¿Cómo será el operativo de testeos en las escuelas bonaerenses para detectar casos asintomáticos en docentes y auxiliares?

El Gobierno bonaerense indicó que la búsqueda activa de casos de COVID-19 es complementaria al conjunto de las medidas para una presencialidad cuidada

El Gobierno bonaerense iniciará un operativo de testeos en las escuelas para detectar casos asintomáticos en docentes y auxiliares, con el propósito de reforzar la "vigilancia epidemiológica en 11.216" establecimientos de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Educación Especial.

"A partir del trabajo conjunto entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reforzará la vigilancia epidemiológica en 11.216 escuelas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Educación Especial", preció el Ejecutivo bonaerense.

En un comunicado, detalló que se trata de un universo de establecimientos al que "concurren 2,83 millones de estudiantes y unos 300.000 docentes y auxiliares".

El Gobierno busca hacer una detección temprana de casos en 11.216 establecimientos educativos

"La puesta en marcha de la estrategia estará a cargo de los efectores locales de salud y será coordinada por las regiones sanitarias. Cada escuela será visitada por un equipo de salud que orientará la realización de las pruebas y llevará a cabo las intervenciones sanitarias que correspondan en caso de que alguna de las personas testadas obtenga un resultado positivo de COVID-19", precisó.

Además, indicó que "la búsqueda activa de casos de COVID-19 es complementaria al conjunto de las medidas para una presencialidad cuidada que implementan todos los establecimientos educativos de la Provincia en el marco del Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales y a la vigilancia y monitoreo que se viene realizando a través del Plan integral de vigilancia epidemiológica".

El Plan

En esa línea, el Gobierno bonaerense destacó que el plan incluye "la detección temprana de personas de la comunidad educativa con síntomas compatibles de COVID-19, el procesamiento precoz de las muestras diagnósticas, el seguimiento y vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos, así como de los establecimientos educativos".

"En cada escuela se realizarán entre 3 y 15 testeos por visita dependiendo del tamaño del plantel de trabajo, a partir de una muestra aleatoria seleccionada por el personal de salud entre quienes se encuentren presentes en el establecimiento en ese momento", explicó.

Cada muestra estará conformada por docentes y auxiliares que se encuentren realizando tareas presenciales

En esa línea, indicó que "para ello, se utilizará la prueba rápida de antígeno nasal que permite la realización de auto-toma por parte de la persona testeada bajo la supervisión del personal de salud".

"Cada muestra estará conformada por docentes y auxiliares que se encuentren realizando tareas presenciales. Por lo tanto, las personas testeadas no presentarán síntomas compatibles con COVID- 19 en los últimos 10 días, ni antecedentes de contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días", graficó el Ejecutivo bonaerense.

Por último, subrayó que "la búsqueda activa de casos se llevará a cabo a partir de un relevamiento de carácter censal, alcanzando el total definido de escuelas con una sucesión de visitas del personal de salud, cuya frecuencia estará determinada por el tamaño de la escuela y por la situación epidemiológica de cada distrito".

Cómo impacta el cierre de escuelas

El neurocientífico Facundo Manes se refirió a la disputa que se generó entre Nación y Ciudad de Buenos Aires en torno a la presencialidad educativa y consideró que en medio de una pandemia los colegios son lo último que un gobierno tiene que cerrar.

Manes percibe que la dirigencia política enfrenta un nivel de discusión ajeno a la realidad que viven millones de argentinos. "Argentina es un paciente que está sufriendo, en terapia intensiva, y los médicos que deberían atenderla le ponen más estrés al paciente", graficó para ejemplificar que los gobernantes "no se están ocupando" de la gente, "sino de sus intereses".

Facundo Manes: "Lo último que debemos cerrar son las escuelas"

"Esto es malo para la sociedad que está sufriendo, se está enfermando y empobreciendo", agregó, e insistió con que "la dirigencia está estresando aún más a una sociedad estresada". El médico asume que resta un largo camino de crisis epidemiológica -"nos falta un recorrer mucho para llegar al final"- y le exigió a los dirigentes que se dediquen "a la Argentina y dejen sus intereses personales para otro momento".

"Parece raro que se pongan de acuerdo en una elección y no en abrir las escuelas", señaló a TN

Al respecto de la discusión entre "presencialidad si o presencialidad no", Manes lo definió como "un dilema falso", al igual que el de "salud versus economía". Consideró que "en la crisis de salud más importante de la historia moderna, deberíamos concentrar todos los esfuerzos en ver cómo salimos de esto".

Desde su óptica asimismo planteó que "si es necesario por el contexto sanitario, se deben cerrar las escuelas". "Alemania y Francia lo están haciendo en estos momentos", ejemplificó, pero opinó que "lo último que debemos cerrar en una pandemia son las escuelas". Al respecto citó ejemplos científicos que consideran "que no hay evidencia para cerrarlas" y que a la vez esto "daña a los chicos".

"La discusión tiene que ser sentándonos todos con la mayor evidencia posible a tratar de hacer una estrategia sobre cómo convivir con el virus", propuso, pero advirtió que "los científicos también tienen sesgos e ideología". Por ello planteó que se deben conformar "equipos multidiscilplinarios para aumentar la credibilidad".

El neurocientífico insistió con que a raíz del ritmo de vacunación "vamos a vivir un largo tiempo en pandemia, por eso tenemos que enfrentar esto con menos miedo y más cuidados". "El miedo nos paraliza, tenemos que convivir con esto", remarcó, y enfatizó que frente a este escenario "lo peor que se puede hacer es motivar la pelea y la lucha de facciones".

Clases presenciales: la opinión de Vizzotti

En medio del conflicto entre el gobierno nacional y porteño por la presencialidad de las clases, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el retorno a las aulas depende de la velocidad de contagio de los casos. La funcionaria tuvo en cuenta la estación que estamos transitando y anticipó: "Viniendo el invierno, no creo que tengamos la expectativa disminuirlos como en diciembre".

La vuelta a las aulas dependerá de la velocidad de los casos, según la ministra de Salud Carla Vizzotti

"En un lugar como la Ciudad donde ha tenido la mayor incidencia de casos, más mortalidad por millón de habitantes en Argentina, donde la circulación y dinámica de transmisión tiene la complejidad de los grandes aglomerados urbanos, estábamos evaluando el riesgo colectivo de circular y que las clases presenciales aportan un número importante de personas que circulan", se pronunció la ministra respecto a la restricción de clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sobre la incidencia de la medida, explicó que las restricciones se ejecutan de manera "transitoria y localizada" con el fin de frenar los contagios en las zonas más afectadas.

La restricción escolar que en un principio se aseguró que terminaría el 30 de abril, ahora es puesta en duda por la ministra de Salud. Según la funcionaria, eso "va a depender de la velocidad de los casos" y se irá analizando "día a día". "Debemos bajar el número de casos, avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad", resaltó.

Los próximos pasos

Además de pronunciarse en relación a la situación educativa, Vizzotti compartió el estado colapsado que atraviesa el sistema de salud a raíz de la falta de camas disponibles para los pacientes de Covid-19.

La alta ocupación de camas de terapia intensiva es uno de los factores que alarma al sistema de salud

También dio a conocer su visión respecto a la toma de decisiones del presidente Fernández en materia sanitaria. "Si no entendemos que esto no lo eligió el presidente, y que no hay un presidente contento por tomar medidas como interrumpir la escolaridad ni bajar la circulación, no vamos a poder solucionarlo", afirmó.

El accionar de las autoridades competentes, Vizzotti lo definió como un actuar del que son conscientes que "tiene muchísimo impacto económico pero se están tomando porque no hay camas en terapia intensiva".

El adelanto de nuevas restricciones

En el marco de su testimonio a Radio Con Vos, la ministra adelantó posibles ajustes en las restricciones de circulación y determinadas actividades. Los índices que muestran que el país continúa detectando "la meseta alta" de contagios contribuyen a la potencial decisión del gobierno de endurecer las medidas de prevención.

Frente al aumento del número de casos, se decidió aumentar las restricciones "para cuidar el sistema de salud", según señaló, y agregó que "si no entendemos que estamos en un problema, va a ser muy difícil solucionarlo". A partir de eso, la titular de la cartera sanitaria manifestó su esperanza de avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad.