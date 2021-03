La palabra de Juliana Awada: esto dijo sobre su aparición durante el zoom de Juntos por el Cambio

La difusión de la imagen de Awada provocó una polémica interna en Juntos por el Cambio; algunos especularon con una filtración para perjudicar a Macri

Este viernes Mauricio Macri reveló cuál fue la reacción de su esposa Juliana Awada cuando vio repercusión que tuvo la foto suya en la cama durante el zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. A través de su cuenta de Instagram, el ex presidente hizo la presentación de su libro "Primer tiempo", ocasión en la que aprovechó para responder algunas pregunas.

Una de esas preguntas hacía referencia al impacto que había tenido en su esposa su propia aparición en el zoom de JxC. "Qué dijo Juliana de la foto del zoom en la cama?", le preguntaron a Macri algunos de sus seguidores.

"Se rio y me dijo que tenga cuidado. Yo volvía de gimnasia. Trato de hacer el multitasking, que me enseñan mi hijas. Hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Se ve que no me di cuenta y ella estaba acá", aseguró el ex mandatario.

El "blooper" de Macri en el zoom de JxC

El expresiente Mauricio Macri ingresó en la lista de quienes sufrieron descuidos durante las citas virtuales y, en este caso, la protagonista fue su esposa, la exprimera dama Juliana Awada.

La particular situación se dio durante el encuentro por zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que tuvo lugar este lunes por la mañana.

Allí fue cuando la imagen del exmandatario participando en la reunión desde su habitación y, por detrás, recostada sobre la cama matrimonial, la exprimera dama, se viralizó en las redes sociales.

Al conectarse y prender la cámara, Macri apareció en primer plano, pero detrás se podía observar a Awada metida en la cama, tapada con una manta y mirando el celular..

La situación fue comentada en las redes sociales a partir de la fotografía que difundió Juntos por el Cambio de una captura de pantalla del encuentro virtual de los principales referentes del espacio opositor.

Mientras en Twitter circulaban capturas de pantalla que mostraban a Macri asistiendo al zoom quincenal de la coalición opositora sentado en su cama, la coalición opositora repasó temas de agenda vinculados con la pandemia de coronavirus y la situación sanitaria del país.

En la imagen se puede ver a la exprimera dama recostada, tapada con una manta y mirando el celular

De la reunión participó, además de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horaco Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich; y los referentes parlamentarios, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).

Asistieron además a la reunión los radicales Alfredo Cornejo (titular de la UCR); los jefes parlamentarios del interbloque de JXC, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Formosa); y el senador Martín Lousteau, quien pidió que no fueran difundidos datos de las elecciones internas de la UCR hasta que no se conozcan las cifras oficiales.

Los memes no lo perdonaron

Luego de que se filtrara la imagen del expresidente recién levantado y desde la cama participando de la reunión virtual con sus copartidarios, estallaron los memes en Twitter, Estos son algunos.

- Qué opinás Mauricio?- Soy un pastelito horneado de canela... pic.twitter.com/MAmVAJ9kBw — Alan ♎ (@Sickness1910) March 22, 2021

Mauricio Macri participó en una reunión por zoom de JxC desde la cama y recién levantado.El domador de reposeras también es domador de sommiers ✨ pic.twitter.com/n83agWwIvt — arpía (@pia_dmn) March 22, 2021

-¿Como José C Paz? Le dije al fercho que me avise en Plaza San Martín.- pic.twitter.com/vohwSLNuIA — Diego (@Noempujenche2) March 22, 2021

Se perdió mi tío.RT por favor. pic.twitter.com/eF7OPcvneh — Marian☀ de América de TOD☀S (@andalemanyto) March 22, 2021

Qué se dijo en la reunión

El exmandatario cuestionó algunos dichos de Bullrich referidos a las vacunas

Durante la reunión, Macri "retó" a la líder del PRO por pedir que se permita a los privados comprar vacunas contra el Covid-19, según informó NA.

Tanto el expresidente como el jefe de Gobierno porteño cuestionaron los dichos de Bullrich y consideraron que no había que confundir quién compra una vacuna (actualmente solo el Estado) con quién la puede aplicar, que -según destacaron- son cosas distintas.

En la charla también surgió el tema de la elección interna de la UCR bonaerense que se realizó este domingo, y Cornejo expresó que el resultado había sido en un 55% contra un 45% a favor de Maximiliano Abad, representante del oficialismo.

En ese punto, Lousteau pidió la palabra y reclamó esperar a los resultados oficiales porque se trata de una elección muy ajustada, en la que "no hay más de 1.000 votos de diferencia".