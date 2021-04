Significados de las enfermedades: dime que te duele y te diré por qué

Si sentís un dolor es por algo y eso tiene que ver con todo tu ser. Te contamos el significado de las enfermedades y lo qué representa cada una de ellas

¿Te duele mucho la cabeza o pareciera que sobre tu espalda cargás 1.000 kilos? También puede pasar que siempre tenés molestias en la panza o que las articulaciones te fastidien tanto que querés "que no existan". Todo esto, y mucho más, podrás resolverlo sabiendo qué significan las enfermedades, porque cada una de ellas tiene una razón de ser.

Para algunos estudiosos, muchas veces, el significado de las enfermedades tiene que ver con las emociones. Y la biodescodificación es una alternativa que intenta encontrar el significado de las enfermedades desde esa mirada. Su diccionario, aunque generaliza, permite acercarse al tema.

En este informe te contamos el significado de las enfermedades y cómo podés hacer para salir adelante y que se te pasen esos dolores.

Significado de las enfermedades en la piel

Uno de los problemas que suele repetirse muy comúnmente en los jóvenes y adolescentes es el acné juvenil. Se lo vincula con la atracción y, al mismo tiempo, con el miedo, por el instinto que empieza a generarse en torno a la sexualidad que comienza a despertar. Tiene que ver también con no aceptarse a uno mismo.

Otro caso son las afecciones generales de la piel y, en este caso, el significado de las enfermedades tiene que ver con una manifestación de sentimiento de miedo, angustia, sensación de amenaza y problemas nerviosos.

Es el órgano que proyecta hacia fuera nuestros procesos psico-somáticos. Las erupciones cutáneas provienen de los problemas de contacto y relación, roces, y también estrés nervioso.

Significado de las enfermedades: adicciones

Es otro problema que preocupa, y mucho, especialmente cuando quienes caen en algún tipo de adicción son los más jóvenes. El significado de las enfermedades que generan en algunos casos los "vicios" tiene que ver con esconder un sentimiento de vacío existencial, el sentirse solo o la falta de amor. En el fondo, detrás de esto, se cubre un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Son una especie de heridas que se provocan por el enojo con uno mismo.

Significado de las enfermedades respiratorias

Quien sufre de muchas enfermedades en los pulmones y bronquios, probablemente esté manifestando problemas de relación con otros o con el entorno en general.

La respiración nos comunica con el ambiente y con los demás, por eso, los problemas en ella, significan miedo a inspirar la vida. La respiración nos mantiene vivos. No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión, o sensación de no ser digno de vivir plenamente.

El significado de las enfermedades, entre ellas el asma, un grave problema.

En el caso de quienes sufren problemas en los bronquios y tienen reiteradas bronquitis, puede ser que el significado de las enfermedades de este tipo tenga que ver con conflictos en el entorno familiar, peleas, gritos, falta de comunicación y silencio.

Cuando se trata del asma, el significado de las enfermedades que se generan en un asmático tienen que ver o manifiestan problemas para relacionarse con los demás, contacto y roce.

Significado de las enfermedades: alzheimer

Esta es una dura situación que atraviesan muchas personas. En este caso, el significado de las enfermedades que genera el alzheimer, tiene que ver con una negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo.

Significado de las enfermedades en la garganta

Cuando se trata de afecciones que tienen que ver principalmente con la garganta o amígdolas, el significado de las enfermedades tiene mucho que ver con los enojos.

Quien de forma recurrente tiene problema con las amígdalas, puede ser que esté atravesando un proceso de rabia, miedo, emociones y creatividad reprimidas. Aparece mucho cuando la persona no puede "ser ella misma" o mostrarse como se siente. En los niños, puede significar que se sienten un estorbo en la vida de otras personas mayores.

En el caso del dolor de garganta, junto con la afonía y la laringitis, son causadas por una furia que impide hablar o un impulso tremendo por hablar pero incapacidad y miedo de hacerlo.

Significado de las enfermedades: cáncer

Es una dura enfermedad que se escucha con mucha frecuencia y afecta a personas de todas las edades. En las mamas, pulmones, huesos, el significado de las enfermedades vinculadas con el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento o problemas emocionales que arrastran desde el pasado y no se han resuelto. Se suelen sentir profundamente heridos.

Significado de las enfermedades: cardiopatías

Este tipo de enfermedades que terminan afectando al corazón, suelen aparecer en personas que, por algún motivo, se cerraron al amor y a la intimidad.

El significado de las enfermedades, entre ellas del corazón, otro de los temas que más preocupan.

El significado de las enfermedades de este tipo indican que, con el paso del tiempo, el corazón se fue haciendo más duro y por eso se rompe. Suelen ser personas que se dejan llevar por la razón y la mente, y olvidan escuchar a su corazón, que se termina enfermando.

Significado de las enfermedades: de la anemia al colesterol

Muchas veces, el significado de las enfermedades que se relaciona con la comida y alimentación, y se manifiesta a través de la anemia, el colesterol, o la anorexia, entre otras formas, están muy relacionadas con el interior de cada uno y cómo está viviendo determinado momento.

La anemia, por ejemplo, está relacionada a una falta de alegría ante la propia vida y a la falta de valoración por uno mismo. El colesterol, cuando está en niveles elevados, tiene que ver con gente a la que le cuesta construirse y aceptar lo que les gusta, lo que les da placer.

Otra situación que es muy común y que tiene que ver con la alimentación es el colon irritable y, en este caso, cuando se analiza el significado de las enfermedades, se vincula con el miedo a relajarse e inseguridad.

También puede aparecer la anorexia nerviosa, donde hay desde un repudio a la sexualidad tradicional y a la femineidad hasta un miedo a la proximidad, al calor y al sexo. Otro de los análisis que se hace al pensar en el significado de las enfermedades en este caso puntual, es de egocentrismo encubierto, un ansia de atención que se consigue por la enfermedad. Deben hacerse conscientes de sus deseos para curarse.

Significado de las enfermedades relacionada con huesos

Muchas veces son los huesos y articulaciones los que manifiestan nuestros malestares. En el caso de la artritis, se da en personas que suelen ser muy críticas, tanto con ellas mismas como con los demás. Tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. En general, no se sienten amadas.

La artrosis es similar a la artritis, pero con un fuerte resentimiento hacia los demás. La persona no se hace cargo de su responsabilidad y prefiere culpar a otros de sus desgracias, alimentando el sentimiento de injusticia. Otro problema es el reuma, que aparece en personas que se sienten víctimas.

De otro tipo, pero también con dolores corporales importantes, es la ciática, y en este caso es un temor al futuro, a carencias materiales, inseguridad ante el porvenir. También puede ser rencor o rechazo hacia algo o una persona. En el caso de los problemas en las articulaciones, el significado de las enfermedades de este tipo, representa dificultad para aceptar cambios que se están dando en la orientación de la vida.

El significado de las enfermedades, entre ellos la espalda, una gran preocupación.

También los problemas de la espalda tienen que ver con un sentimiento de falta de apoyo en la vida. Se cargan de más presión de la que pueden aguantar. En la parte superior de la espalda significa falta de apoyo emocional, en la parte media, llevar una carga del pasado. En la parte baja, inestabilidad material o económica.

Por otro lado todo lo relacionado a problema con los pies tiene que ver con la madre. Por eso quienes sufren problemas en los pies pueden tener resentimiento hacia su progenitora y hacia la maternidad en general.

Significado de las enfermedades de la vista

El significado de las enfermedades se encuentra para debatir por qué surgen las cataratas, una situación que suele afectar a las personas mayores. Su lado emocional es tan simple como claro: significa que lo que se ve no produce alegría.

Otro problema relacionado con la vista o los ojos es la conjuntivitis. La misma está relacionada a actitudes de frustración y enojo hacia lo que se ve en la vida.

En cuanto al orzuelo, suele significar que la vida se está viendo con enojo, con ojos airados.

Significado de las enfermedades: estreñimiento y hemorroides

El significado de las enfermedades de este tipo muchas veces está relacionado. La primera, es el temor a soltar, tacañería y mezquindad. Las hemorroides también manifiestan una rabia por el pasado. Esto puede causar estreñimiento e inflamación, que también causa ira y miedo.

Ya en el rango de los problemas hepáticos, las hepatitis también tiene que ver con la rabia, ira, indignación y agresividad reprimidas. Miedo y resistencia al cambio.

Significado de las enfermedades: migrañas

Las migrañas son multicausales. Pueden ser producidas por múltiples factores, que van desde estreñimiento y tensión nerviosa o estrés, hasta intolerancias y alergias ante un alimento, insatisfacción sexual, resistencia ante el fluir de la vida, autocrítica excesiva, invalidación de uno mismo, o miedo.

Por otro lado, estos dolores de cabeza, muchas veces generan mareos. En este caso, el significado es que se relacionan con los miedos, especialmente a cosas que no se pueden controlar. Miedo a la muerte, a estar atrapado.

También pueden causar vértigo, que se expresa en personas que son negadoras, que no quieren ver, porque lo que ven no les agrada. Pensamientos dispersos que vienen y van.

Significado de las enfermedades y estados de ánimo

Hay muchas veces que las enfermedades se traducen en diferentes estados de ánimo. Por ejemplo de depresión y ansiedad. En este caso, se generan por sentimiento de desesperanza, acompañado de agresividad contenida, sobre todo hacia uno mismo. Culpabilidad, baja autoestima.

El significado de las enfermedades cuando afecta el estado de ánimo puede causar depresión.

También con la culpa están relacionados los dolores en general.

Significado de las enfermedades: hipo e hiper

La falta o el exceso de determinados componentes en la sangre o en otras partes del sistema corporal también tienen sus significados.

Por ejemplo la hiperglucemia (diabetes) se da en personas que, al padecerla, puede tener deseos amorosos que no son capaces de aceptar, no reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. El amor, lo dulce y el placer están estrechamente relacionados. Una carencia afectiva puede "llenarse" consumiendo azúcares en exceso.

La hipoglucemia, por otro lado, es una baja de azúcar aparece cuando la vida se percibe como una carga que abruma a la persona.

En cuanto a los problemas de presión alta o baja, también tienen sus significados. La hipertensión se genera en personas que rehúyen de los conflictos y no afrontan un problema; mientras que la hipotensión es una evasión de conflictos y falta de ánimo y valor.

Significado de las enfermedades: tiroides

El significado de las enfermedades que tienen que ver con la tiroides se da en personas que sienten que nunca pueden hacer lo que desean, y pueden tener un sentimiento de humillación. El hipotiroidismo significa desesperanza, bloqueo, renunciar a todo intento. El hipertiroidismo, bronca por ser dejado de lado.

Significado de las enfermedades: sobrepeso

El sobrepeso es una de las enfermedades que más preocupa, especialmente en los chicos, y mucho tiene que ver con el sedentarismo. Pero más allá de eso, genera sentimientos de miedo y desprotección.

Muchas veces se relaciona el sobrepeso con las carencias afectivas o sexuales que se compensan con comida. Soledad, aburrimiento, tristeza, rechazo, como así también sentimiento de impotencia, ideas negativas, fracaso. Se dice que "engordan más los remordimientos que que el alimento en sí".

Significado de las enfermedades: más o menos sueño

Una de las reacciones que suelen padecer mucha personas a la hora de irse a dormir es el insomnio. En este caso, el significado de las enfermedades de este tipo, tienen que ver con un sentimiento de miedo, culpa, pensamientos negativos y desconfianza en el fluir de la vida.

La culpa genera insomnio, el significado de las enfermedades que crece.

Por otro lado el cansancio diurno crónico, frecuentemente se relaciona con dispersar las energías y dejarse controlar por miedos, inseguridades e inquietudes.

Significado de las enfermedades: otros problemas

Hay un largo listado de enfermedades, entre las cuales una de ellas es la epilepsia, que se da en personas que tienen la sensación de ser perseguido. Por otro lado, tienen un rechazo de la vida y violencia contra uno mismo.

También está la esclerosis múltiple, que es causa de la rigidez mental, dureza de corazón, inflexibilidad; los fibromas y quistes, que tienen que ver con el dolor en las relaciones familiares por vínculos que se han roto o bien por un resentimiento contra la pareja afectiva, mientras que la fibrosis quística es un sentimiento de víctima y de que la vida no va a ir bien.

Los lunares, tema que muchas veces no se le presta atención, están relacionados con los conflictos con cosas que no se pudieron erradicar de la vida; mientras que también aparece en muchas personas la mononucleosis, que es el enojo por no recibir aprecio y amor.