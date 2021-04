Kicillof avaló medidas de Fernández y cargó contra Larreta: "En la Ciudad estalló el sistema privado de salud"

Tras las nuevas restricciones, Kicillof aseguró que acompaña y adhiere a las medidas anunciadas por el Presidente con el objetivo de reducir los contagios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a las nuevas restricciones anunciadas este jueves por el presidente Alberto Fernández para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus en el país y cargó contra el accionar del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Desde la Casa de Gobierno provincial, el mandatario aseguró que "hoy en la ciudad de Buenos Aires estalló el sistema privado de salud" y que la provincia de Buenos Aires está atendiendo pacientes derivados de la Capital Federal.

"Se acabaron las camas del sistema privado, que atiende al 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires; pero cuando el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, habla de camas, sólo habla del sistema público", expresó el mandatario, quien aclaró que la provincia "no va a rechazar a ningún paciente derivado".

También aseguró que a nadie les gustan las medidas restrictivas adoptadas por el coronavirus, pero advirtió que "lo que no nos gusta es que esté lleno de contagios y de muertos".

"¿Qué estamos discutiendo? ¿Si cuando llueve abrimos el paraguas o no? Anunciamos estas medidas por tiempo limitado. A nadie gusta pero lo que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Es oportunismo, es vil cargar las tintas y exacerbar odios", remarcó el mandatario bonaerense contra el gobierno porteño.

Kicillof calificó de "desfachatada" a la oposición de Juntos por el Cambio que cuestiona las medidas adoptadas para frenar los contagios en escuelas y se preguntó: "¿Vamos a hacer una guerra por la educación con quienes fundieron la educación?".

"Hay que ser desfachatado, después de lo que hicieron en esta provincia con la educación, con escuelas que literalmente explotaban", graficó Kicillof, y remarcó que "si no quieren caer en esta discusión, el falso discurso tienen que guardárselo para su público. No es verdad que quieran el consenso".

El mandatario remarcó que la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el AMBA no se dispuso solo "por lo que pasa adentro de las escuelas", sino que también "es la circulación, lo que pasa antes y después".

"Se trata de bajar la circulación, y por 15 días, porque hay una proporcionalidad entre circulación y contagios", afirmó Kicillof en conferencia de prensa.

Kicillof anunció anoche que "acompaña y adhiere" a las medidas de restricción anunciadas por el Presidente

Rodríguez Larreta, contra las medidas del Gobierno nacional

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "las chicas y los chicos de la Ciudad el lunes tienen que estar en las aulas", y le pidió al presidente Alberto Fernández una reunión urgente para poder garantizar la "presencialidad cuidada", en tanto que confirmó la presentación de un amparo ante la Corte Suprema.

Frente a esta tensa situación, se confirmó que mañana a las 10:00 de la mañana tendrá lugar la reunión entre el Presidente y el jefe de Gobierno en la Quinta de Olivos.

Este jueves, en conferencia de prensa, en un tono más duro que el habitual, Horacio Rodríguez Larreta expresó su profundo malestar por la decisión del Presidente de tomar medidas restrictivas "sin consultar" a las autoridades porteñas.

"Mi convicción es que las chicas y los chicos de la Ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder lograr que así sea. Le pido al presidente de la Nación si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde, para hacer todo lo posible para garantizar que el lunes los chicos estén en las aulas. También vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trata de manera urgente", señaló Rodríguez Larreta.

"No fuimos consultados por las medidas que se tomaron ayer. Se rompió una forma de trabajo. Para mí es inexplicable. Siempre tuvimos vocación de buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un Presidente no dialogue con un jefe de Gobierno o con los gobernadores. Varios gobernadores expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas. Tomó las medidas sin una consulta, sin un minuto de diálogo. Esta no es la manera de cuidar la salud de nuestra gente", recalcó.

Se confirmó que mañana a las 10:00 tendrá lugar la reunión entre Fernández y Rodríguez Larreta

Preocupación por la situación sanitaria

En tanto, el mandatario porteño expresó su preocupación por "la situación sanitaria", pero ratificó la necesidad de "trabajar de forma rigurosa y planificada", y señaló: "Hace solo seis días consensuamos una serie de medidas que apuntaban al cuidado de la salud pero también a la preservación de trabajo. Armamos toda una planificación en base a las medidas que consensuamos hace seis días. Si hay algo que sabemos es que las medidas que se toman, llevan 10 o 12 días para generar resultados. Esto que digo yo, ayer lo dijo la ministra de Salud de la Nación. Todavía no pasó ni una semana y ya tiraron por la borda todas las medidas que consensuamos".

"Todas las medidas que tomamos, las tomamos de acuerdo a la evidencia. No por imágenes o por comentarios. Esta decisión no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas, sino fortaleciendo el sistema de salud, que fue lo que hicimos en la Ciudad", señaló el dirigente del PRO.

Además, destacó la coordinación que se hizo "junto al sector privado" para "reprogramar las operaciones menos urgentes y destinar la mayor cantidad de camas posibles al coronavirus".

"Les quiero agradecer de corazón a todos los trabajadores de la Salud por todo el esfuerzo que vienen haciendo", expresó, diferenciándose de Fernández, quien ayer aseguró que hubo un "relajamiento" del sistema sanitario, lo que generó mucho malestar entre los médicos.

Rodríguez Larreta quiere garantizar la "presencialidad cuidada" en la Ciudad

Crítico contra el plan de vacunación

A la vez, Rodríguez Larreta fue crítico de la forma en la que el Gobierno administró el plan de vacunación: "Hoy el Gobierno Nacional está tomando medidas más restrictivas porque no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas que se comprometió a finales del año pasado. Esa es la realidad".

Y agregó: "Ahora que no pueden cumplir, decidieron cambiar la estrategia: hasta la semana pasada la compra de vacunas estaba centralizada en el Gobierno Nacional. Esto nos lo transmitieron infinidad de veces cuando preguntamos. Dicho esto, ahora que se nos habilitó, vamos a hacer todo lo posible por conseguir vacunas y ponerlas a disposición del país entero. Sin embargo, debo decir que la primer ronda de contactos nos muestra que es muy difícil que una jurisdicción consiga vacunas en un corto plazo: las empresas las tienen vendidas por todo el año, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Nunca vamos a hacer política con las vacunas".

"Esto se resuelve con un plan de vacunación rápido y transparente, donde se vacunen según el orden de riesgo, sin privilegios. Ya vacunamos al 90% de los trabajadores de la salud, el 99% de los mayores de 80 años y el 75% de los mayores de 70, que los vamos a completar en una semana si nos entran más vacunas.

En la Ciudad vacunamos apenas nos entran las vacunas. De las 608 mil vacunas que recibimos hasta hoy, ya aplicamos el 95%, por eso en la Ciudad mañana viernes nos quedamos sin vacunas", afirmó.