Marcelo Longobardi, durísimo contra el plan de vacunación: por qué alertó que "es un desastre"

El periodista se refirió a las falencias del gobierno en el plan de vacunación y advirtió que debería cambiarse al equipo a cargo porque ha fracazado

El periodista Marcelo Longobardi advirtió que en la Argentina, la "performance en materia de vacunas es un desastre", y llamó a las autoridades a "cambiar su equipo que está al frente de este tema", porque "ha fracasado".

Esto lo dijo en su editorial en Radio 10, la que inició señalando que "la pandemia ha puesto al mundo en una instancia muy complicada en muchos planos: en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano del trabajo, en el plano social. La pandemia nos ha generado una sensación abismal frente al futuro".

"En este contexto se ha vuelto muy difícil analizar y examinar la gestión de los presidentes en términos generales. El primer año de Alberto Fernández signado por la pandemia. El último de (Donald) Trump atravesado por la pandemia", analizó, tras lo cual remarcó que "la pandemia limita el análisis".

Sobre el presidente argentino, Longobardi fue contundente: "Uno podría decir que Alberto Fernández lleva apenas un cuarto de su mandato ejecutado, que está rodeado de limitaciones políticas muy visibles, que no estamos en presencia de un líder significativo y que por el momento no estaríamos en presencia de un presidente importante. Estamos más bien en presencia de un presidente ajustado a problemas políticos muy severos con una visión de las cosas bastante anacrónicas", añadió.

"Pero como la pandemia limita el examen de los presidentes..., hasta ahora en Argentina han pasado dos o tres cosas. Uno, todos los pronósticos que se formularon al principio fueron un fracaso, empezando por el pronóstico de Ginés González García respecto de la llegada a la Argentina del virus".

Cuestionamiento de la Ciudad y la Provincia

Otro de los temas que cuestionó la gestión de los distritos más políticos del país, refiriéndose tanto al gobierno de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires: "incluso fallaron los pronósticos de la Ciudad de Buenos Aires que pronosticaba el pico de la pandemia para abril del año pasado. Habría que decir que el que estuvo más acertado fue Kreplak", manifestó.

"Además de haber fracasado con los pronósticos Argentina tuvo problemas serios con el manejo de la cuarentena", advirtió, y siguió: "Sí la Argentina ha acertado en que no le colapsó el sistema sanitario, evidentemente algo se hizo bien allí en la combinación del sector público con el privado. Dicho esto creo que quedan tres prioridades para los presidentes. La primera son las vacunas, la segunda son las vacunas y la tercera son las vacunas".

"La verdad que hasta ahora la performance de Argentina en materia de vacunas es un desastre. Y corremos el riesgo de no tener la suficiente cantidad de vacunas para atender lo necesario de la vacunación y quedar como un país contagiado. A Uruguay le pasó lo mismo, aún no empezó", dijo.

También se refirió a la falta de vacunas: "No me como este cuento de que no hay vacunas. Está lleno de vacunas. Pregúntenle a los israelíes si no hay vacunas, o a los chilenos".

"La tradición argentina en materia de vacunación es una tradición muy importante. Y hoy estamos vacunando en la provincia de Buenos Aires 8 mil personas por día y la ciudad de Buenos Aires va a empezar a vacunar gente recién a partir de los 80 años. Y Quirós dice que hasta agosto no tenemos vacunada a la población de riesgo", agregó.

"Argentina se quedó sin vacunas. Las 51 millones de dosis que prometió el ministro ¿Dónde están, cuáles son, de qué compañía, cuando llegan?", reiteró.

Reclama cambio de autoridades

Para finalizar, pidió que se renueven las autoridades que gestionan el tema de las vacunas: "Los números que vimos ayer de vacunación en Argentina más la ratificación de los rusos respecto de que ellos no pueden producir vacunas, le ha puesto un sello a esta historia, Argentina tiene que retomar su prioridad en vacunación y tiene que cambiar su equipo que está al frente de este tema, que ha fracasado".

"Esto tiene que cambiar hoy antes de que tengamos un problemón y Argentina quede cerrada como consecuencia de no tener vacunas. Tengo la impresión de que no estamos calibrando correctamente la magnitud del problema que tenemos enfrente", concluyó.