince minutos, pasó al frente LAM con picos de 6,2 con la pelea por la herencia de Diego Maradona.

A la tarde, y si bien con el calor los números de todos los programas han bajado, lideró 100 argentinos dicen con 7.6, seguido de Cortá por Lozano con 7,2 y Mamushka que obtuvo una marca máxima de 5,4 puntos.

Las confesiones de La Princesita para aumentar la audiencia

Aunque suele ir a programas de televisión para evitar las preguntas incómodas, Karina "La Princesita" Tejeda hizo una excepción y se sentó en el living de Los Mammones. Tal vez por el cariño hacia su conductor, o porque sabía que nada iba a ir por fuera de los carriles permitidos.

Sin embargo, "la muñeca" de Jey Mammon en su rol de entrevistador permitió abordar algunos temas que, en su momento, fueron ejes de conflicto para buscar una respuesta de su invitada. Por ejemplo, la disputa con Valeria Lynch por la inclusión de Karina en el elenco del espectáculo Las elegidas, a la que se sumó Patricia Sosa.

"Las respeto a las dos como artistas, pero si tengo que elegir a una no sé, porque sucedieron cosas. Valeria supuestamente no quería que yo esté en el Colón, y Patricia fue supuestamente la que me defendió, pero después salió a defenestrarme con un vivo de Oscar Mediavilla. Ellas son las que tienen quilombos conmigo porque yo soy muy ‘paz y amor’".

Mammon insistió para saber, si alguna vez, la cantante tropical había averiguado qué había pasado, y ella respondió: "Valeria en un avión me encontró y me dijo ‘yo no fui’, y no sé qué". Entonces, luego de dar a entender que no le creyó ni una palabra, lanzó: "A mí lo que me deja en paz es que yo estuve en el Colón igual, haya sido ella o no. Y voy a seguir estando".

Cuando en uno de los juegos del programa la hizo elegir entre el Polaco y Sergio Agüero, sus exparejas, dijo: "No quiero darle importancia a ninguno de los dos, no me interesa. Con el Polaco tengo una relación de por vida por ser padre de mi hija Sol, solo por eso. Si no están en el mismo lugar".

En un momento más distendido y antes de un popurrí en el piano, que la reveló como una buena cantante de tangos, La Princesita habló de su primer disco, que a juicio de Jey fue "casi pornográfico": "Tenía 18 años y hablaba de cosas muy explícitas sobre el sexo. Lo escribió un grupo que se llamaba Trinidad, que también le hacía las letras a Leo Mattioli y eran fuertes, pero como yo tenía 18 años no iban tanto conmigo, lo que pasa es que no podía decidir. A partir del tercer disco sí empecé a elegir las letras, a decir que yo escribía canciones o decidir hasta qué instrumentos iban".