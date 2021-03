El Gobierno suspendió vuelos desde Brasil y Chile: qué otras restricciones son inminentes

La decisión administrativa de Jefatura de Gabinete se publicará en las próximas horas. Alarma por el impacto de las nuevas cepas en los países limítrofes

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, en las primeras horas de este viernes se publicaría en el Boletín Oficial la decisión administrativa del Jefe de Gabinete con las nuevas restricciones en relación al coronavirus y a la nueva ola del virus. A partir del sábado se implementarán "más controles para argentinos que regresen del exterior".

Así lo indicaron fuentes de la Casa Rosada, quienes detallaron que la medida entrará en vigencia el próximo sábado.

El objetivo de esta medida es desalentar los viajes hacia y desde otros países, con el objetivo de prevenir la segunda ola de Covid-19. De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, actualmente hay cerca de 27 mil argentinos en el extranjero. Aquellas personas que lleguen al país deberán pagar su testeo al llegar y uno 7 días días después del regreso.

En caso de que los casos sean positivos, los aislamientos se deberán realizar en los domicilios legales establecidos. Según la información que se conoce hasta el momento, el sábado se suspenderían los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México.

Además, según informó NA, las fronteras estarán "cerradas al turismo", y aclararon que "todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo".

Brasil sufrió una escalada de contagios en los últimos días

Brasil registró este jueves por primera vez más de 100.000 contagios de coronavirus en 24 horas. Este número rompió un nuevo récord de una pandemia que ya se cobró más de 300.000 vidas en el país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud.

Más precisamente fueron 100.158 los nuevos casos, de modo que el número de contagios total alcanzó los 12,3 millones.

Asimismo, el reporte informó 2.777 muertes en las últimas 24 horas, lo cual lleva el total a 303.462.

Después de Estados Unidos, Brasil es el país con mayor número de muertos y de contagios por coronavirus, según lo reportado por la agencia noticias AFP.

El promedio diario de contagios en siete días es actualmente de 77.050, que fue el doble que se reportó a inicios de enero (36.003). El promedio de muertos por su lado más que triplicó, desde 703 en enero a 2.280.

Bolsonaro fue muy criticado por sus decisiones en relación al coronavirus y a la pandemia

La escalada por el momento parece no tener techo, con la vacunación que avanza a pasos lentos y las resistencias del presidente Jair Bolsonaro a imponer medidas de confinamiento social, alegando su impacto económico.

Varios estados, entre ellos San Pablo y Rio de Janeiro, decretaron diez días feriados a partir de mañana hasta el 4 de abril.

En los últimos días Bolsonaro, que fue criticado por las medidas que tomó en relación al coronavirus y al impacto de la pandemia en su país, mostró partidario en particular de acelerar la campaña de vacunación, después de haber puesto en duda en varias ocasiones su eficacia.

Cuidado si planeás viajar en Semana Santa: el Gobierno definió nuevas restricciones

Con Semana Santa cada vez más cerca, y el aumento de los viajes tanto al interior del país como al exterior aprovechando el fin de semana largo, el Gobierno nacional definió algunas medidas sanitarias para tratar de controlar la cantidad de casos diarios de coronavirus y el ingreso de nuevas cepas como la de Manaos.

El propósito principal es el de reducir al máximo las posibilidad de una temprana segunda ola de coronavirus en la Argentina y, para lograrlo, se espera que haya la menor cantidad posible de viajes durante la celebración religiosa.

Las nuevas medidas implicarían mayores controles en los pasos fronterizos informales, reducir al mínimo los vuelos al exterior, y realizar un minucioso seguimiento de los argentinos que regresan al país.

La Decisión Administrativa (DEA) con las nuevas medidas se publicará esta noche en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el próximo sábado.

Medidas restrictivas

1.El Gobierno nacional suspenderá desde el próximo sábado los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México. Y continuarán prohibidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, países donde se había detectado una de las nuevas cepas.

2.Se mplementarán más controles para argentinos que regresen del exterior y todos los que ingresen al país deberán realizarse un testeo para determinar si son positivos o no. Para esto, deberán realizarse un PCR que deberá pagarse cada uno.

3- En caso de ser positivo, se deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días en el domicilio declarado legalmente. El control del cumplimiento quedará en manos de las autoridades provinciales y municipales, que deberán hacer un seguimiento pormenorizado de cada caso.

Por ahora la aplicación de la cuarentena en un hotel, que sea pagado por cada una de las personas que deben cumplir el aislamiento, no es una posibilidad viable. Fue una opción que giró por los despachos oficiales pero que no encontró un aval de todos los ministerios que están en la coordinación de las nuevas medidas. De todas formas, la posibilidad sigue latente. No está descartada de plano completamente.

4.Las fronteras estarán "cerradas al turismo", y todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo.

Advertencia de Alberto: "Que el Covid no nos vuelva a aislar"

El presidente Alberto Fernández encabezó la semana pasada una sorpresiva cadena nacional, en la que hizo un llamado a la población de "profundizar los cuidados" ante la llegada de la segunda ola de coronavirus.

"La pandemia no terminó, debemos tomar los recaudos para que el Covid no nos vuelva a aislar", subrayó.

En mandatario nacional dijo que está "totalmente desaconsejado viajar al exterior", y alertó sobre la peligrosidad de las nuevas cepas de COVID-19 que circulan en otros países.

A la vez, afirmó: "Hasta el momento llegaron al país solo el 6 por ciento de las dosis que hemos contratado".

"Aún no contamos con las dosis suficientes", resaltó Fernández, pero dijo que son "muy optimistas" en que llegarán más vacunas en las próximas semanas para ampliar la campaña de inmunización.

"Nuestra voluntad política ha sido acompañada por el enorme compromiso de los trabajadores de la salud. Todos conocemos ya a al menos una personas que se dio una dosis de la vacuna", enfatizó.