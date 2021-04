La mala racha de Víctor Hugo Morales con el coronavirus: "No lo puedo creer"

Tras permanecer internado en el Sanatorio De Los Arcos varios días, el relator de fútbol recibió el alta de cuidados intensivos, pero sigue dando positivo

El periodista y conductor Víctor Hugo Morales volvió a dar positivo por coronavirus, luego de hacerse un hisopado en el que se debía determinar si estaba curado.

Tras permanecer internado en el Sanatorio De Los Arcos durante varios días, el relator de fútbol recibió el alta de cuidados intensivos, pero en las últimas horas confirmó que sigue dando positivo por Covid-19.

El periodista estaba por comenzar la recuperación posterior a la enfermedad, pero aseguró sorprendido que un nuevo hisopado confirmó que el virus se mantiene en su organismo.

"No tengo una buena noticia, empecé bien pero continúo habitado por el Covid. No lo puedo creer", remarcó Morales en su programa de radio.

Asimismo, señaló: "Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que al rato entre un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo".

"No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema", explicó el relator.

Asimismo, prosiguió: "Bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación".

"Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del Covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia", cerró.

Cuándo dio el primer positivo

Víctor Hugo fue internado el martes 23 de marzo debido a que estaba "oxigenando bajo" y desarrolló una pulmonía bilateral, tras haberse realizado el hisopado y dar positivo en Covid-19 el sábado anterior. En principio, y por recomendación, fue a un hospital público, pero luego lo trasladaron a la clínica privada.

El periodista de C5N y La 750 AM estaba aislado desde hacía unos días por ser contacto estrecho de algunos casos positivos en la señal de noticias donde conduce todas las tardes "El Diario". También era contacto estrecho de casos positivos que se dieron en radio y también de la plataforma Relatores (algunos periodistas comparten los tres medios).

Tengo la sensación de que me ahogué en la orilla

"No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus", dijo el periodista

Tras haber sido diagnosticado, Víctor Hugo salió al aire en su programa de radio desde su casa. "Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué", dijo al inicio del programa.

"No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué", señaló.

Y agregó: "Buena parte del año estuve encerrado pero cuando me abrí poco a poco y no pasaba nada creí que estaba entre los que tenían defensas especiales y después vino la expectativa de la vacuna y del dicho al hecho... cuidado, no nos vacunamos todavía. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está tomada, no tengo fiebre, el oxígeno es sangre está en 97, 96, pero en eso me manejo, están los indicadores bien, menos la pérdida de olfato".