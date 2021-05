Video: tenso cruce entre Eduardo Feinmann y una diputada oficialista que se vacunó

El periodista la acusó de no tener la edad suficiente para ser de los grupos vacunados en la Argentina y ella argumentó que es personal de salud

El periodista Eduardo Feinmann tuvo un tenso ida y vuelta con la diputada nacional Ayelén Spósito, acusada de recibir la vacuna contra el COVID-19 pese a no formar parte de los grupos de riesgo ni de personal estratégico.

En entrevista con LN+, la diputada explicó: "Tengo 35 años y soy personal de salud del hospital de San Antonio Oeste (de Río Negro), y hoy estoy con una licencia, pero a disposición de salud pública".

Ante eso, el periodista le retrucó: "¡Pero la pandemia la agarró como diputada, no como médica!". Y ella le insistió: "Pero estoy a disposición de la salud pública".

En ese momento, Feinmann apuntó: "No soy tonto; si uno es médico, es médico en la trinchera, no en la banca de diputados. A usted no le da ni la edad, diputada".

"Yo no estuve sentada en la banca, si no a disposición en el pico de los contagios. Hice seguimiento de los infectados. Hice el seguimiento personal y por teléfono cuando lo requería".

Ante eso, Feinmann ironizó: "El virus no contagia por teléfono, ¿estamos de acuerdo? Además, cuando iba al domicilio... ¿cómo hacía? Hablaba por el portero eléctrico. No corría ningún riesgo".

En ese momento, la diputada sostuvo que en la provincia hay una estrategia de suplencias: "Cuando está colapsado el sistema de salud uno tiene que ponerse a disposición. Una es médica antes que diputada, y se requerían mis servicios en el Hospital de Salud Pública; por ejemplo, si ahora tres de mis compañeros médicos en la guardia de San Antonio se enferman o son contacto estrecho, yo debo ir a cumplir esa función para cubrir esas guardias. Fue una decisión de salud pública de Río Negro salir a vacunar a todos los profesionales de salud estemos en el público privado o ejerciendo o no".

El escándalo de los vacunados VIP golpea la imagen del gobierno nacional

La médica aclaró que "el 98% del personal de salud de Río Negro ya está vacunado. El 2% restante no se vacunó por decisión propia". Sin embargo, esto no terminó de convencer al periodista: "Una diputada joven recibió las dos dosis en enero, que afortunada. Todo un privilegio", cerró.

Spósito tiene 35 años, es militante del Movimiento Evita y ejerce el cargo de diputada por el Frente de Todos. Por estos días, debido a la situación sanitaria, trabaja de manera remota desde San Antonio y viaja a Buenos Aires "cuando hay comisiones o sesiones donde se requiere presencialidad".

Oriunda de San Antonio Oeste, llegó al Congreso en diciembre de 2019 en reemplazo de María Emilia Soria, quien dejó su banca para asumir como intendenta en Gral. Roca.

Al trascender su vacunación y recibir críticas en redes sociales, se defendió, según declaraciones que relevó el diario de Rio Negro, de la siguiente manera: "Algunos personajes de la política salieron a decir que como médica no estuve presente cuando ‘faltaron terapistas’. Ojalá yo fuera terapista, para haber estado ahí. Pero yo no tengo ni la formación ni la capacidad para ocupar un rol en terapia intensiva. Soy médica generalista, hago guardias y atención primaria de la salud".