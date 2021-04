La polémica conclusión de Chiche Gelblung sobre la muerte de Mauro Viale: "Lo mató la vacuna"

E periodista se mostró quebrado al aire en América TV ante la muerte de su amigo, ocurrida el domingo a los 73 años mientras estaba internado por Covid-19

La muerte del periodista Mauro Viale sacudió la noche del domingo por impactante como sorpresiva. Por eso no es de extrañar que su amigo y colega Samuel "Chiche" Gelblung que quebrara al en América TV al recordarlo.

Mauro Viale falleció este domingo 11 de abril a los 73 años mientras estaba internado por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

"No lo puedo creer todavía, no lo puedo entender. Tampoco sé exactamente lo que pasó, si una complicación de la vacuna o la trombosis. Nadie se cuidaba mejor el cuerpo que Mauro, que hacía gimnasia todos los días a las 6 de la mañana. No lo puedo creer, estoy demolido", comenzó el periodista en diálogo con El Show de Los Escandalones.

"Estuve con él hasta el miércoles pasado y después no lo vi más. Él cubría de 6 a 9 y yo de 9 a 12. El jueves no vino porque se fue a vacunar, y el viernes me entero de que había dado positivo. Se fue un grande", continuó Chiche, conductor de Radio Colonia, entre lágrimas con respecto a Mauro Viale.

"No estoy seguro de lo que digo, no lo puedo creer, estoy muy triste. Él se cuidaba, qué se yo", dijo Gelblung en diálogo con Rodrigo Lussich, y luego añadió: "No lo mató salir a laburar, lo mató aparentemente la vacuna. No sé qué carajo pasó. Un tipo sano, flaco, con todos los parámetros fantásticos. Nada te garantiza nada, qué vas a hacer, te juro que no lo puedo creer".

"Tenía un estilo único y era un productor de la gran siete. Para mí, el mejor productor periodístico que conocí en mi vida. Vivía las noticias a flor de piel. Teníamos nuestras diferencias y pensábamos diferente, pero era un productor excepcional", sostuvo el periodista.

"Era un tipo con una salud excepcional", reiteró Chiche con respecto al estado de Viale antes de enfermarse, aún sin poder creer su muerte.

Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años mientras estaba internado por una neumonía bilateral derivada del Covid-19

La vacunación a Mauro Viale contra el Covid-19 antes de morir

El conductor de A24 y Mauro, la pura verdad (América TV) había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 el pasado día miércoles.

"Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario", contó Viale en su programa tras ser inoculado.

Por cuestiones del periodo de incubación, se cree que el contagio del padre de Jonatan Viale pudo ocurrir antes de que reciba la dosis, y es clave señalar que los efectos de inmunización de la vacuna responden a partir de los 14 días.

Una compañera reveló cómo se sentía el periodista durante su último programa

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Mauro Viale, a los 73 años, numerosos periodistas brindaron su testimonio en la pantalla de A24, canal donde el conductor realizaba su programa.

Una de ellas fue Liliana Caruso, compañera del periodista, que se mostró muy conmovida.

"Estoy sorprendida por todo lo que pasó. Es una locura", señaló la panelista de Mauro, la pura verdad, quien destacó que Viale siempre tomaba todas las medidas necesarias para cuidarse del coronavirus.

"Él se cuidaba mucho. Tenía mucho miedo. Fue el que más tomó dimensión de la enfermedad. Desde que comenzó todo esto no dejó ni un solo día de ocuparse del tema", señaló.

Mauro Viale en sus épocas de periodista deportivo.

Y sumó: "Por ahí queríamos hablar de otro tema y nos decía ¿Esto a quién le importa, si hay gente se esta muriendo? Hay que repetir los cuidados. Estaba obsesionado con el tema".

Caruso contó que habló con él el día viernes, tres días antes de su muerte. "Ese día lo vi mal. Le pregunté muchas veces '¿Mauro, cómo estás?'", señaló la periodista, entre lágrimas.

Muy angustiada, siguió: "No quería decir que estaba mal. Fue muy brusco. En un momento él se agarró de la pared. Hasta al aire le dijimos 'no estas bien, debés descansar'. 'Estoy bien, es la vacuna. Estoy un poco cansado'. Pero insistía en quedarse. Era imposible sacarlo del aire".

"Al irse del programa dijo 'de acá me voy a la cama'. Eso ya me pareció raro. Pero la última conversación que escuché fue con su productora hablando del programa del domingo. Era un tipo que iba morir con las botas puestas", sumó.

"El viernes él hizo todo el esfuerzo por hacer el programa y nunca se imaginó que esto podría pasar", sentenció Caruso.

"Yo trabajé con él ocho años y solo faltó dos días. Tenía una capacidad de trabajo enorme", lo definió.

Por último, la periodista se quebró al recordar su último encuentro con Viale: "No lo puedo creer... En el canal tenemos una máquina de café con la tarjeta SUBE. Como él no tenía usaba la mía y me daba la plata. Le voy a deber tres cafés...".

Sus últimos días

Mauro Viale murió este domingo por complicaciones derivadas del coronavirus. Había sido internado el jueves, dos días después de recibir la primera dosis de la vacuna, por una neumonía bilateral, y en la tarde de ayer sufrió un paro cardíaco.

Mauro Viale entrevistó a las más famosas personalidades, entre ellas, Diego Maradona.

Fue un referente de la comunicación. Arrancó con los relatos de fútbol por TV durante la década del 80 y seguía trabajando en la actualidad. No estaba en terapia intensiva sino en intermedia, con un respirador.

Reconocido por una larguísima trayectoria, durante las transmisiones tenía un recordado latiguillo previo al arranque de los encuentros, en un ida y vuelta con el jugador que sacaba. "¿Quién mueve?", preguntaba, y desde el campo le contestaban: "Muevo yo, Mauro".

Su estilo fue el de tener la dinámica de reunir mucha gente y manejarse con los invitados sublimes, como un Maradona o un Alfonsín, y otros abyectos, como algún delincuente listo para entregarse a la policía en cámara después de haber cometido el delito; su periodismo abrazaba a todos pues sabía extraer de cada uno aquello que habría de repetir.