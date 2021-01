¿Vas a viajar en pandemia?: esta ciudad de Argentina figura entre los 10 destinos recomendados por Forbes

La revista valoró certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria, protocolos e infraestructura adaptada a la pandemia

La provincia de Mendoza es el único destino argentino incluido en el ranking de la revista Forbes entre los 10 lugares recomendados para visitar en época de pandemia, por la seguridad sanitaria que ofrece junto a sus atractivos turísticos, entre los que se destacan montañismo, actividades al aire libre y enoturismo.

El Top 10 latinoamericano del presitigios ranking publicado esta semana lo completan Ciudad de México, Santiago (Chile), San José (Costa Rica), Machu Picchu (Perú), Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana (República Dominicana), Cartagena (Colombia), Cabos de Baja California y Cancún (ambos en México).

En el caso de Mendoza, Forbes valoró certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria, así como los protocolos e infraestructura adaptada a la nueva realidad, innovación turística y conectividad.

Toucan Insights, que integra el comité de selección de destinos turísticos para Forbes, señaló sobre Mendoza que "las prioridades de viaje han cambiado, habrá mayores preferencias por experiencias que permitan descubrir los destinos desde un ángulo menos turístico y más local".

La publicación sostiene que la tierra del malbec, que alberga al imponente cerro Aconcagua, se fortalece como el Olimpo para los enófilos de todo el orbe al formar parte de la prestigiosa red global de las Great Wine Capitals.

Además del enoturismo, la provincia ofrece actividades de montaña, esquí, trekking, kayak, cabalgatas y ciclismo, que completan la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes viñedos, concluyó Forbes.

En la primer quincena de enero, la provincia tuvo ocupación total en los destinos de alta montaña, como Cacheuta, Tunuyán, Potrerillos, Valle de Uco, Alvear, Uspallata y el Cañón del Atuel.

Al respecto, la Cámara de Comercio y Turismo de la ruta 82 destacó que "las expectativas son altas teniendo en cuenta las reservas confirmadas hasta el 31 de enero".

Entre otras herramientas, lanzadas en contexto de pandemia la provincia publicó un nuevo sitio web del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, con información y documentación muy completa de cada una de ellas, que incluye los protocolos necesarios para el acceso y visitas, para el cuidado de los turistas.

La misma revista posicionó a la provincia en 2019 como destino turístico para la temporada 2020, según su comité de selección, que incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y especialistas de la industria turística global, como Virtuoso, Booking, Toucan Insights, y The Leading Hotels of the World entre otros.

Guía de protocolos para viajar en pandemia

Todas las personas que tengan pensado viajar en los próximos meses seguramente tengan dudas acerca de los requisitos de bioseguridad y protocolos que están vigentes en el país de destino. Esta búsqueda de información se ha convertido en un desafío ya que cada gobierno maneja protocolos distintos, los cuales se aplican de formas diferentes según la nacionalidad y la procedencia del viajero.

Para hacer más fácil y rápida la búsqueda de esta información, Despegar presenta una guía para ayudar a los viajeros y lanza una plataforma con datos acerca de los requisitos de ingreso a casi todos los países del mundo.

"Esta temporada que comienza será muy importante mantener las medidas sanitarias básicas de prevención -uso de barbijo, distanciamiento social-, y estar atentos a seleccionar alojamientos y espacios que respeten el distanciamiento y las condiciones de bioseguridad. explica Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

"Para nosotros es primordial la tranquilidad de los viajeros en tiempos de reactivación turística. Por eso, ponemos al alcance de nuestros clientes toda la información pública y oficial de máxima confianza, actualizada de manera constante, para que los viajeros tengan claros los requisitos y normativas que tiene cada país a la hora de recibir visitantes de otras nacionalidades. Queremos que, en la nueva normalidad, los argentinos sigan sintiéndose seguros llevando a cabo sus sueños de viaje", finaliza la ejecutiva.

Requisitos para moverse

Con el objetivo de acercar a los viajeros toda la información que necesitan para poder planificar sus vacaciones, Despegar activó una landing page con una herramienta que ofrece de forma amigable los datos actualizados sobre los requisitos y restricciones para viajar de un país a otro. Las personas pueden ingresar el origen y destino del viaje, y se despliega toda la información necesaria sobre protocolos y normas sanitarias, así como información sobre vuelos y políticas de las aerolíneas.

De la misma manera, en la página oficial del Gobierno Nacional se puede encontrar un mapa donde se muestra qué provincias requieren obligatoriamente el Certificado de Verano, un documento que se tramita de manera online y permite ingresar a las provincias y ciudades que se preparan como centros turísticos para el verano 2021.

Las medidas generales que establecen los protocolos para actividades turísticas hacen hincapié en el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas para la realización de cualquier tipo de actividad turística.