La angustia en el fútbol: Ruggeri habló sobre la presión que sufren los jugadores

El suicido del Morro García despertó un tema que poco se habla en el mundo del fútbol, depresión y consecuencias en los jugadores

El excapitán del seleccionado argentino, Oscar Ruggeri, habló este lunes sobre un tema muy sensible dentro del mundo del fútbol y sobre el que muchos no se animan a hablar: la depresión que sufren muchos jugadores después del retiro de la actividad. Además, reconoció el cambio que están empezando a hacer poco a poco clubes del país, para darle atención a la salud psiquica de los protagonistas de este deporte.

Fútbol - Psicología = una relación necesaria

El suicidio del jugador de Godoy Cruz, Morro García, el pasado 4 de febrero, sorprendió y sacudió por completo al fútbol argentino. La tragedia del delantero uruguayo, despertó un tema polémico y poco tratado en este deporte. Se comenzó a repensar la importancia del vínculo que tiene esta disciplina con la psicología y la necesidad de escuchar las demandas de aquellos que sufren depresión.

"Muchos salen a hablar que en los equipos de futbol ahora están trabajando psicólogos, con los chicos y todo. Y la verdad está muy bien, nosotros no tuvimos esa posibilidad en los clubes cuando éramos pibes, ni nutricionista ni nada teníamos", contó Ruggeri. En este sentidl hizo una comparación entre su tiempo como jugador de fútbol y el día de hoy, por la forma en la que trabajan los clubes.

#ESPNF90 ???? | ESPN"NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS"El mensaje del Cabezón Ruggeri sobre la soledad que sufren los futbolistas y la falta de contención por parte de los clubes. pic.twitter.com/TDFP9xtOLr — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 8, 2021

La vida después del fútbol

El "cabezón" -que se hizo tendencia cuando se recordaron frases suyas minimizando la labor de los psicólogos- fue más allá, analizó la situación que viven los jugadores después de retirarse, por voluntas propia o no, tan jóvenes de la actividad y dijo: "Nosotros dejamos de jugar, mientras jugamos posiblemente tenemos un lugar donde golpear e ir a hablar con alguien, hoy. Cuando dejamos de jugar no tenemos ese lugar para ir a golpear. Nos vamos a casa y nos quedamos en casa. Y no tenemos un lugar en casa, porque siempre estuvimos viajando de acá para allá. No encontras el lugar, y andas así, me levanto y que hago y adónde voy".

Además, el ex capitán de la Selección argentina, habló sobre el cambio de vida al que se enfrentan los jugadores, cada vez más jóvenes, y las consecuencias que esto puede tener en su vida, sus acciones y por supuesto su salud física y mental.

"Un día con 19, 20 años, firman contrato de 10 millones de dólares, de euros. Andábamos en bicicleta y de la nada te hacen así, en el banco tenés depositados 10 millones de dólares. Y se te empieza a acercar gente, se te empieza a venir uno y te confundís", aseguró.