Cuánta plata cobra Cristina Kirchner tras haber renunciado al sueldo de vicepresidenta

A través de una carta que envió al secretario general de Presidencia de la Nación, Cristina Kirchner le comunicó su decisión de renunciar al sueldo

Cristina Fernández de Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta de la Nación. La compañera de fórmula de Alberto Fernández comunicó su decisión a través de un comunicado que envió al secretario general de Presidencia de la Nación, Julio Vitobello. El motivo de la decisión es la restitución de los haberes que ella percibía como expresidenta de la Nación y que le habían sido suspendidos.

Cuánto cobra CFK mensualmente entre las dos pensiones

En tanto, recibe unos 375.000 pesos por haber ejercicido la primera magistratura del país, lo cual se suma a la pensión que le corresponde por haber sido esposa de Néstor Kirchner. Esta última ronda los 280.000 pesos. Es decir que entre ambos conceptos, sumaría unos $655.000.

El beneficio de la pensión por haber sido presidenta la comparte con todos los ex mandatarios. Al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, Cristina Kirchner goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018.

Qué dice la carta que envió Cristina Kirchner

Fechada el 5 de marzo de 2021, la carta comienza: "Me dirijo a Ud. en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año. En ese sentido, le solicito se sirva disponer lo pertinente para materializar esa decisión.

La carta que envió Cristina Fernández de Kirchner

La carta continúa, y dice: "La misma obedece a haber sido notificada el día de ayer por la Resolución de ANSES [...], por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de ex Presidenta de la Nación durante los períodos 2007-2011 y 2011-2015. En ese sentido, la vicepresidenta de la Nación asegura que "había sido ilegítimamente privada" de dichos ingresos durante la gestión de Mauricio Macri, tal como surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre 2020.

Finalmente, Fernández de Kirchner aseguró: "Si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimi derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias".

En esta última frase aprovechó para recordar la situación de privilegio que tienen los magistrados, que no pagan un impuesto que sí abonan una gran cantidad de contribuyentes.

La vicepresidenta fue tendencia

Cabe mencionar que apenas unos minutos después de que se conoció la noticia, la palabra "vicepresidenta" se convirtió en una de las principales tendencias de la red social Twitter. Con más de 17 mil tuits de usuarios en menos de una hora, el tema se difundió con mucha rapidez.

Por eso, la cuenta "Por qué es tendencia", que se ocupa de explicar los principales temas de cada día, tomó el tema e hizo su aporte.