Muerte de Maradona: se filtraron explosivos audios que complican a su entorno

Se difundió una serie de mensajes que fueron grabados en los días previos a la muerte del astro del fútbol. Forman parte de la causa

Dalma Maradona, la hija mayor del fallecido astro futbolístico, pidió este lunes que el médico cirujano Leopoldo Luque "vaya preso", luego de un informe periodístico que reveló audios que el facultativo tuvo con sus colaboradores durante los días previos a la muerte del ex futbolista.

"¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?", escribió Dalma en su cuenta oficial de Twitter.

La actriz también responsabilizó a los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale, quiene estuvieron cerca de Maradona en el último tiempo.

Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

En los audios que se dieron a conocer en un informe especial de Infobae, Luque les decía a sus colaboradores que se había emborrachado con Maradona y que tenía "ganas de cagarlo a piñas".

"‘¿Pero a quién te comiste, la con... de tu...? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡Forro, estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!’. Le quería decir todo eso", expresó en el audio Luque, quien está procesado por la Justicia acusado de haber sido uno de los responsables de la muerte del "diez".

En otro tuit, Dalma Maradona indicó: "Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...".

Desde antes de la muerte de Maradona, la relación entre las hijas mayores del "diez" y las personas que estaban cerca de él, no era buena, algo que recrudeció luego del 25 de noviembre pasado.

En el informe de Infobae, en donde se recopilan los audios y chats de quienes asistían a Maradona, desde el abogado Matías Morla, hasta el médico Leopoldo Luque pasando por la psiquiatra Agustina Cosachov, se develaron las irregularidades que había en los cuidados del entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En los últimos meses a Maradona, según el informe que cuenta también con testimonios de Guillermo Cóppola y la ex pareja del "diez", Verónica Ojeda, era medicado con ansiolíticos y además consumía alcohol en exceso para una persona con su cuadro de situación.

A continuación, los principales pasajes de los audios que se difundieron este lunes.

Pogomaro a Luque: "Hay plata para todos"

Pomargo: "Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos".

Luque: "Listo".

Pomargo: "Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos".

Enojo de Morla con Luque

Morla: "Crack, amigo. Ahí me llamó Víctor medio caliente. No digas más que tuvo momento de alcohólico porque después pueden decir que firmó borracho o algo así. Lo que te había dicho es decir, 'por momentos cuando toma dos copas de vino con la medicación le hace mal'. Borrate de los medios, yo te aviso cuando. Y cuando vas a hablar así, avisame porque me quedo dormido y me como el palo del jefe".

El médico Luque y Diego Maradona

Morla le pide a Maradona un video contra Dalma y Gianinna

Morla: "Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero... Dicen que te tenemos ahí".

Y agrega: "Lo que hace esa Claudia, eh... Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo".

Bloqueo a los amigos del 86

Díaz (psicólogo): "Estaría bueno si pueden contactarlo a Diego con amigos en este momento. Algunas videollamadas le pueden venir de diez. No sé qué piensan".

Pomargo: "Esto puede ser contraproducente para Matías, amigo. Ya que le ponen su gente y lo pueden bardear. Acá hay mucha gente lastimada que le quería sacar plata y se le cortó".

Díaz: "¿Amigos de Diego? ¿Alguno del 86 podría afectar a Mati?".

Pomargo: "Sí, ejemplo Negro Enrique, Islas. Eso de los amigos si le das libertad es un arma de doble filo".

Bloqueo: de los audios surge que el entorno buscó evitar el contacto de Diego con las hijas y con amigos del 86.

Maradona y el alcohol

Taffarel: "Te cuento, mirá cómo se mama. Dos copas de Luigi Bosca, de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda detonado, dos copas. Y después de cervezas se toma cinco Coronas y ya quebró".

Luque: "Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar, como que no tiene solución, no le encuentro solución".

Alcohol y pastilla en la internación de Maradona

Luque: "Lo de la internación es relativo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es cortarle el acceso, boludo, no es internarlo. Esa es mi sugerencia. O sea que el tipo no tenga, boludo abro la heladera del tipo y parece un supermercado chino de la cantidad de alcohol que tiene, ¿me entendés? Eso no tiene que tener. No tiene que tener acceso al faso, boludo. No tiene que tener a este pibe... O no sé quién es el que le hace llegar eso. Eso hay que cortarle. No puede tener acceso a las pastillas, no sé la cantidad de pastillas que tiene, boludo".

Morla: "Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta".