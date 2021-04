Agua ionizada: estos son todos los mitos sobre el agua alcalina que pueden deteriorar tu salud

El agua alcalina, agua ionizada o agua de Kangen no es más que una variedad del agua típica. En torno a ella giran muchos mitos sobre la salud

A lo largo de los años, sobre todo en los últimos, los métodos para perder peso o mejorar la salud sin ningún tipo de sustento científico se han multiplicado de manera exponencial. Entre las diversas dietas que se pueden encontrar en internet y en las redes sociales también se puede hallar la recomendación de tomar agua ionizada. También conocida como agua alcalina o agua Kangen, el agua ionizada tiene una peculiaridad respecto del agua común: tiene un pH más elevado.

Asimismo, a pesar de que al agua ionizada se le atribuyen diversos supuestos, la realidad es que en muchas ocasiones se habla de ella como un elemento más en la conocida dieta alcalina. La dieta alcalina también se basa, tal como su nombre lo indica, en los cambios de pH a nivel corporal, pero también tiene un fundamento científico endeble.

Qué es realmente el agua alcalina o agua Kangen

El agua alcalina, agua ionizada o agua de Kangen no es más que una variedad del agua típica. Regularmente, el pH del agua es neutro, alrededor de 7, pero un grupo de personas hace algunos años empezó a sugerir que alcalinizar dicho pH, es decir, aumentarlo, podría otorgar beneficios para la salud.

Cabe mencionar que entre las sustancias alcalinas más conocidas, que tienen un pH similar al del agua ionizada, se pueden ubicar el bicarbonato de sodio (pH 8-9) o la leche magnésica (pH 10-11), por ejemplo.

El agua natural puede tener un pH alto o bajo, pero un pH demasiado alto o demasiado bajo puede resultar perjudicial para el organismo. De hecho, el agua ionizada o alcalina tiene un sabor amargo, y se sabe que puede provocar depósitos en las tuberías y los electrodomésticos. Por el contrario, a diferencia del agua ionizada o alcalina, un agua ácida puede corroer metales o llegar a disolverlos.

Afirmaciones sobre el agua ionizada que son falsas

Según quienes la consumen y quienes dicen que es una bebida saludable, el agua ionizada puede tener múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, como ya se ha mencionado y como sucede con otros productos y planes de alimentación, el fundamento científico de los beneficios es prácticamente nulo.

Al agua ionizada se le atribuyen varios beneficios, aunque ninguno está probaro empíricamente

El agua ionizada no mejora la osteoporosis ni la salud ósea

Por ejemplo, en el caso de una patología como la osteoporosis, hay un estudio publicado en la revista Bone que sugiere que el agua ionizada tendría la capacidad de reducir la destrucción ósea y mejorar la densidad mineral de los huesos. En dicha investigación, los autores afirman que el agua ionizada sería más beneficiosa para la salud que el agua mineral, que es más ácida. De todos modos y como ya se ha establecido, los basamentos científicos de este beneficio del agua ionizada son escasos.

Un estudio posterior, publicado en Nutrition Journal, comparó los efectos de una dieta ácida y una dieta alcalina (en la que se incluía el consumo de agua ionizada). Sin embargo, de acuerdo a sus conclusiones, la dieta actual (ácida) no aumenta el riesgo de osteoporosis, mientras la dieta alcalina y los suplementos alcalinos tampoco pueden prevenirla.

Finalmente, una revisión que se publicó en el año 2012 en el Journal of Environmental and Public Health sugiere que una dieta alcalina da lugar a una orina alcalina, con una cantidad menor de calcio. Sin embargo, no se demostró que a su vez hubiese mejores niveles de calcio en sangre, por lo que la evidencia de que la dieta alcalina o el agua ionizada mejorarían los niveles de calcio en particular y la salud ósea en general fue nula en este caso.

El agua ionizada no cura ni previene el cáncer

Por otro lado, respecto a la relación entre el agua ionizada y el cáncer, hay un estudio publicado en el British Medical Journal Open. Allí se revisaron miles de estudios, pero solo detectaron una única prueba que relacionaría una dieta ácida con el posible cáncer de vejiga. Asimismo, no fue posible encontrar estudios adecuados que relacionasen el consumo de agua ionizada con distintos tipos de cáncer en seres humanos.

Se le atribuyen varios beneficios al consumo de agua ionizada, aunque ninguno fue probado

La conclusión de los investigadores en este caso es contundente: no existe evidencia científica real para apoyar o refutar el uso de la dieta alcalina o del agua ionizada puntualmente para mejorar el cáncer. En este punto es importante tener en cuenta que para consumir cualquier producto cuya evidencia no esté probada se debe consultar con un experto.

La relación entre el agua ionizada y el reflujo gastroesofágico

El reflujo gastroesofágico, dispepsia o simplemente "acidez" es uno de los problemas gastrointestinales más conocidos y sufridos en el mundo occidental hoy en día. Se produce como consecuencia de que el contenido ácido del estómago llega al esófago y provoca las molestias que la persona siente.

En la actualidad, se aconseja disminuir la ingesta de alimentos ácidos, con el objetivo de reducir la secreción excesiva de ácido gástrico y, en consecuencia, la aparición del reflujo. Por eso, hay algunos estudios que también han abogado por el uso de agua ionizada como medio para contrarrestar esta dolencia.

Uno de dichos estudios se publicó en Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. Dicha investigación sugería que el consumo de agua ionizada podría ser un buen complemento para otros tratamientos contra el reflujo, aunque no como terapia principal. En este caso, el estudio cocluyó que un agua ionizada con pH 8.8 detendría la actividad de una enzima relacionada con el reflujo y que podría disminuir la acidez estomacal de forma directa. Sin embargo, es importante destacar que este trabajo se realizó en laboratorio y no en humanos, por lo que es conveniente realizar más trabajos al respecto.

El agua ionizada no cura la hipertensión ni previene la diabetes

En relación a los factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial o la diabetes, un estudio publicado en el Shanghai Journal of Preventive Medicine sugirió que consumir agua ionizada durante 3 o 6 meses podría reducir la presión arterial, el azúcar y las grasas presentes en la sangre.

Por otro lado, un estudio más reciente, que se publicó en 2016 en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, afirmó que el agua con electrolitos con alto pH, o agua ionizada, podría reducir la viscosidad de la sangre tras el ejercicio, algo que puede reducir la tensión arterial secundaria a deshidratación. Sin embargo, en este caso, la muestra fue pequeña, contó solo con 100 individuos, quienes tenían diferentes niveles de viscosidad sanguínea inicialmente, algo que podría alterar los resultados. Además, cabe mencionar que este trabajo estaba patrocinado por Essentia Water, que es una empresa distribuidora de agua ionizada.

El consumo de agua ionizada se piensa como beneficioso, pero en verdad no se ha probado ninguna de esas afirmaciones

El agua ionizada no adelgaza ni extiende la vida

En relación a esta afirmación se encontró otro trabajo, también publicado en 2016 en el Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, que estudió los efectos de consumir agua ionizada. La muestra fue de 150 ratones, que fueron seguidos durante 3 años.

A pesar de que no hubo cambios en sus órganos principales, ni daños sobre ellos, sí se sugirió que el consumo de agua ionizada habría aumentado la esperanza de vida en los roedores y en la forma que envejecían sus órganos. Una vez más, se trata de un estudio de laboratorio y en ratones, por lo que sus resultados sobre el consumo de agua ionizada deberían corroborarse en humanos con estudios de mayor potencial.

Finalmente, respecto a la pérdida de peso, no existen investigaciones al respecto. Aún así, dado que el agua mineral habitual es acalórica, el agua alcalina no difiere mucho de la misma. En otras palabras, ni el agua típica ni el agua ionizada tendrían un papel clave en la pérdida de peso, independientemente de las calorías suministradas por otros alimentos.

Los riesgos de consumir agua ionizada

Como ya hemos adelantado inicialmente, el consumo de un agua ionizada puede ser peligroso si su pH es demasiado elevado. De hecho, el mismo estudio que analizó la relación entre agua alcalina, dieta alcalina y cáncer publicado en el BMJ Open ya sugirió que una dieta alcalina puede ser perjudicial, por el mero hecho de desplazar otros alimentos con mejores nutrientes que los que promueve dicha dieta.

Así mismo, la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado que alterar el pH el agua, tanto en nivel ácido como alcalino, puede ser peligroso. Un experimento publicado en el International Journal of Experimental Pathology realizado en 2001, de nuevo en ratas, analizó el consumo de agua ionizada de pH 11.2 y pH 12 durante un año. Según sus hallazgos, dichos roedores perdieron peso o experimentaron retrasos del crecimiento, e incluso sufrieron alteraciones del crecimiento de su pelo o de la mucosa de sus bocas.

Por tanto, dada la evidencia actual, la conclusión es que el agua ionizada no solo no ha demostrado beneficio para la salud alguno, sino que se sabe que alterar en exceso el pH de la misma puede ser incluso perjudicial.

El agua ionizada se ha estudiado, aunque no hay resultados concluyentes

¿Cuál es la importancia de la hidratación?

Los expertos señalan que el cuerpo permanezca hidratado, que mantenga el nivel correcto de agua. Esto permitirá que se produzcan las reacciones químicas vitales y que los nutrientes se transporten a los órganos y tejidos.

¿Qué necesita el cuerpo?

El cuerpo tiene una regulación delicada con un contenido en agua que asciende a dos tercios de su peso. Ese agua supone el 85 por ciento de la sangre presente en el organismo, el 80 por ciento de la masa muscular y un cuarto de la masa ósea.

La hidratación es clave porque el cuerpo pierde agua constantemente al orinar, sudar o incluso al respirar. Es por eso que se debe recuperar lo que se pierde, pero no solo cuando se hace ejercicio, sino en forma constante. Esta recomendación cobra más importancia todavía cuando se atraviesan temporadas calurosas y de mucha humedad, que hacen que el cuerpo pierda más agua y minerales.

¿Cuánta agua se debe tomar?

Los expertos aconsejan beber al menos dos litros -cerca de ocho vasos- de agua cada día, pero no hace falta que todo sea tan estricto. Los líquidos de la comida y otras bebidas también cuentan, así que es preferible tratar de tomar suficiente cantidad de agua mediante una dieta variada y saludable, además de tomar abundante cantidad de agua.

La hidratación es muy importante para llevar una vida saludable

Beber durante el ejercicio

Al hacer un ejercicio extenuante, el agua que se pierde a través del sudor puede oscilar entre medio litro y dos litros por hora, así que necesita reponer los fluidos y sales que pierde.

Cada persona es distinta. Algunos sudan más que otros y algunos pierden más sales en el sudor. Debido a esta variación individual, no es posible hacer un cálculo exacto de cuánto debe beber durante una sesión. En general, debería oscilar entre 120 y 150 ml de líquidos fríos cada 10 ó 15 minutos (líquidos más fríos porque suelen ser más agradables y ayudan a bajar la temperatura corporal).

No hay que esperar a tener sed

Recordá que también necesitarás reponer energías durante el ejercicio si se mantiene la actividad durante más de una hora y media. Probá con una banana o frutos secos antes o durante una sesión larga. La cantidad de energía extraordinaria que se necesite dependerá de la forma física, peso, genética y metabolismo. La clave es conocer el propio cuerpo.

Cuáles son los signos que indican deshidratación

Una forma de saber si está bebiendo lo suficiente es confiar en el cuerpo, aunque se debe saber que si se tiene sed ya ha comenzado el proceso de deshidratación.

Cuando el organismo se encuentra deshidratado la persona se sentirá mal. La deshidratación puede provocar dolor de cabeza y hacer que se sienta cansado, estreñido y enfermo.

El dolor de cabeza es uno de los signos de deshidratación

Se cree que la orina oscura es un síntoma de deshidratación, por lo que lo ideal es la orina de color pálido. Puede ser un indicador de gran ayuda, pero también puede ser difícil de distinguir.

¿Es posible beber demasiada agua y que sea perjudicial?

Tomar demasiada agua puede resultar perjudicial para la salud, ya que puede causar una disolución de las sales corporales que se conoce como hiponatremia. Los síntomas de esta trastorno que se produce por tomar demasiada agua son confusión, desorientación, dolor de cabeza que empeora, sensación de enfermedad, vómitos, descoordinación y calambres musculares.