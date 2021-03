Video: la furia de Estanislao Fernández, el hijo del Presidente, contra una empresa de internet

El hijo del Presidente se enojó con una empresa por no cumplir con su servicio y, como nadie le respondió, hizo viral la situación

Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, quien además es conocido como Dyhzy, mostró su enojo contra la empresa Fibertel y, cansado porque no lo atienden para darse de baja, hizo pública esta situación.

"Capaz alguien sabe, pero necesito darme de baja de Fibertel y nadie me atiende. Necesito que me reinstalen el módem, iban a venir hoy y no solo no lo hicieron, sino que me tuvieron todo el día acá", dijo a través de sus stories de Instagram.

"Estuve llamando al coso correspondiente y me terminaron mandando al inicio del coso de llamado. Y cuando volvía a poner el coso, me cortaban directamente", siguió contando.

"Estoy harto con Fibertel. No es la primera vez que lo hacen. Hace cinco meses que Cablevisión no me anda. Nunca anduvo, lo instalaron hace un año y pico, anduvo poco y como no lo uso tanto no me di cuenta. No sé qué hacer, no me responden por Instagram, y los llamo y no me responden", dijo Dyhzy.

"Se re abusan de que son el único servicio que llega a algunos lugares. Entonces dale, ¿son el único servicio y encima hacen esto? Andan así como el c..., se abusan de eso, tengo las pelotas llenas, quiero dar de baja el servicio y no me responden", concluyó Estanislao Fernández.

La queja por WhatsApp

El joven también se contactó con la empresa a través de WhatsApp, pero tampoco obtuvo respuesta.

"Me dicen: 'Por acá no podemos atender esta consulta. ¿Nos mandás un DM en Instagram?'. Les mando y me clavan el visto", reclamó.

"Me siento re zarpado quejándome acá en mis historias, pero estoy desde las cuatro de la tarde llamando", dijo en la serie de videos que compartió el jueves por la noche.

"Para cobrar no tienen problema en atenderte", finalizó su queja con ironía.

El joven de 26 años provoca en las redes sociales con polémicas fotos

Dyhzy desmintió tener una Ferrari

El mes pasado, el jovensalió al cruce enojado y desmintió una fake news que circuló sobre él manejando una Ferrari.

La supuesta noticia se viralizó a través de una cadena de Whatsapp donde se mostraba a un joven, supuestamente él, en el auto de altísima gama.

Indignado hizo su descargo a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400.000 seguidores. "No me compré una Ferrari. Si su fuente de información es Facebook, ya tienen un problema. El pibe ese al que le sacaron la foto no tiene tatuajes en las manos, y tiene el pelo negro. Yo tengo el pelo violeta. ¿Chequear las cosas nunca, no?", dijo en el comienzo.

A su vez, agregó: "Facebook está lleno de Gladys, y digo así porque la pelot... que lo estaba pasando se llama así. Nada, lo aclaro porque es mejor estar prevenido, siempre", continuó el hijo del presidente de la Nación Argentina.

Indignado hizo su descargo a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram

"A mi me chupa un huevo, pero ya no saben con qué mentir. Me agarran a mi y dicen 'se compró una Ferrari'. Si tuviese la plata para comprar una, no estaría acá, me hubiese tomado unas vacaciones gigantes. Recorrería todo el país o Europa, no sé cuánto cuesta una, pero supongo que podés hacer un lindo viaje", expresó Fernández.

En su descargo se refirió a la foto que circuló y se lamentó por el chico que aparece retratado: "Lo que sí me da bronca es que el pibe de esa Ferrari le publicaron una foto sin su consentimiento y la foto de su patente. El acoso existe en millones de formas. Puede ser callejero, sexual, y esto también lo es. No a mi, sino a ese pobre pibe que estaba adentro de una Ferrari", sostuvo.

Además, Dyhzy calificó de "violentísimo" lo que sucedido y agregó: "estoy seguro de que esto lo hizo un grupo político. Así se opera en la política. Yo no hago política pero ya es al pedo que lo aclare", concluyó.

Algunas historias después, el hijo del Presidente subió una foto donde se lo ve posando prácticamente desnudo y con sus genitales al descubierto. Además, compartió material sobre su trabajo como DJ.