Juan Grabois: ''Martín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado"

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), criticó algunas políticas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández

Juan Grabois no escatimó críticas al dirigirse al gobierno de Alberto Fernández y durante una entrevista opinó tanto del primer mandatario como del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien calificó como un hombre con un enfoque "muy conservador".

El referente social consideró que "no hay una política social a la altura de las circunstancias", pero destacó que el ministro Daniel Arrollo "trabaja mucho". En la misma línea, opinó que Alberto Fernández cometió un error "muy grave" al sacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que condenó a millones de argentinos a caer en la pobreza y la indigencia, según declaraciones en una entrevista con Luis Novaresio, en el canal A24,

Además, el dirigente criticó las negociaciones del gobierno del Frente de Todos con el Fondo Monetario Internacional. "La política económica del Gobierno está siendo muy conservadora, en línea con lo que quiere el Fondo", dijo. Y agregó: "No se está planteando la batalla como se debe plantear, acá hubo una estafa, el FMI no es un acreedor de buena fe".

Martín Guzman fue criticado por Juan Grabois.

En ese momento, Novaresio le preguntó si considera que Guzmán es un buen ministro de Economía, y Grabois respondió: "Martín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado. Puede ser un muy buen ministro de Economía, pero en esto se está equivocando".

En la misma entrevista, defendió -una vez más- a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es inocente en todo, eso a mí me consta", dijo. Y aseveró: "Cristina no tiene un pelo de corrupta, Después, Lázaro Báez, Ricardo Jaime o Julio De Vido me importa un rabanito". Entonces, consultado sobre si estaba en contacto con la exjefa de Estado, Grabois contó que no y reconoció: "Debe estar enojada conmigo porque soy bocón".

Más críticas

En otra entrevista, donde Grabois también puso en el foco de sus declaraciones a Guzmán, fue por más y agregó algunas definiciones.

"Me parece un tipo capacitado, probo, buena persona, versátil, puedo decir un montón de adjetivos favorables. Pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, ni con la negociación de la deuda ni con el abordaje de la problemática socioeconómica. Creo que hay un problema de que su formación académica le hace ver las cosas desde determinados manuales, desde determinadas planillas de cálculo. Le falta calle y formación política", disparó en diálogo con Canal 9.

Consultado por las críticas que se le hacían a Mauricio Macri en materia económica -similares a las que el dirigente le adjudicaba a Guzmán- aclaró que "Aranguren tenía un proyecto neoliberal y el de Guzmán no es neoliberal". "En materia socioeconómica, no lo entiendo (al Gobierno). No entiendo cuál es la estrategia. Siento que hay una especie de fe supersticiosa en el rebote económico, en acuerdo palaciegos con el FMI", agregó.

Juan Grabois contra todos.

Grabois recordó que cuando llegó al gobierno Alberto Fernández "prometió que iba a empezar por los últimos y a los últimos les está yendo mal, porque creció la pobreza". "Hay algo que no está funcionando en el contrato electoral. Se podría haber evitado: sí. Creo que sí se podría revertir", agregó.

"Lo que tiene que hacer la Argentina es lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo: garantizar un ingreso cuasi universal que supere la línea de indigencia, que hoy son $7.900 por individuo. Eso tendría que abarcar alrededor de 9 millones que es la población del ingreso familiar de emergencia", sostuvo Grabois y cuestionó la eliminación del IFE.