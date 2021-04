"Acá relajado, pasándola bomba": la dura respuesta del personal de salud a Fernández

Las nuevas restricciones para la zona del AMBA anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la noche del miércoles 14 de abril suscitaron todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Aparte de la indignación y del descontento manifestado por la gente sobre el endurecimiento de las medidas, los profesionales de la salud se destacaron en las redes sociales por el enojo que provocó en ellos las declaraciones del mandatario.

Fue una oración en particular la que desató la furia de este sector: "El sistema de salud se relajó". Si bien el jefe de estado rectificó su decir en una entrevista radial, aclarando que hacía referencia "al relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron", todo individuo involucrado en esa área -desde empresas, médicos y personal relacionado- salieron a marcar su fuerte malestar ante la ofensa pronunciada a través de diferentes medios.

Las respuestas de molestia e indignación no se limitaron a las voces oficiales del sector, si no que cientos de médicos y trabajadores de la salud saltaron en las redes a expresar su malestar ante las declaraciones de anoche. Tal fue la rabia que los innundó, que se unieron en Twitter bajo el hashtag contestatario #relajadoslaspelotas.

RelajadosLasPelotas pic.twitter.com/c4ZltFQWoK— @ivana (@tanitaivana) April 15, 2021

COMO NO ME PUEDO RELAJAR EN EL CARIBE, ME RELAJO ACÁ EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS @alferdez #relajadolaspelotas

#RelajadosLasPelotas pic.twitter.com/SGODHtGBR6— ᴄʜɪɴᴀ ♛ (@YohanaaGaleanno) April 15, 2021