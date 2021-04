Fuertes restricciones para el AMBA: suspenden las clases presenciales, cierran comercios y limitan circulación nocturna

Ante el incremento de casos que se vio en los últimos días, el Gobierno duras restricciones a las ya implementadas el pasado viernes

El fuerte incremento de los casos de Covid-19 en Argentina hizo que el Gobierno dediciera imponer una nueva serie de restricciones. Además de las anunciadas el pasado viernes -y con vigencia hasta el día 30 de abril-, Alberto Fernández anunció una profundización de las medidas en el marco de una disparada de los contagios registrado.

"Los contagios se concentran cada vez más en el AMBA", justificó Fernández esta noche al comenzar su mensaje. Y afirmó que la intención de todos debe ser "evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y de ese modo volver a ganar tiempo", afirmó.

"He decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente quede restringida", dijo Fernández.

Y agregó las siguientes medidas de alto impacto que regirán a partir de las 0 horas del día viernes 16 de abril y hasta el 30 de abril:

Quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados.

Toda la actividad comercial debe realizarse entre las 9 y las 19 horas de cada día.

La actividad gastronómica nocturna en locales se suspende. Luego de las 19 hs sólo podrá funcionar entregando vía delivery.

Las clases presenciales en los colegios quedan suspendidas por 2 semanas. Se retorna a la modalidad sólo virtual en los tres niveles educativos.

"Estas medidas voy a hacerlas cumplir por las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía Areroportuaria quedan afectadas a las medidas que acabo de disponer", aseguró el presidente Fernández.

A su vez, "le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente", agregó.

Fernández afirmó que "el problema no es solamente la noche" sino "el descuido individual", y pidió a gobiernos provinciales y municipales que "fiscalicen las decisiones" que toma el Gobierno nacional.

"El problema no es solamente la noche, es el descuido individual de cada uno de nosotros", resaltó Fernández en un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos.

En ese marco, destacó: "Nosotros como Gobierno nacional estamos monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en cada región de la Argentina. Los Gobiernos provinciales y municipales necesitamos que fiscalicen las decisiones que tomamos".

Las nuevas restricciones que anunció Alberto Fernández.

La situación epidemiológica en el país

Este miércoles se confirmaron 25.157 nuevos casos de coronavirus en el país, dos mil menos que en la jornada del martes, pero más que en la del lunes. Día tras día los casos detectados se incrementan, algo que queda reflejado en cada reporte del ministerio de Salud. De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.

La situación epidemiológica en el país es cada vez más delicada

"La semana que viene se duplicarían los casos"

Expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

El Dr. Barbieri advirtió acerca de la situación epidemiológica y del posible colapso del sistema de salud

Una nueva cepa podría empeorar la situación

En medio de este difícil contexto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo una declaración impactante. El funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que "hay riesgo de que se genere una nueva variante del virus, y la Argentina no es la excepción". A su vez, manifestó que eso "podría ocurrir en cualquier lugar" del país.

Por eso, destacó la importancia de "intensificar la vacunación" y mencionó: "Vacuna que nos entreguen vacuna que aplicamos". Estas declaraciones fueron hechas por Quirós esta mañana, en el reporte que da todos los días acerca de la situación epidemiológica.

La referencia de Quirós a esta posible nueva cepa tuvo que ver con las declaraciones que había hecho el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. El funcionario nacional había dicho que "hay una mutación del virus y hay circulación de nuevas cepas", al tiempo que había afirmado que "podemos llegar a generar una cepa nueva, la cepa Buenos Aires, Belgrano, Caballito ".

Llegarán más dosis de vacunas a Argentina

Este domingo llegarán 864.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, que se encuentran dentro del programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La llegada de estas vacunas se concretará a través de un vuelo de la aerolínea holandesa KLM y será este domingo 18 de abril.

Las vacunas Covishield llegan a través del programa Covax

India debe entregar dosis que había prometido a Argentina

Por otro lado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, necesita "destrabar" la llegada de vacunas Oxford-AstraZeneca a la Argentina. De acuerdo a lo detallado por fuentes oficiales a NA, la funcionaria pidió al embajador de la República de la India en Buenos Aires, Dinesh Bathia, "acelerar el envió" de 580.000 dosis de vacunas Covishield.

Las vacunas que llegarán el domingo son del programa Covax

Carla Vizzotti hizo este pedido durante una reunión que encabezó esta tarde en Casa Rosada junto al embajador y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

El pedido está vinculado a la compra de vacunas que el Gobierno nacional realizó al laboratorio de Oxford-AstraZeneca, cuyo primer envío de 580.000 dosis arribó a Ezeiza el pasado 17 de febrero.

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, habría "buena predisposición de India, pero no hay definición" de fechas.

De acuerdo a lo detallado por NA, las vacunas permanecen retenidas en India porque las autoridades ejecutivas de ese país dispusieron su bloqueo hasta que la totalidad de su población sea vacunada.

Por eso, la ministra Vizzotti se reunió en la sede del Gobierno nacional con el embajador de la República Popular China en la Argentina, Zou Xiaoli, para "destrabar y acelerar" el envío de las dosis acordadas en el acuerdo firmado con ese país.

Vizzotti no sabe cuándo llegarán más vacunas al país

Antes de que se conociera la noticia de la llegada de las 864.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, este miércoles por la mañana, Carla Vizzotti dio una conferencia de prensa. En ese momento, además de informar a la población y a los medios acerca de la situación epidemiológica del país, dio un mensaje fuerte en relación a las vacunas.

En la conferencia de prensa de esta mañana, Vizzotti dijo que se atraviesa "un momento crítico"

La ministra de Salud reconoció que la Argentina atraviesa "un momento crítico" de la pandemia, al tiempo que admitió que el Ejecutivo desconoce cuándo llegarán al país más vacunas para continuar con la campaña de inmunización.

Al ser consultada sobre la llegada de nuevas dosis, la funcionaria nacional explicó: "Estamos en este proceso de producción, cuando termina la producción del lote se hace el control de calidad y si se aprueba, se avisa y se genera toda la acción para ir a buscarlas".

"Éstas son las situaciones que no están sucediendo. Estamos esperando tener alguna información. Tenemos la expectativa de que pronto podamos tener algún embarque y continuar la campaña de vacunación", agregó.

En esa línea, la ministra de Salud aclaró, frente a distintas publicaciones periodísticas, que todas las vacunas que se están aplicando en la Argentina demostraron tener una "alta efectividad" tanto en la disminución de contagios como en la reducción de cuadros graves durante el transcurso de la enfermedad.