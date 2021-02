Bill Gates pone fecha para viajar con normalidad por todo el mundo

Hizo hincapié en la importancia de que la población ya vacunada, como es su caso, siga cumpliendo las medidas de seguridad para combatir la pandemia

¿Cuándo se podrá viajar con normalidad por todo el mundo? Bill Gates, una de las voces más respetadas por sus acertadas predicciones sobre el coronavirus, vaticina que habrá que esperar "a algún momento del año 2022" para que los turistas puedan desplazarse por el mundo como lo hacían antes de la pandemia (Bill Gates da esperanzas al turismo: prevé un verano casi normal).

En un encuentro con la aplicación Clubhouse recogido por NewsWeek, el fundador de Microsoft ha explicado que "en los viajes a nivel mundial, habrá que tener cuidado hasta algún momento de 2022 debido a la falta de equidad en el suministro de las vacunas".

Y es que, a diferencia de países como Estados Unidos, donde "la situación del suministro está siendo muy buena", la vacuna está llegando con cuentagotas a las naciones con menos recursos, lo que supone un impedimento para la reanudación completa de los viajes internacionales.

Gates hace especial hincapié en la importancia de que la población ya vacunada, como es su caso, siga cumpliendo las medidas de seguridad para combatir la pandemia. "No voy a dejar de usar mascarilla y tendré cuidado especialmente con las personas que no han sido vacunadas. Paso mucho tiempo con mi familia, que son lo suficientemente jóvenes como para que aún no estén vacunados", explica.

Sus predicciones son muy tenidas en cuenta debido a que fue él, cuatro años antes del estallido de la crisis sanitaria, quien advirtió de la posible aparición de un virus que supondría un antes y un después para la humanidad. Incluso vaticinó que su propagación podría acelerarse debido a que "los transmisores no se sientan mal y puedan viajar en avión o ir al mercado".

Cambios para salvar el mundo

El magnate y filántropo propone dejar de consumir carne de todo tipo y pasarse a la ingesta de lo que se conoce como carne sintética. Durante una entrevista en MIT Tech Review. Gates explicó cuáles podrían ser, a su criterio, las soluciones que tiene la humanidad para intentar frenar las emisiones de carbono y controlar el aumento global de la temperatura.

El millonario ha abordado estos temas en un libro que publicó recientemente. Titulado, "How to Avoid a Climate Disaster" -Cómo evitar un desastre climático-, el texto analiza las tecnologías necesarias para minimizar el impacto climático de sectores que resultan difíciles de resolver, como sucede con la siderurgia o la agricultura.

Bill Gates propone dejar de consumir carne "tradicional" e inclinarse por la versión sintética

Es sabido que se trata de un hombre que confía en el poder de la innovación. Por eso, el cofundador de Microsoft, está seguro de que los avances tecnológicos facilitarán, en diversos aspectos, como el dinero y la política, la reducción de las emisiones de carbono por parte de los países.

Cabe mencionar que en este escenario la agricultura se coloca como una de las industrias contaminantes más difíciles de modificar. Es importante tener en cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria alimentaria suponen 25% del total de emisiones a nivel global, de acuerdo a los resultados de un estudio de la Asociación estadounidense para el avance de la ciencia (AAAS).

De todas las subindustrias del mundo agropecuario y alimenticio, la ganadería se posiciona como uno de los sistemas de producción alimenticia que más contribuye al calentamiento global.

Esto se debe a que en términos generales el ganado produce emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Además, a esto se le debe sumar el dióxido de carbono (CO2) que se produce como consecuencia de la transformación de la tierra en pasto; o de las emisiones de vehículos ganaderos como tractores o camiones.

Para Bill Gates dejar de consumir carne es una solución viable y necesaria

Para Bill Gates, entonces, la solución está en que los países ricos dejen de consumir carne y pasen a consumir la versión sintética, que se hace en base a diversos productos de origen vegetal.

Tal como detalló en la entrevista citada, si bien los "80 países más pobres" todavía deben depender del consumo real de carne, el futuro de la alimentación debería basarse en las plantas para los países desarrollados.

"Creo que todos los países ricos deberían pasarse a la carne de res 100% sintética", aseguró. Además, agregó que "podés acostumbrarte a la diferencia de sabor, y la intención es que harán que sepa aún mejor con el tiempo. Finalmente, este producto premium verde es lo suficientemente modesto como para se puede cambiar el [comportamiento de] la gente o utilizar la regulación para cambiar totalmente la demanda".

Además de la desaparición del ganado, Bill Gates analizó otras alternativas para hacer frente al problema de la emisión de gases. Más allá de eso, consideró que ninguna es lo siuficientemente efectiva como para evitar la futura dependencia de las proteínas sintéticas.

"Está todo lo relativo a que los alimenten con alimentos diferentes, como un compuesto que les brinda una reducción del 20% [en las emisiones de metano]. Pero lamentablemente, esas bacterias [en su sistema digestivo que producen metano] son ​​una parte necesaria para descomponer la hierba. Así que no sé si habrá algún enfoque allí. Me temo que las [alternativas de proteínas sintéticas como las hamburguesas a base de plantas] serán necesarias al menos para la carne de vacuno", afirmó.

En ese sentido, el fundador de Microsoft señaló a empresas como Impossible Foods y Beyond Meat como las encaminadas a convertirse en una opción totalmente factible y potencialmente accesible, basada en gran parte en proteína vegetal. En ese sentido, además mencionó "la gente como Memphis Meats, que lo hace a nivel celular, no sé si eso alguna vez será económico. Pero Impossible y Beyond tiene una hoja de ruta, una hoja de ruta de calidad y una hoja de ruta de costes, que los hacen totalmente competitivos", concluyó.