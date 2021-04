Escándalo con las vacunas: una joven de 24 años recibió la primera dosis de la Sputnik V

Fue inmnunizada como "personal de salud", pero en su curriculum no figuran antecedentes que la vinculen a ese sector. Antecedentes

Un nuevo caso se suma al listado de escándalos relativos a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Primero se conoció el "Vacunatorio VIP", que funcionaba en el ministerio de Salud de la Nación y que terminó con la renuncia forzada de Ginés González García.

Luego, como un derivado de esa irregularidad, salió a la luz la historia de Stefania Desirée Purita Díaz, una allegada al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm con apenas 18 años. Y ahora apareció otro caso similar. Se trata de Antonella Belén Delmonte, quien tiene 24 años y ya le aplicaron el componente 1 de la Sputnik V rusa en la provincia de Buenos Aires, indicó el sitio infobae.

La joven de 24 años recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik

¿Falsificó su declaración jurada?

La joven de 24 años, con domicilio legal en Merlo, recibió la primera dosis de la vacuna rusa el pasado 9 de abril, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas.

Aunque en la base de datos del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) figura que fue inoculada por ser "Personal de Salud", su último trabajo en relación de dependencia fue hasta 2019 en una casa de venta de ropa y hasta el momento no figura como empleada de ningún municipio en registros públicos -como fue el caso de Purita Díaz- ni tiene actividad comercial o laboral formal.

De acuerdo al mencionado portal, la joven habría falsificado la declaración jurada. "Simuló ser empleada de un centro de estética y salud ubicado en zona norte, donde ella reside actualmente", informaron fuentes consultadas por Infobae.

Las mismas fuentes, vinculadas a la campaña de vacunación, aseguran que no es el primer caso que detectan de una persona que declara datos falsos para poder saltear su turno en la lista de espera.

De acuerdo a su perfil en la red laboral LinkedIn, Delmonte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018. Es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Y se formó como tripulante de cabina de pasajeros en la Escuela Profesional Aeronavegantes.

Tiene más de 11 mil seguidores en Instagram, donde suele postear imágenes modelando, muchas de ellas tomadas por fotógrafos profesionales para agencias conocidas. Recientemente viajó a Miami, donde disfrutó de una vida social activa.

Hasta el momento, el Gobierno bonaerense inoculó y entregó turnos para vacunar a mayores de 70, mayores de 60 con comorbilidades, personal de salud y personal docente que se haya inscripto en el sistema Vacunate PBA. Por eso llama la atención que una joven de 24 años que no pertenece a ninguno de estos grupos haya podido vacunarse.

A mediados de esta semana está previsto que se se entregarán más turnos (alrededor de 200 mil) hasta el martes 20 y allí la administración de Axel Kicillof agotaría el propio stock a la espera de la llegada de más dosis.

Con apenas 18 años, Stefanía Purita Díaz, militante de Agrupación Eva Perón, recibió la primera dosis de la vacuna

El antecedente de Purita Díaz

Stefanía Desirée Purita Díaz se mostró en su cuenta de Instagram exhibiendo el carnet de vacunación que entrega el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a toda persona que es inoculada contra el COVID-19. Con apenas 18 años, milita en la Agrupación Eva Perón que conduce Jorge Ferraresi. Pero ese no sería su único nexo con la política: en sus redes sociales figura como parte del equipo de la Subdirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra a cargo de Juan Alba Musich, cuñado del ministro de Hábitat y ex jefe comunal de dicha localidad del conurbano. En ANSES no figura que Purita Díaz sea empleada municipal, aunque desde el año pasado aparece en fotos del equipo de Ceremonial, acompañando a su jefe en actos protocolares. Incluso hay posteos de la joven en Casa Rosada.

Existen otros datos llamativos que rodean la figura de Stefanía Purita. En su cuenta de Instagram menciona varios títulos: una licenciatura en Educación y Relaciones Internacionales, una diplomatura en Neurociencias de FLACSO y dos tecnicaturas, una en Políticas Públicas de la Universidad Siglo XXI y otra en Derecho Internacional de Harvard. Considerando que por su edad recién habría terminado la escuela secundaria, resulta inverosímil su historial académico.

Desde la Municipalidad de Avellaneda, que se encuentra bajo la conducción de Alejo Chornobroff luego del pase de Ferraresi al Gabinete Nacional, indicaron que Purita Díaz era una becaria que se desempeña en la Secretaría de Educación, y, en sintonía con otros casos de vacunación discrecional, justificaron que la joven se anotó en diciembre cuando Sinopharm "buscaba voluntarios" y "cuando nadie confiaba en la vacuna". Tras el escándalo, las autoridades informaron que fue dada de baja.