Video: funcionarios reprochan la aglomeración de personas y pocos cuidados el fin de semana en Unicenter

El patio de comidas estuvo prácticamente colmado y se hicieron largas colas para ingresar al local de Falabella, que está en liquidación por cierre

Durante el último fin de semana, en el cual la lluvia y el viento no acompañaron las recomendaciones de hacer actividades al aire libre y no en lugares cerrados por la pandemia, el centro comercial Unicenter fue elegido por centenares de familias que hicieron largas colas para acceder a los locales.

En plena segunda ola de casos, que incluye el alerta de las autoridades sobre un posible colapso sanitario en la región del AMBA, este shopping de Zona Norte recreó este fin de semana una postal pre COVID-19: atestado de personas, hubo largas filas para entrar a los locales.

Según comentaron los empleados del shopping a Página 12, entre viernes y domingo el patio de comidas del centro comercial estuvo prácticamente colmado. Así se puede ver en los videos e imágenes que circularon en las redes sociales, donde la gran mayoría de los comensales estaba sin barbijo en un espacio cerrado.

"Así es muy díficil", comentó por Twitter el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, en relación al amontonamiento de personas en el patio de comidas.

Así es muy difícil!! https://t.co/1TadttpfTU — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) April 11, 2021

Este domingo, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires agregó que la ocupación de camas de terapia intensiva de la provincia se encuentra "como en el peor momento del año pasado" y advirtió que, a este ritmo, "puede colapsar el sistema muy pronto", especialmente en el ámbito privado.

Comparto la carta abierta publicada hoy en los diarios, firmada por Directores y Directoras de Hospitales provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires, que alertan sobre la situación que están viviendo con el aumento de casos de coronavirus. pic.twitter.com/n4yPzT0wtn — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) April 11, 2021

Filas para entrar a Falabella

Cómo dejaron los clientes la mercadería en el local de Falabella en Santa Fe

Otra escena que se repitió este fin de semana fueron las largas filas de personas que quisieron ingresar al local de Falabella, la empresa chilena que decidió vender las sucursales que tenía en el país.

Los numerosos clientes esperaron largo tiempo por la oportunidad de ingresar en los locales que se encuentran en liquidación por cierre, y ofrecen múltiples ofertas. La demanda fue tal que las colas superaron los pasillos interiores, hasta llegar a los estacionamientos ubicados fuera del shopping, indicó el matutino.

No solo eso, sino que además los propios empleados de la compañía también decidieron recorrier al interior Unicenter, no para comprar en locales sino en señal de protesta, para denunciar que Falabella aún no brindó respuesta ante los 500 puestos de trabajo que se perderán tras el cierre del histórico local.

Días atrás, escenas similares habían ocurrido en el local de la cadena chilena en la provincia de Santa Fe, donde los empleados denunciaron actitudes poco respetuosas de parte de los consumidores, que dejaron todo el local revuelto y la mercadería tirada en el piso, demostrando muy poca empatía por los empleados que están a punto de quedarse sin trabajo.