VIDEO | Oscar Ruggeri, indignado con sus compañeros: "Se hacen los cancheros"

Todo comenzó cuando el conductor Sebastián Vignolo, le preguntó al panelista si le gusta comer brunch. A lo que el exjugador de fútbol respondió duramente

El excampeón del Mundial '86 Oscar Ruggeri criticó a sus compañeros de programa por usar palabras en inglés.

Todo comenzó cuando el conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, le preguntó al panelista si le gusta comer "brunch". A lo que el exjugador de fútbol, dijo: "¿Qué es?, ¿pero por qué no hablan como corresponde?".

"Yo si estoy en Corral de Bustos: vamos a comer una picada, dale. Vengan que está el brunch, dale, dejate de joder. Hablen bien. Y sino, váyanse. ¿Dónde se habla así, en Estados Unidos? Vayan a Estados Unidos", agregó el exdefensor.

Tras esta respuesta, Vignolo le preguntó a Ruggeri si nunca lo invitaron a un brunch: "No, nunca. ¡Qué brunch! Es una cosa de locos. Y me quieren convencer, se hacen los cancheros", respondió.

Posteriormente, cuestionó que hablemos de ese modo "con los quilombos que tenemos".

After Office, Home Office... dale, trabajo de casa

"Así, no vamos a mejorar. Sigamos metiendo palabras así. Hablá bien porque estamos acá en Argentina, castellano. After Office. Home Office. Dale, trabajo de casa. Desde casa hay que trabajar", remarcó.

"Ya sé lo que quiere decir, pero quiero que me lo digan en español. ¿Por qué Home Office? Después de la oficina, después del trabajo, ¿no podemos decir: che después del trabajo, no vamos a tomar algo? Dale. After Office. Che, hoy es After Office. Con los líos que tenemos en la cabeza", insistió Ruggeri.

"Estamos cambiando todas las palabras, es un quilombo. Elli, ello, el, elli, elu, epi, no sabemos qué decir. Tenemos un lío. Es más simple todo, la vida. Hay que hacerla más simple", advirtió.

"No me digan que hay que hablar en inglés. Suponete que tenés que corregirme. Vamos a corregir, pero en castellano. Todo me jode. Si estamos en Argentina", remarcó.

Para concluír, recordó cuando fue a los Estados Unidos y no le gustó cómo lo trataron: "Pónganse el cinturón, los zapatos. El oso que está ahí. Yellow line. Vas con un cagazo. Dividen la familia. A tu señora te la mandan para acá. (...) ¿Sabes lo que me imagino cuando van caminando así? Son muy fríos los hijos e puta. Vas caminando así y yo ya veo la ropa naranja (por la cárcel). Me da miedo, me transpiran las manos", finalizó.

Unas semanas atrás, el excapitán del seleccionado argentino sobre un tema muy sensible dentro del mundo del fútbol y sobre el que muchos no se animan a hablar: la depresión que sufren muchos jugadores después del retiro de la actividad. Además, reconoció el cambio que están empezando a hacer poco a poco clubes del país, para darle atención a la salud psiquica de los protagonistas de este deporte.

El suicidio del jugador de Godoy Cruz, Morro García, el pasado 4 de febrero, sorprendió y sacudió por completo al fútbol argentino. La tragedia del delantero uruguayo, despertó un tema polémico y poco tratado en este deporte. Se comenzó a repensar la importancia del vínculo que tiene esta disciplina con la psicología y la necesidad de escuchar las demandas de aquellos que sufren depresión.

"Muchos salen a hablar que en los equipos de futbol ahora están trabajando psicólogos, con los chicos y todo. Y la verdad está muy bien, nosotros no tuvimos esa posibilidad en los clubes cuando éramos pibes, ni nutricionista ni nada teníamos", contó Ruggeri. En este sentidl hizo una comparación entre su tiempo como jugador de fútbol y el día de hoy, por la forma en la que trabajan los clubes.

El "cabezón" -que se hizo tendencia cuando se recordaron frases suyas minimizando la labor de los psicólogos- fue más allá, analizó la situación que viven los jugadores después de retirarse, por voluntas propia o no, tan jóvenes de la actividad y dijo: "Nosotros dejamos de jugar, mientras jugamos posiblemente tenemos un lugar donde golpear e ir a hablar con alguien, hoy. Cuando dejamos de jugar no tenemos ese lugar para ir a golpear. Nos vamos a casa y nos quedamos en casa. Y no tenemos un lugar en casa, porque siempre estuvimos viajando de acá para allá. No encontras el lugar, y andas así, me levanto y que hago y adónde voy".

Además, el ex capitán de la Selección argentina, habló sobre el cambio de vida al que se enfrentan los jugadores, cada vez más jóvenes, y las consecuencias que esto puede tener en su vida, sus acciones y por supuesto su salud física y mental.

"Un día con 19, 20 años, firman contrato de 10 millones de dólares, de euros. Andábamos en bicicleta y de la nada te hacen así, en el banco tenés depositados 10 millones de dólares. Y se te empieza a acercar gente, se te empieza a venir uno y te confundís", aseguró.