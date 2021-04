La jueza Servini está en terapia intensiva: se agravó su cuadro de Covid-19

La jueza federal María Servini debió pasar a terapia intensiva, debido a que se agravó su estado de salud debido al cuadro de coronavirus

La jueza federal María Romilda Servini debió pasar a terapia intensiva, debido a que se agravó su estado de salud debido al cuadro de coronavirus. Este cambio en su internación se dio a raíz de una complicación respiratoria producida por el Covid-19.

La magistrada federal fue ingresada en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Cinco días atrás se había conocido que la magistrada con competencia Electoral había dado positivo de Covid-19. La magistrada es considerada paciente de riesgo, dado que tiene 84 años.

Cabe recordar que Servini se había aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V, pero no había llegado a la segunda aplicación.

La semana pasada, luego de confirmar su cuadro de Covid-19, la magistrada había hecho un reclamo a las autoridades para que inmunicen a los trabajadores del Juzgado Electoral bajo la advertencia de no poder realizar las primarias. "Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO", había asegurado la magistrada a cargo del Juzgado Electoral.

En este sentido, la jueza federal también cuestionó el plan de vacunación nacional, al tiempo que apuntó al Gobierno porteño, dado que le habían suspendido el turno que tenía para aplicarse la segunda dosis. "Estoy enojada porque el tema de las vacunas se manejó muy mal, y también se lo estoy diciendo lamentablemente al Presidente (Alberto Fernández)".

"Más que sorprendida estoy enojada porque yo tenía el turno para la segunda dosis el 26 del mes pasado y me llamaron para decirme que me suspendían el turno. Hablé con un alto funcionario de la Ciudad para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que el personal que está trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me hubiera contagiado", enfatizó la jueza.

¿Es posible contagiarse una vez vacunado?

La respuesta es sí. La persona que se aplica la vacuna contra el Covid-19 desarrolla anticuerpos que ayudan al organismo a combatir el virus en caso de que se contagie.

De hecho, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, contrajo el virus y enfermó aún con ambas dosis de Sputnik V aplicadas. De hecho, el mandatario debió permanecer aislado en la Quinta de Olivos, desde donde hizo los anuncios sobre las últimas restricciones. Fernández ya habría recibido el alta médica y retomaría la actividad el jueves por la mañana, aunque en las últimas horas se reunió con varios funcionarios de su Gabinete para analizar la situación epidemiológica y determinar cuáles serán las próximas restricciones.

La aplicación de la vacuna contra el Covid -19 evita enfermar gravemente, pero no impide que la persona se contagie

¿Qué tipo de protección ofrecen las vacunas contra el Covid-19?

En general, hay dos tipos principales de inmunidad que es posible lograr con la aplicación de las vacunas.

Una es la llamada "inmunidad efectiva", que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo.

La otra es la "inmunidad esterilizante", que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos.

Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, pero rara vez se logra.

¿Cuál de estos dos tipos de inmunidad proporcionan las vacunas contra el Covid-19?

"En pocas palabras, no lo sabemos, porque son demasiado nuevas", afirma en un artículo de la BBC Future Keith Neal, profesor emérito de epidemiología en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido.

Hasta el momento, la eficacia de las vacunas se ha medido por su capacidad de prevenir el desarrollo de síntomas, pero aún no hay datos suficientes para saber si también son capaces de evitar la infección.

Algunas investigaciones, sin embargo, ya han comenzado a medir si las vacunas pueden bloquear la infección, y los expertos esperan que en las próximas semanas y meses se obtegan resultados más dicientes.

Estudios recientes de las vacunas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna sugieren que estas vacunas podrían tener el potencial de reducir la la transmisión del virus.

Estos estudios, sin embargo, tienen limitaciones o aún están en revisión. Es decir, sus resultados aún no son concluyentes.

"Suponemos que todas las vacunas van a tener un nivel de capacidad de bloqueo de la infección", dijo la doctora Zulma Cucunubá, epidemióloga del Imperial College London, en el programa #TuMundoBBC, a finales de enero.

Cucunubá, sin embargo, advierte que para tener esa certeza faltan más ensayos de largo plazo, diseñados específicamente para medir esa capacidad de bloqueo de la infección.

¿Vacunarte evitará que contagies a otras personas?

"La respuesta es: no sabemos". Así lo explica la web de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, al tiempo que indica que faltan más datos para dar una respuesta definitiva a esta pregunta.

A su vez, desde Harvard aseguran que es posible que una persona vacunada pueda tener el virus replicándose en su nariz y garganta, incluso si está protegida contra la enfermedad.

Ahora, también es posible que la respuesta inmune que genera la vacuna y que impide que la persona se enferme, también reduzca la cantidad de virus en la nariz y la garganta, al punto de que sea poco probable que pueda contagiar a otros.

Sin embargo, esto no es seguro, todavía no es posivble hacer una afirmación categórica: "Necesitamos más investigaciones para estar seguros", indica el portal de Harvard.

Los casos de Covid-19 en Argentina

El coronavirus no tiene freno en Argentina, tampoco en el mundo. El informe vespertino de este miércoles aseguró que se detectaron 25.157 casos nuevos en las últimas 24 horas. Es importante destacar que se detectaron más de 2 mil casos menos que ayer.

De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.