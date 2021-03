Cuidado: 10 formas en las que podés contagiarte coronavirus sin darte cuenta

Se extienden los espacios de confianza, como por ejemplo una charla con amigos, a las que se considera como zonas seguras, pero que en realidad no lo son

Como bien se sabe, el coronavirus se puede propagar de forma asintomática, incluso después de que uno se vacune, aunque las vacunas aún están muy limitadas en cuanto a su cantidad.

Es por eso que la mayoría de las actividades cotidianas que te exponen al virus juegan un papel crucial en fomentar los contagios.

En palabras del principal epidemiólogo de Estados Unidos al frente de la pandemia, Anthony Fauci, la gente pasa por alto la forma más fácil de extender el SARS-CoV-2.

Actualmente, se extienden los espacios de confianza, como por ejemplo una charla con amigos, la entrada o el ascensor del edificio, a las que se considera como zonas seguras y libres de Covid-19, pero que en realidad no lo son.

Es por eso que te contamos estas 10 maneras en que podrías contagiarte con el coronavirus sin darte cuenta.

El ascensor de tu edificio

El ascensor es un espacio pequeño, cerrado, con muchas zonas de alto contacto y con muy mala ventilación. En resumen, un espacio perfecto para que se propague.

Aunque al entrar en tu edificio, sientas que estás en una zona segura por donde pasan personas conocidas, no relajes las medidas de seguridad. Esto significa que no tenés que sacarte la mascarilla, ni dejar de respetar el distanciamiento social.

Si estás hablando cerca con un amigo, algunas de las partículas salen aunque tengas tapabocas

El baño público

Un vórtice de partículas a 1 metro de distancia del baño podría quedar luego de apretar el botón en cualquier baño, según un estudio del Instituto Estadounidense de Física.

Estas podrían flotar en el aire hasta durante un minuto y caer sobre las superficies que están alrededor, contaminándolo todo a su vez.

"Un inodoro puede liberar hasta 80.000 gotitas contaminadas y dejarlas suspendidas a lo largo de un metro en el aire durante horas si se deja la tapa levantada", recoge South China Morning Post de un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong.

Mantener relaciones sexuales con otra persona

Las relaciones sexuales no son una de las principales vías de propagación de coronavirus, más si los contactos con desconocidos o no convivientes eran muy limitados.

Pero el SARS-CoV-2 se ha identificado en el semen de varios contagiados.

Journal of the American Medical publicó un estudio donde los investigadores encontraron partículas de este virus en el semen del 16% de los participantes, tanto de los recuperados como de los que tenían el virus activo.

Hablar con un amigo

Según Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos al frente de la pandemia de Covid, esta es la manera más común de contagiarse y la que la gente más pasa por alto.

Los tapabocas no filtran todas las partículas virales que puede expulsar una persona. "Si estás hablando, aunque no hables en voz alta, tenés estas partículas que salen y que pueden permanecer en el aire por un período de tiempo", explica el experto.

Los shoppings son otros de los peligrosos puntos de posible infección

En salas comunes de una empresa, aunque no estén abiertas al público

Las salas comunes de las empresas -como las cafeterías o las zonas de descanso- fueron la causa de varios brotes de Covid-19 en Estados Unidos, informa Darren Mareiniss, médico de Emergencias en el Centro Médico Einstein en Filadelfia (EEUU), a Eat This, Not That.

"Una vez más, en el interior y donde la gente se quita las mascarillas para comer", explica.

Aunque no te reúnas con el resto de compañeros o sólo lo hagas con quien más confianza tienes, las probabilidades de contagiarte al comer en el mismo sitio que lo hacen otros —más si es a la misma hora— son altas.

De compras en un shopping

El mismo especialista advierte al medio que los centros comerciales son otros de los peligrosos puntos de posible infección.

Más si entras en probadores donde pueden haber estado personas sin mascarillas, atraviesas pasillos concurridos de tiendas o supermercados, o visitas los baños públicos del local.

En playas y piletas públicas

"El mayor riesgo de todas estas actividades sería interactuar con otras personas que están hablando, tosiendo o estornudando cerca", señala a Business Insider Krista Wigginton, profesora asociada de ingeniería ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan (EEUU).

No obstante, aunque el agua no suponga una amenaza, las zonas comunes ponen en peligro tu seguridad frente al coronavirus en estos espacios: los baños, las toallas o las tumbonas o los vestidores, por ejemplo.

La forma más segura de darte un chapuzón es evitando las zonas donde hay desagües o llegan las aguas residuales -donde se ha identificado el coronavirus-, en piscinas privadas tratadas con cloro y al aire libre.

En el transporte público, donde hay zonas de alto contacto

Los riesgos de propagación de enfermedades respiratorias infecciosas en el transporte público, son altos desde antes de identificarse coronavirus.

Un estudio de 2011 publicado en la revista BMC Infectious Diseases evidenció que los usuarios del transporte público tenían 6 veces más probabilidades de contraer enfermedades respiratorias que quienes no lo utilizaban con frecuencia.

Además, pueden funcionar igual que los espacios cerrados y con poca ventilación, propiciando que las partículas queden suspendidas en el aire durante más tiempo.

Y tienen numerosas superficies de alto contacto, como los pasamanos.

Bajarte el tapabocas para coger aire fresco, aunque sólo sea un momento

Ese segundo en el que tenés el tapabocas por debajo de la nariz, puede ser crucial en tu protección contra el SARS-CoV-2.

No si estás solo en medio de un parque al aire libre. Pero sí en medio de la calle, en establecimientos cerrados o en las terrazas concurridas.

Algunos errores que podés estar cometiendo con tu mascarilla pueden dejarte tan desprotegido como si no la tuvieses puesta.

Compartes dispositivos electrónicos, como tu móvil

En tu teléfono móvil conviven unas 17.000 copias de genes, conforme a uno de los estudios de Germs. E incluso puede llegar a estar 10 veces más sucio que la mayoría de los asientos de los inodoros... El SARS-CoV-2 podría ser uno de ellos.

Lo mismo para el resto de dispositivos móviles o los teclados de una oficina por los que pasan varias personas al día.