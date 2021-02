Rating: Telefe gana el horario estelar de la mano de Marley y Fuerza de mujer

Empezó febrero y el líder del horario estelar de la TV abierta porteña es Telefe,con Minuto para ganar, con Marley, y la telenovela Fuerza de mujer, aunque Monzón que bajó con respecto a su debut. Del lado de eltrece, ya hubo cambios: estiró a Bienvenidos a bordo hasta casi las 23.00, para darle luego el paso a Te doy la vida.

La primera competencia de la noche del lunes fue Marley versus Guido Kaczka. Telefe sacó ventaja por el buen piso que dejó el noticiero al programa de juegos. Minuto para ganar comenzó con 9.6 y llegó a una marca máxima de 13,3 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo registró 9,3 puntos.

Luego el mano a mano de las telenovelas fue para Fuerza de mujer, que lideró la franja con picos de 10,2 puntos. El nuevo capítulo de Te doy la vida en eltrece obtuvo un pico de 6,9 puntos. La serie de Monzón llegó a tocar picos de 8 puntos.

Rating: la carrera del mediodía

Luego de una semana en la que Laurita Fernández estuvo al frente de la conducción de LAM, la competencia de la media mañana y el mediodía sigue caliente. Este lunes, con el regreso de Ángel de Brito y sus angelitas, la competencia volvió a sus protagonistas habituales.

Los dos ciclos dedican varias minutos de aire a la actualidad, Flor de equipo, a la delincuencia,, y Los ángeles de la mañana, al coronavirus, y apuesta cada uno diferente: en el caso del primero a los invitados, y en el programa de espectáculos al mundo de la farándula.

Este lunes con la vuelta de De Brito se sumaron Floppy Tesouro, Elbita Marcovecchio y Nancy Duré, y LAM comenzó arriba con la cobertura de la salud de Carmen Barbieri con picos de 6,4, mientras que Flor de equipo emitió los mensajes de audios previos y posteriores a la muerte de Diego Maradona, con 5,5 puntos.

Pasado el mediodía con la cobertira de la nueva edición de Masterchef Celebrity, Telefe pasó a liderar con 6,6 mientras eltrece se mantuvo arriba de 5,7 con los audios sobre Maradona.

Cambios en la tarde: ¿cómo afectaron al rating?

Las telenovelas de Próximo Oriente son la llave para que Telefe gane las tardes. Los números de rating de las distintas ficciones demuestran que hay un público que quiere ver telenovelas.

Este lunes Alas rotas, con la historia Zeynep, Emre, Cemre y su hermana menor Aysun, llegó a su fin. Además en enero este canal estrenó Züleyha, la historia de amor de Yılmaz, un hombre que está dispuesto a matar y morir para defender a su pareja, Züleyha, una mujer que es capaz de abandonar todo para salvar la vida de su enamorado. El final de Alas rotas tocó un pico de 10,4 y fue lo más visto de la tarde. Züleyha llegó a una marca máxima de 8,5, mientras que Guerra de rosas obtuvo un pico de 8,2.

Antes de estos ciclos, lideró Corta por Lozano con Zaira Nara en lugar de Verónica Lozano, quien se tomó vacaciones, con picos 8,9, seguido de 100 argentinos dicen con 6,3, y Mamushka, también con 6,3.

El Polaco y la disyuntiva de elegir entre MasterChef y el Bailando

La emisión del lunes de Los Mammones tuvo como invitado a Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk. El cantante se presentó en el ciclo conducido por Jey Mammon, y se entregó a una charla en la que repasó su carrera, y hasta se animó a un ping pong de preguntas y respuestas.

Al comienzo de la entrevista, Jey le preguntó sobre su experiencia como participante de MasterChef Celebrity, y El Polaco contó: "Fue inesperado, como todo lo que pasa en la vida. Medio que tuve un momento de encierro durante la pandemia y no me quería animar, pero la familia me fue llevando hasta que dije que sí. Y después me entusiasmé, empecé a estudiar, y me hice amigos como el Turco".

Respecto a la versión que aseguraba que Vicky Xipolitakis recibía ayuda, él la negó por completo: "No nos preparaban la comida, había que cocinar, no quedaba otra. Y te ponés a estudiar porque no querés pasar papelones. Te lo tomás a pecho, y Vicky cocina espectacular".

Sobre sus comienzos en la música, el cantante contó que en su infancia su sueño era dedicarse al fútbol, pero el destino lo llevó hacia otro lugar: "La música siempre estuvo en mi vida de chico. Yo iba a la iglesia con mi vieja, y ahí aprendí a tocar casi todos los instrumentos".

Más adelante, y entre risas, Jey le preguntó si le había dedicado temas a Karina "La Princesita", a Silvina Luna y a Barby Silenzi, y él respondió que sí, aunque no quiso revelar ningún título.

Y también le respondió a Karina cuando ella dijo que muchos de sus temas no eran dedicados él: "Yo nunca dije nada, da todo a pensar eso. Ella piensa que yo pienso que ella piensa", concluyó muy tentado.

Al momento de hablar de La Princesita, El Polaco tuvo palabras de respeto, y reveló una anécdota: "Karina es una genia. Yo tenía que sacar fotos para mi disco de solista, yo no tenía un mango, y ella me compró la ropa para que me pueda sacar la foto. Ya somos grandes, pasaron un montón de cosas. Me saco el sombrero, es un ejemplo. Y nuestra hija es todo".

En el último tramo de la entrevista, Jey invitó al músico a participar de un ping pong, en el que debía mostrar su preferencia frente a una de dos opciones. Y en una de las preguntas le dio a elegir entre "MasterChef o el Bailando". Sin ánimo de jugarse por ninguna, El Polaco simplemente remató: "Paso". De esa manera, y luego de un minirecital, cerró las puertas una nueva entrega de Los Mammones.