Rating: Jorge Rial "resucitó" gracias al #CabakGate

Rocío Oliva desafió al exmodelo: "Él tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de ensuciar a otras mujeres"

La mano venía mal en materia de rating para TV Nostra, con Jorge Rial en América, con audiencia en baja pese a los cambios de su programa, que había empezado con entrevistas a funcionarios y luego volvió al terreno de los chismes.

Sin embargo, el escándalo que rodea al matrimonio del exmodelo Horacio Cabak le permitió a Rial "resucitar" este miércoles en sus números de audiencia, al punto que casi duplicó la cota máxima que había registrado el martes.

Sin embargo, no le alcanzó para equiparar a su competidor director, Bendita, con Beto Casella en El Nueve. El descargo de Rial contra Cabak llegó a una marca máxima de 3,5. Bendita quedó tercero en la franja con un pico de 5,5.

El origen de la polémica entre Rial y Cabak

"Es una pelotudez lo que está pasando. ¿Vos te acostaste conmigo? ¿Y vos?", con estas palabras, la voz alzada y el mismo nerviosismo que exhibe en los últimos tres días, Cabak comenzó a referirse en Polémica en el bar al escándalo mediático en torno a su matrimonio, luego de que su esposa Verónica Soldato diera a conocer en Los ángeles de la mañana detalles de sus supuestas infidelidades.

Si bien el exmodelo intenta mantenerse firme en su postura de no hablar sobre su vida privada, sentado en la silla que ocupa habitualmente en el programa producido por Gustavo Sofovich, le resulta casi imposible.

Si el martes había roto su promesa para deslindar del escándalo a su vestuarista, a quienes algunos sindicaban como una de sus conquistas, este miércoles lo hizo por otro motivo.

"¿Te someterías al detector de mentiras", lo desafió su compañero, "Chiche" Gelblung, refiriéndose a uno de los históricos segmentos de Memoria, el programa que condujo por Canal 9 a mediados la década del 90.

Sin embargo, Cabak eligió no contestar su broma. Serio, exaltado y tratando de medir sus palabras, expresó: "Es cualquiera lo que está pasando. Solamente voy a hacer dos comentarios. Cualquier nombre y apellido que esté circulando en las redes sociales, de cualquier personaje conocido, el que sea... Mañana me van a inventar un romance con Susana Giménez, pasado con Mirtha Legrand. Están diciendo cualquiera. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva, más allá de haber trabajado juntos".

Y continuó refiriéndose a su compañera de programa, a quien a través de su cuenta de Twitter Jorge Rial señaló como "la tercera en discordia": "Mi único contacto físico con Rocío Oliva en todos estos meses fue este", expresó, estirando su puño cerrado hacia adelante, en modo de saludo en época de pandemia.

Y continuó: "Ese fue el único vínculo afectivo (sic) que tengo con Rocío. Jorge (Rial) es la persona que cuando yo estaba internado en terapia intensiva dijo: ‘Estas personas que decían que hay que pedir permiso para cagar y ahora les están lavando el culo en terapia’. Esa misma persona es la que está diciendo esto".

Abonando el nuevo conflicto que vuelve un campo de batalla a los programas de América, expresó: "Disfrutaba de que yo estuviera en terapia intensiva. Estar ahí y enterarte de que un colega está disfrutando de eso, es cualquiera. Están inventando cualquier cosa porque no encuentran nada. Ayer fue Belén, hoy fue Rocío y mañana no sé quién será. Llega un momento que es tan imbécil lo que están diciendo que mañana no sé que voy a decir", continuó.

Y finalizó: "Lamento profundamente el momento que están viviendo mi mujer y mis hijos. Les pido disculpas por el momento que están viviendo, porque es una locura lo que está pasando. Y obvio que voy a luchar por mi familia. Solo quiero que termine esta situación de inventar nombres".

Su aclaración no le bastó a Oliva, quien decidió salir al aire y lo cruzó fuerte: "Él tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de ensuciar a otras mujeres. Porque sino todos los días va a ser señalada una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón".

Rating: últimas noches antes de la llegada de Marcelo Tinelli

Termina abril y el horario estelar pronto será otro con la llegada de «Showmatch, la Academia» con Marcelo Tinelli en eltrece, sumado a las movidas que tiene preparadas Telefe. Por el momento, las novelas de Oriente Próximo no enganchan como Doctor Milagro en Telefe, que se convirtió ya en uno de los éxitos de la temporada.

El primer mano a mano de la franja fue para el médico que comenzó con un piso de 11,1 puntos y llegó a una marca máxima de 18,4 . Bienvenidos a bordo obtuvo una marca máxima de 9,7 puntos. MasterChef Celebrity 2 lideró con un pico máximo de 21,9 con la gala de beneficios.

Luego las dos novelas tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso de 5,1 puntos pero cayó a 3,1. Icerde arrancó con 13 puntos pero no pudo mantenerlo.