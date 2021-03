Rating: Sol Pérez fue eliminada de MasterChef Celebrity 2 por culpa de este plato

Este domingo, Telefe se apoyó en dos programas de entretenimientos como sus principales cartas, mientras que eltrece hizo del cine su principal apuesta. Y así midieron ambas señales en el transcurso de la noche.

Poco después de las 20.00, el film La estafa de los Logan, y los capítulos de la novela Icerde, se encontraban en valores similares, en el orden de los cinco puntos de promedio.

Pero el posterior comienzo de Minuto para ganar, con la conducción de Marley y Vicky Xipolitakis, permitió a Telefe obtener una ligera ventaja y subir su rating en poco menos de tres puntos.

Cuando el reloj marcó las 22.00, la inminente llegada de MasterChef Celebrity 2 valió a Telefe un aumento en su promedio, y de ese modo ascendió de ocho a 13.9, mientras que eltrece se mantenía en cinco puntos.

Como suele suceder, a medida que el programa culinario avanzaba, su promedio subía, hasta superar la barrera de los quince de promedio. El pico de la noche para el certamen de cocina fue de 20 puntos.

¿Cuánto midió el debut de Almorzando con ML con Juana Viale?

En la tarde del domingo debutó una nueva temporada del ciclo Almorzando con ML, sin Mirtha Legrand y con Juana Viale como su conductora oficial hasta que a la diva le apliquen la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y se ponga al frente del ciclo dos veces por mes.

Este año, volvieron los dos programas desde una nueva locación, La Corte, con una escenografía (500m2) que sorprende y permitirá nuevas secciones, y sorpresas que el público podrá conocer a lo largo del 2021.

Juana recibió en la mesaza al operador televisivo Nelson Castro quien presentó su segundo libro y exhibió su pasión por el piano, la actriz Soledad Silveyra, el músico, comediante y conductor televisivo Jey Mammon, y el cantante Ulises Bueno.

El ciclo arrancó con un piso de 3,7 segundos en la franja, subió a 6,5 y llegó a una marca máxima de 7,5. Sin embargo, la franja fue encabezada por Morfi con picos de 9,1 puntos con el recital en vivo de Luciano Pereyra.

Canal que ganó el rating del domingo 28 de marzo

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 3,9 puntos. Además, los cuatro programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 8,7

eltrece: 4,8

El Nueve: 1,2

TV Pública: 1,1

América: 0,9

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 18,6

ViajeChef: 11,2

Minuto para ganar - Especial: 9,4

Destacados del rating del domingo 28 de marzo

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 alcanzó un rating de 18,6 puntos. Fue la gala de eliminación más alta y el rating más alto desde el 23 de febrero. Además, fue lo más visto del domingo.

Almorzando con ML por la pantalla de eltrece promedió 6,1 puntos y quedó segundo en su franja. La peña de Morfi compitió con el debut de Almorzando con ML y midió 7,1 puntos. ganó su franja y fue la emisión más alta del ciclo en lo que va del año

Viaje Chef, gracias al buen piso que le dejó MasterChef Celebrity 2, promedió 11,2 puntos y fue la medición más alta en lo que va del programa. Icerde Maratón especial marcó 5 puntos y quedó segundo en su franja.

MasterChef Celebrity 2: Sol Pérez, eliminada del juego

"Hoy es a todo o nada", dijo Damián Betular al inicio de una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity 2, ante la mirada de sus compañeros, Germán Martitegui y Donato de Santis, y del conductor Santiago del Moro.

De ese modo, entraron al estudio los participantes que estaban en la cuerda floja: Sol Pérez, Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Daniel Aráoz, Dani "La Chepi" y Georgina Barbarossa.

Con todos los concursantes en el piso, los especialistas procedieron a explicar las reglas de la prueba inicial, y Donato tomó la palabra: "Hoy vamos a empezar con un juego, para que uno de ustedes tenga un beneficio. Debajo de estas dos campanas, hay un mismo ingrediente. Y tienen que adivinar cuál es". A continuación, Germán agregó: "Hoy se van a someter a una degustación a ciegas, y el primero que adivine, gana".

Daniel Aráoz se quedo con la victoria cuando adivinó con solo probarlo, que estaba comiendo tofu. Según le informaron, el beneficio sería el de contar con un ayudante de cocina durante cinco minutos, y el actor se quedó con el "Loco" Montenegro. "Lo elegí porque le tengo mucho cariño, y sé que él me va a dar una mano", expresó Aráoz muy convencido.

Superada la primera instancia, los participantes se dirigieron a sus respectivas estaciones, y allí se encontraron una caja transparente con varias verduras, y otra de madera cuyo interior no se podía ver.

El jurado les explicó que tenían dos opciones: o se manejaban con los elementos de la caja de vidrio, o se arriesgaban a cocinar con lo que escondiera la de madera. Todos hicieron sus elecciones, y luego descubrieron quienes eligieron la caja ciega, que adentro había pollo.

Los jugadores comenzaron sus preparaciones, y pronto sintieron eso que Georgina denominó "la presión del tiempo". La Chepi no se mostró muy entusiasmada con la opción del pollo, Germán tuvo que ayudar a Alex a cortar el pescado (porque como reconoció el influencer, "lo estaba haciendo bolsa"), mientras que a Candela se le quemaba el kale.

Desde el balcón, los mejores de la semana ayudaban a sus compañeros, con el fin de orientarlos. De esa manera, con errores y aciertos, los participantes terminaron sus platos cuando el reloj marcó el final del desafío.

En la instancia de la degustación, la encargada de romper el hielo fue Vetrano y su milanesa de pollo con zanahoria glaseada y pesto de kale. "Combina todo muy bien, pero nunca más pongas la guarnición y arriba la milanesa, ¿te quisiste hacer la moderna?" le dijo Betular, mezclando elogios y críticas por igual.

Aráoz presentó su pechuga de pollo frita con mandioca, y Germán considero que la lima que utilizó le dio un gusto amargo: "El plato no está logrado, pero es un gran intento".

Barbarossa, que luchó con besugo con duraznos y peras, recibió críticas mixtas por parte del jurado, pero Martitegui destacó: "El pescado está un poco pasado, pero lograste que los sabores pasen a la carne". Damián comentó con ironía: "¿El plato es tuyo o del balcón? Porque colaboraron mucho. Hay que mejorar el pescado".

Un chutney de durazno de La Chepi no terminó de convencer a los especialistas, y Germán consideró: "Como toda la gente que está en sus hogares, yo vi este plato y pensé "esto no lo como ni loco. El paté está muy bien, pero el chutney no es un chutney, pero está muy rico".

Donato aseguró: "Me emociona la presentación de tu plato, porque es parte ingenua. La única cosa que mueve la aguja es este paté". Sol Pérez acercó un besugo confitado, y Betular dijo: "El pescado está como raro, y la ensalada se me apagó un poco", mientras que Donato concluyó: "El aderezo está agrio".

En último lugar, Alex con su besugo al que bautizó como el Fish Hitman Style, conquistó al jurado. Donato le dijo: "Tu plato, tus sabores, como en este caso, son multitextura. Ahí hay muchos sabores que me seducen, el pescado está un poquitito pasado, pero con esta cebolla cruda condimentada, es la magia". Martitegui, muy sorprendido, expresó: "Me da un poco de bronca que sin saber nada, saques un plato así, la verdad que es un viaje, está muy bueno".

Finalmente, el jurado anunció que Sol Pérez era la dueña del plato menos logrado de la noche y que, por ese motivo, quedaba afuera de MasterChef Celebrity 2.