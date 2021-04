Rating: Rial sube gracias a Cabak pero no le alcanza para superar a este competidor directo

El conductor de TV Nostra emitió al aire un mensaje de audio que le envió el exmodelo en torno a sus críticas en Polémica en el bar

El escándalo que rodea al matrimonio del exmodelo Horacio Cabak fue tema central de dos ciclos que compiten en forma directa en el horario estelar: TV Nostra, con Jorge Rial en América, y Bendita, con Beto Casella en El Nueve. TV Nostra llegó a una marca máxima de 2,8 mientras que Bendita» se ubicó tercero en la franja con un pico de 6,5.

Del escándalo por las pruebas de infidelidad que la esposa de Cabak sacó a la luz se extendieron en el mundo del espectáculo, la farándula y los medios. Como todos, de una manera a otra, salieron a opinar sobre el tema el exmodelo se defendió fuerte, mientras repetía una y otra vez las disculpas para su esposa e hijos.

Uno de los periodistas que quedaron en la mira de Cabak fue Rial, porque elexmodelo entendió que fue alguien que "disfrutó cuando yo estaba en terapia intensiva" por la Covid-19.

"No tengo nada personal con Cabak, creo que habré cruzado dos palabras con él en algún desfile en algún momento de mi vida, somos solamente compañeros de empresa. No hay ni amistad ni enemistad", aclaró Rial al inicio de TV Nostra el jueves.

Luego contó que se había comunicado con él: "Nobleza obliga, tengo que decir que ayer (por el miércoles) a la noche me mandó mensajes. Como llego a casa y me desconecto recién los ví hoy a la mañana. Ahora me manda un audio, y abajo me pone: ‘No considero a este audio de carácter privado, por si hiciera falta aclararlo’. ¿Qué significa esto? Que me está dando el OK para ponerlo al aire, él mismo me lo dice".

A continuación, el conductor puso al aire el mensaje de un Horacio Cabak arrepentido: "No voy a hablar más del tema por eso no estoy en este momento en Polémica (en el bar). Estoy en una situación que nunca había vivido, estaba dolido con respecto a que me llegó un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona. Por eso dije eso al aire. Te subí a un ring en una situación en la que no tenías que estar, no era tu pelea. Mala mía. Ayer escuché lo que dijiste y en muchos aspectos tenés razón. Reitero, me hubiera gustado decirlo en Polémica, pero como no voy a hablar del tema no estoy. Te mando un abrazo".

Luego de reconocerle la actitud, Rial reafirmó que el conductor tiene las puertas abiertas de su programa: "El quería hablar conmigo, pero yo le expliqué que personalmente hablo con amigos míos. Que este tema empezó en los medios y hay que dirimirlo en los medios. No creo en esa cosa de: arrancamos en los medios, después reculamos, vamos a lo privado y nos sentamos a tomar un café. Es más, le dije, ‘si querés venite al programa al que vos te sumaste a denostar, sentate aquí y charlamos abiertamente’".

Rating: Doctor Milagro barre a Guido Kaczka

El primer mano a mano del horario estelar del jueves fue para Doctor Milagro en Telefe, que comenzó con un piso de 12,1 puntos y llegó a una marca máxima de 19,2. Bienvenidos a bordo, con Guido Kaczka en eltrece, obtuvo una marca máxima de 10,3 puntos.

Ante la inminente llegada de Marcelo Tinelli con ShowMatch, eltrece optó por dividir en dos partes el programa de entretenimiento de Guido: la primera será a las 18.45, mientras que la segunda irá a las 23.00 para dejarle así el horario estelar a así el horario central al empresario mediático.

Masterchef Celebrity 2 lideró el jueves con un pico máximo de 21,8 con la gala de última chance. Luego las dos novelas tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso de 5,3 puntos pero cayó a 3,3. Icerde arrancó con 14 puntos pero no pudo mantenerlo.

MasterChef Celebrity: Daniel Aráoz pidió ir a la eliminación

Jueves de última chance. La posibilidad de pasar a la siguiente ronda o quedar en gala de eliminación y afuera de MasterChef Celebrity 2 en los últimos tramos de su segunda temporada.

La posibilidad de un mal paso que deje trunco el sueño de ser el ganador es muy posible, y el nivel de la competencia no está para darse ningún lujo. Sin embargo, hay situaciones que son más fuertes que uno.

Daniel Aráoz había sido eliminado en la primera etapa, y dejó todo en el repechaje para volver a entrar en competencia. Sin embargo, en la última carrera de la semana, el actor se bloqueó, y decidió tirar la toalla.

La prueba consistía en hacer dos platos a partir de caracoles vivos. "Lo que tienen ahí adelante es una carne espectacular para saborizar -explicó Germán Martitegui-. Los pueden hacer con especias, con hierbas. Pueden usar su imaginación porque todo lo que le pongan lo absorbe. Se pueden preparar en guisos, en cazuelas, fritos, pueden hacer una salsa, lo que quieran. Son súper versátiles".

Todos lo miraban atentos, menos Aráoz que estaba paralizado y con la vista perdida: "Estoy totalmente shockeado. No tengo ningún problema de pasar directamente a la gala de eliminación, pero es una prueba que me sobrepasa. Honestamente lo digo, de todo corazón. No voy a poder hacer esta prueba, me supera".

Como no podía con la impresión, Carmen Barbieri le ofreció una solución, previo pedido de permiso al jurado: "Entiendo lo que le pasa. ¿Puedo ayudarlo? Yo hago el hervor y él los prepara después".

Gracias a ese gesto de su colega actriz, Daniel pudo sobreponerse y llegar con el desafío a buen término. El plato no alcanzó, pero por lo menos no quedó en riesgo sin intentarlo.