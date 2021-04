La Ciudad, cerca del colapso: la ocupación de camas de terapia en el sector privado es del 95%

El avance de la segunda ola de contagios pone bajo máxima exigencia a los sistemas de salud privado y estatal en la Ciudad de Buenos Aires

Las camas de terapia intensiva de los sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires están cubiertas entre un 95 a 100% para todo tipo de pacientes, según información suministrada por la Asociación de Médicos de la Actividad Privada.

"Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplad tienen entre 95 y 100% de ocupación total", explicaron voceros de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada.

Por su parte, el coordinador de la Agrupación Hospitales de la Ciudad de ATE Salud, Héctor Ortiz, aseguró a la agencia Télam que los grandes hospitales públicos "están entre un 80 y 100% de ocupación" de las camas UTI Covid.

El dirigente sindical explicó que "el Ramos, Pirovano y Durand ya no tienen camas para Covid de terapia intensiva" mientras que como "el Piñero, el Muñiz y el Fernández están muy complicados" sin llegar al lleno total.

"Estamos preocupados por el colapso y disiento con el discurso del jefe de Gobierno que dice que hay un 40% de ocupación. No estamos siendo claros con la sociedad: a la sociedad hay que decirle la verdad, no para generar espanto sino para crear conciencia", dijo.

Según informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 48,4%.

El sistema de salud porteño se acerca a la saturación por el aumento de casos de coronavirus

Hospitales de la Ciudad: números oficiales

La ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales porteños aumentó del 49,5% al 65,3% en la última semana, según datos oficiales, lo que refleja un recrudecimiento de la pandemia por la segunda ola de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los partes diarios difundidos por el Ministerio de Salud local, el lunes 12 de abril, la ocupación de camas de terapia alcanzaba un nivel del 49,5%, el martes un 50,4%, el miércoles un 53,5%, el jueves un 56,6%, el viernes 61,1%, el sábado 64,6% y el domingo llegó al 65,3%.

La Capital Federal cuenta con 450 camas de cuidados intensivos para pacientes graves, 1.500 para enfermos moderados y 5.000 para leves dentro de la red de 33 hospitales públicos.

El lunes pasado, las camas de terapia ocupadas eran 223; mientras que el domingo sumaban 294.

"Esto es una guerra y no hay mucha opción"

El Presidente de Unión Argentina de Entidades de la Salud, Claudio Belocopitt, aliado al Gobierno para volver a instalar una cuarentena estricta, se refirió a la situación del sistema sanitario privado en el marco de la segunda ola de coronavirus.

"Esto es una guerra y las medidas que tiene que tomar el Gobierno son feas pero no queda otra. En una guerra no tenes mucha opción: comés mierda o comés vómito", sostuvo.

En alerta máxima: Claudio Belocopitt, presidente de la Unión de Entidades de Salud y dueño de Swiss Medical.

En declaraciones a Radio 10, Belocopitt aseguró que la "única solución hoy" es "bajar la curva de contagios y eso se logra solamente cortando la circulación". "Hay que entenderlo sino el Gobierno deberá tomar medidas severas", añadió.

"No le podemos mentir a la gente, estamos realmente al límite. La población tiene que tomar conciencia y ser solidarios. El sistema está saturado, si no bajamos la curva de casos en unos días no dará abasto", sostuvo.

El empresario dijo además que "la situación está muy difícil". "El sistema privado no es el mismo que daba hace un tiempo atrás. Hay mucha demora, hay mucho cansancio por parte del personal y está casi todo saturado. Hoy se trabaja al límite", remarcó.

"Son momentos muy difíciles de describir lo que nos toca vivir a los que estamos en el sistema de salud. La estamos peleando todos los días", sostuvo.

Contrario a su opinión un alto directivo de una empresa privada, muy enojado con Belocopitt, manifestó hace dos días que "los números son críticos. Pero con una buena coordinación y algunas medidas el sistema puede soportar. Pero se politizo. Nos dan migajas y nos hacen enfrentar entre nosotros. Quieren que todo fracase?...", dijo.