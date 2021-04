El hijo del presidente Biden confesó que fue adicto al crack durante su adolescencia

Hunter Biden aseguró que pasó días enteros sin dormir y que escarbaba en las alfombras en busca de algo que se pareciera a la cocaína

El hijo del actual presidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter Biden, dio una entrevista con CBS This Morning en donde se confesó y dejó fuertes declaraciones sobre la adicción a las drogas que vivió a lo largo de su adolescencia.

Según lo expresó, la abstinencia y la necesidad de consumir constantemente se habían apoderado de él. "Pasé mucho tiempo sobre mis manos y rodillas, hurgando en las alfombras, fumando cualquier cosa que se pareciera remotamente a la cocaína crack. Probablemente fumé más queso parmesano que cualquier otra persona", dijo.

A su vez, el hijo del mandatario estadounidense afirmó haber pasado días enteros sin dormir: "Una vez pasé 13 días sin dormir, fumando crack y bebiendo vodka, exclusivamente, durante todo ese tiempo". Pero como la mayoría de los problemas tienen un punto de inicio, según Hunter, su adicción se debió a la muerte de su madre y su hermana cuando apenas tenía dos años.

Hunter Biden confesó que sus problemas comenzarón con la muerte de su hermana y su madre

Recuperaciones y recaídas

Con sus 51 años, el hijo de Biden describió que conoció a su esposa actual, Melissa, y se casó con ella en tan solo siete dias posteriores a concretar la primera cita. Asguró que su esposa es un "milagro" que llegó a su vida para salvarlo.

Antes de ella, había tenido un frustrado y polémico romance con la viuda de su hermano Beau que según él "no funcionó".

Justamente, la muerte de su hermano Beau en 2015 fue una de las épocas más difíciles, ese acontecimiento lo sumergió de nuevo en su adicción, a pesar de que había logrado estar sobrio durante siete años, desde 2008 hasta 2015.

"Estoy más convencido ahora de que el trauma está en el centro de todo esto. No sé por qué me costó tanto admitirlo. Hay muchas investigaciones que apuntan a la idea de que los que sufren de adicción sufrieron un trauma. Beau y yo nunca lamentamos la pérdida de nuestra madre y nuestra hermana", dijo Hunter Biden.

En esta misma línea, agregó: "Hablamos de mi mamá todo el tiempo, pero no del accidente. La oscuridad que sé que sufrió mi papá no es algo de lo que hablamos hasta mucho más tarde. Es por eso que no quiero admitir, probablemente deberíamos haberlo hecho. Creo que estaban tratando de protegernos".

Pese a esta situación traumática que sufrió siendo apenas un niño, el verdadero peligro llegó cuando era adolescente. Entró en un periodo de libertinaje y descontrol preocupante que empeoró las cosas. "Beber un litro de vodka al día solo es absolutamente debilitante; fumar crack todo el día, beber cantidades increíblemente letales de alcohol", dijo.

Hunter Biden y su esposa se casaron a los 7 días de su primera cita y el hijo del presidente dijo que ella fue un "milagro"

¿Por qué esta siendo investigado Hunter Biden?

El hijo del presidente norteamericano está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sus impuestos, que están relacionados con su trabajo en Ucrania y China. La investigación federal comenzó en 2018 y se reveló después de las elecciones presidenciales de 2020.

"Están investigando. Realmente no puedo hablar de eso, aparte de decir que estoy cooperando, y estoy completamente seguro de que al final del día todo estará bien", cerró.