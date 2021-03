El historial académico ya no es un requisito para conseguir empleo: LinkedIn revela en qué se fijan los reclutadores

En un contexto social y económico que muta constantemente, las empresas cambiaron la forma de contratar personal. Lo que tenés que saber si buscás trabajo

La red social LinkedIn publicó recientemente una nueva visión respecto a los puestos de trabajo actuales y sus descripciones. Ya no priman los estudios o las calificaciones, sino una buena descripción y la capacidad de poder demostrar los logros y habilidades de las que se habla en el perfil. Otro punto que se tiene muy en cuenta es la experiencia en empresas reconocidas.

Esto cambió la manera de entrevistar y la toma de decisiones respecto a quién contratar por parte de los reclutadores. La consultora especializada en trabajo Jessica Miller-Merrill escribió que además de redactar descripciones de trabajo más simples y realistas, también pueden enviar directamente mensajes a las personas interesadas en el puesto y usar un lenguaje inclusivo.

Un estudio reciente de la Universidad de Waterloo y la Universidad de Duke afirmó que las palabras codificadas como "ambicioso, seguro, decisión, lógica y superior" tienden a atraer candidatos masculinos, mientras que otras palabras como "compasión, emoción, interpersonales, sensibles y cálidas" tienden a atraer a más mujeres.

Hay que ser cuidadoso con las ofertas que expresen declaraciones sobre ser enérgico o parte de un entorno cool porque pueden excluir a los candidatos de mayor edad. Además, el lenguaje sobre los requisitos físicos para un trabajo de oficina puede ser una barrera para los solicitantes con diversidad funcional que serían perfectamente capaces de cumplir con los requisitos reales del trabajo, señala Business Insider.

LinkedIn ya había publicado anteriormente que la información salarial y los detalles sobre el puesto son las piezas de información más valiosas para los solicitantes de empleo. También podría ser útil eliminar los requisitos por completo de las descripciones de sus puestos y, en cambio, centrarse en las habilidades, recomienda LinkedIn.

Ejemplo de una descripción de trabajo

LinkedIn mostró un ejemplo de una descripción de trabajo revisada basada en habilidades.

La versión anterior de la descripción del trabajo decía: "Más de 2 años de experiencia en servicio al cliente o administración de cuentas. Utilización de múltiples canales de comunicación (correo electrónico, chat y teléfono)" junto el requisito de 10 cualificaciones de preferencia para la empresa.

A continuación, se puede ver la versión editada de la descripción del trabajo, que ahora se centra en la experiencia.

Una publicación de trabajo típica de LinkedIn.

En la imagen ahora se pueder ver cómo se pide "Experiencia requerida":

Gran capacidad de comunicación verbal y escrita, incluyendo la capacidad de explicar mensajes complejos a los consumidores a través del teléfono, email o chat.

Experiencia previa lidiando con dificultades o situaciones complicadas con los consumidores.

Adaptación multidireccional con todo el equipo para poder interactuar con todos los niveles de organización de la empresa.LinkedIn descubrió que las descripciones de puestos que mencionan responsabilidades se comparten un 21% más. Estas publicaciones recibieron 4 veces más solicitudes que aquellas que requerían calificaciones o experiencia.

Cada vez es más evidente por qué ya no se piden calificaciones académicas como medio para determinar si alguien es apto para un trabajo o no. Además, cada vez más se está eliminando el requisito de licenciatura, y los reclutadores prefieren fijarse en otras aptitudes para trabajar en la diversidad y no contratar solo a gente que tiene el privilegio de asistir a las mejores escuelas.

LinkedIn: los profesionales más demandados

Durante los últimos 12 meses el mundo vivió un cambio de magnitudes históricas que afectó los modos de productividad, el consumo, el aprendizaje y las relaciones personales. Todo esto tuvo importantes consecuencias para el mundo laboral, dado que se redifinió el escenario de los empleos más demandados.

Estar al tanto de cuál es la tendencia actual en búsquedas laborales es de vital importancia, no sólo para quienes apuntan a obtener un nuevo puesto, sino también para quienes están por definir sus áreas de estudio y carreras de cara al futuro.

Una respuesta al interrogante sobre cuáles son las habilidades y profesiones que más buscan las empresas en la actualidad la da LinkedIn.

El portal especializado en networking detalló los 10 perfiles más requeridos por las empresas en América Latina, según señala BBC Mundo.

A continuación, el listado.

1. Desarrollador Web front-end y back-end

En el ámbito de los desarrolladores de software hay dos tipos de expertos: los que se encargan del "front-end" y los que se enfocan en el "back-end".

Los primeros desarrollan la parte del software que interactúa directamente con los usuarios, mientras que los segundos procesan la información.

La mayoría de quienes trabajan en estos puestos tienen formación de programador. Son los encargados del "coding".

De hecho, ya muchos especialistas afirman que en los próximos años el conocimiento de lenguajes de programación será una habilidad requerida no sólo para los puestos de programación.

Otros puestos con gran demanda con el especialista en SAP (software de aplicaciones de negocios), que ayudan a mejorar todos los procesos de una empresa, y los ingenieros informáticos especializados en cloud computing.

Alta demanda: los especialistas en programación viven una época de oro.

2. Ingeniero de datos

Los ingenieros de datos son las personas responsables de encontrar tendencias en los conjuntos de datos y desarrollar algoritmos para ayudar a que la información sin procesar sea útil para una determinada empresa.

Esta profesión requiere un profundo conocimiento del diseño de bases de datos y, además, múltiples lenguajes de programación.

Se trata de un tipo de trabajo que está en el medio entre los desarrolladores de aplicaciones y los científicos de datos.

Otros profesionales muy demandado actualmente son los analistas de validación, los ingenieros de aprendizaje automático y los arquitectos de datos.

3. Enfermero

Debido a la crisis sanitaria que azota al planeta, el empleo con mayor demanda en América Latina es el de enfermero especializado en terapia intensiva.

Además, la demanda de médicos y todo tipo de trabajadores de la salud subió exponencialmente.

Pero no se trata sólo del coronavirus, que eventualmente desaparecerá. Ocurre que los países que están experimentando un paulatino proceso de envejecimiento de la población, requerirán en el futuro más trabajadores de la salud.

En tanto, los profesionales de la salud mental (psiquiatras y psicólogos) también están muy demandados.

4. Personal de apoyo sanitiario

Los auxiliares de enfermería, que ayudan a los pacientes en sus procesos de limpieza, cuidado, alimentación, administración de medicamentos y asistencia general, también son demandados.

Asimismo, se necesitan más profesionales especializados en rehabilitación, terapia física y respiratoria, y personas entrenadas en el cuidado de adultos mayores.

Especialistas en salud, muy requeridos hoy y en el futuro.

5-Experto en marketing digital

Debido a que los negocios se vieron obligados a acelerar repentinamente su transformación digital, también crecieron los empleos para los responsables de las estrategias de marketing de redes sociales, asesores de marketing digital, especialistas en posicionamiento de marca y asistentes de marketing.

6- Director o coordinador de comercio electrónico

El ecommerce le dio un impulso al mercado laboral en la región.

El campo de trabajo es muy extenso porque incluye desde especialistas informáticos hasta personas que realizan funciones en centros de almacenamiento y de distribución de los productos.

El director o coordinador de comercio electrónico, más conocido como "ecommerce manager",es el responsable de gestionar un proyecto de comercio electrónico y entender y controlar el proceso de venta online de principio a fin.

Dependiendo del país, los nombres de esta puesto varían, aunque básicamente se trata de la figura encargada de gestionar el negocio online.

En relación al comercio electrónico, otros empleos que han prosperado son los de repartidores, asistentes de la cadena de suministro y responsables del equipo de almacenamiento, además de perfiles ligados a la logística y el transporte.

7- Atención al cliente

Con la rápida digitalización de las empresas también aumentó la demanda de todos los roles asociados a la atención al cliente, como el de representante de la empresa que responde a los requerimientos de los consumidores, además de los supervisores y responsables del equipo que tiene esa función.

Se trata de, por ejemplo, las personas que trabajan en los denominados "call centers".

8. Generador de contenidos digitales

El puesto de generador de contenidos digitales incluye a personas que ofrecen servicios creativos como redactores, animadores, ilustradores, artistas 3D y editores de videos.

Escenario fluido: analizar el mercado y encontrar nuevos negocios, una cuestíon clave para las empresas.

9. Especialista en desarrollo empresarial

Un especialista en desarrollo empresarial o experto en desarrollo de negocios es el profesional encargado de identificar nuevas oportunidades para una firma o dirigir un emprendimiento desde su nacimiento.

Tiene la responsabilidad de investigar y crear nuevos proyectos, gestionar los recursos necesarios para su implementación y llevar a la práctica las iniciativas.

Es común que un especialista en desarrollo empresarial genere modelos analíticos específicos para una firma.

10. Agente inmobiliario

La pandemia generó un interesante movimiento en el mercado inmobiliario en Argentina y otros países de la región. El hecho es que, agobiadas por los confinamientos, las personas quieren dejar atrás los departamentos en las ciudades y buscan casas más amplias en las afueras.

Esta renovación del interés por los suburbios y el aire libre generó oportunidades de empleo para roles como agente inmobiliario, administrador de propiedades o consultor de bienes raíces.