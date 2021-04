Los médicos de Maradona cada vez más complicados: nuevos audios explosivos refuerzan la teoría del abandono

Ete miércoles se revelaron nuevos audios que pertenecen a la causa judicial que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.

En los mismos participan Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Los mensajes complican la situación de los dos médicos en la investigación sobre una posible mala praxis.

Causa Maradona: revelaron nuevos audios de sus médicos

Además, se suman mensajes en los que Matías Morla menciona una transacción con el gobierno de Venezuela y un pago en oro.

Mientras que está la posibilidad de que se cambie la carátula de la causa de homicidio culposo a homicidio simple, los nuevos audios, difundidos por TN, comprometen más a Luque y Cosachov.

Dos días después de la defunción de Maradona, el médico personal le dijo lo siguiente a la psiquiatra:

"Si, 'Agus', tenés que estar tranquila. Estaba tirado en la cama, lo llevamos a la clínica y le hacen evaluación cardiológica, le hacen tomografías. Siempre se evaluó cardiológicamente, incluso tuvo una cirugía. Hay una evaluación cardiológica previa. Tenía obviamente antecedentes, pero no tenía uno tal que una cardiopatía con un funcionamiento cardíaco del 50% o del 30%, y miren que este tipo en cualquier momento se para y hay que ponerle marcapasos porque en cualquier momento hace un paro cardíaco. No era ese paciente. Era un paciente con antecedentes. Lo mandás a la casa, lo controlás, está bien. Le ponés una enfermera y ya está. Si hace un evento coronario agudo como este, cagaste. Y bueno, son las reglas del juego. No tiene criterio médico de ambulancia en la puerta. No era ese paciente. Fue un evento, como lo puedo hacer yo ahora o cualquiera. No cumplía los criterios de tener una ambulancia. Si no, la hubiese tenido, eso no hay duda. Estaban todos evaluándolo. Es una pelotudez".

En tanto, 22 días antes de la muerte de Maradona, habían mantenido el siguiente diálogo antes de acordar el pedido de internación domiciliaria:

-Cosachov: Le comenté a Vane cuando te comenté. Y me dijo que lo hable con vos. A mí me parece una buena idea, porque en todo caso que sobre y no que falte. Podemos hacer un pedido formal. Si querés yo lo hago, mañana cuando voy lo hago. O se lo mando ahora al doctor escaneado. Pidiendo internación domiciliaria. ¿Qué le puedo pedir? Enfermero, médico clínico, y, ¿qué más?

-Luque: Agus, perfecto. Hace la nota y el pedido ya. Si ellos te dan el ok, listo. Quizá por una cuestión mediática no querían que se haga. Preguntale a Vanesa el tema mediático. Porque si se entera Swiss Medical se entera todo el mundo. Que haya una ambulancia cerca, de alta complejidad, un enfermero 24/7 y un neurólogo clínico. Esa sería la solicitud. Médico clínico o médico toxicólogo.

Este cambio de postura podría reforzar las teorías de abandono, mala praxis o, como mínimo, de que la muerte de Maradona era evitable.

Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona

Por otro lado, en los últimos días, los fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación le solicitaron al juez de la causa, Orlando Díaz, que se libraran tres oficios a distintos bancos con el fin de analizar los movimientos de las cuentas bancariasde Luque, Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz mientras trabajaban con su paciente.

También se analizará si existieron transferencias de sumas desmedidas en los días posteriores al deceso.

La fortuna de Maradona: negocios con Venezuela e impresionantes gastos mensuales

TN también difundió audios que Morla le envió a su cliente, socio y amigo referidos al negocio de venta de cereales a Venezuela.

"Ahí están haciendo unos pagos en oro porque tienen todas las cuentas bloqueadas. Pero bueno, si dios quiere estamos solucionando todos los contratos para que siga todo igual. Que vayas vos, bueno está de más decir lo importante que sería. Pero bueno, también se entiende que estás con tu club trabajando. Así que informame eso y yo paso la novedad a Caracas y me avisás, Diez. Abrazo, ahora estoy yendo para ver cómo hacen para pagar porque está muy complicado el tema del bloqueo, van a pagar con oro. Después en persona te cuento bien cómo es el tema del oro", le detalló la situación.

Al momento de la muerte de Maradona, se especulaba con que Venezuela le debía más de 50 millones de dólares por distintos conceptos.

Respecto de otro de los temas candentes en lo que concierne a la herencia que dejó el astro mundial, hay otro diálogo, esta vez entre Morla y Luque, de cuando el médico fue a Miami a testificar sobre la salud mental de su paciente en la denuncia contra Claudia Villafañe por la compra de tres departamentos en esa ciudad norteamericana.

Además de felicitar al profesional por su convincente declaración, el abogado le prometió un pago por ello:

-Morla: Ahí hablé con Eddie. Mañana ceno. Me dijo que hablaste perfecto y que difirieron la resolución. Y que estaba todo bárbaro. No me habló mucho porque estaba reunido. Después te cuento. Pero la rompiste, crack total. Chau hermano, buen viaje. Te felicito. Después veo qué te puedo rescatar.

-Luque: Dale, dale, tranquilo igual. Tranquilo que sé que ustedes tienen millones de quilombos. Como dijo tu hermana, yo nunca pedí nada. Eso fijate. Lo que te salga a vos o a Diego del corazón y que piensen que valgo, está bien.

Finalmente, también se reveló el detalle de los gastos de Maradona durante octubre de 2020, que ascendieron a más de 13 millones de pesos.

El detalle es el siguiente: