Se disparó la venta de oxímetros para controlar saturación de oxígeno en sangre: ¿cuánto cuestan?

Especialistas lo recomiendan en algunos casos positivos de coronavirus, para controlar la saturación de oxígeno en sangre de los pacientes desde sus casas

La segunda ola de Covid y el consecuente incremento en los casos positivos disparó la demanda de un artículo hasta el momento poco conocido: el oxímetro. Se trata de un pequeño dispositivo que se utiliza para medir la saturación de oxígeno en la sangre y que puede ser útil para aquellos pacientes que cursan la enfermedad desde sus casas. De todas formas, su utilización debe ser supervisada y guiada por un médico, ya que no es necesaria para todos los casos.

Durante abril, la demanda de este aparato creció exponencialmente. Tal es así que, según reconocieron desde MercadoLibre a iProfesional, si bien la venta de oxímetros "viene en alza desde el comienzo del año, en abril aumentaron un 362% en comparación con el mismo mes del año anterior".

Un oxímetro cuesta entre $3.500 y $4.700

Con un precio que oscila entre los $3.500 y $4.700, en el sitio de compras se ofrecen con "entrega en el día" y el interés de los usuarios es palpable al observar los distintos comentarios en los que se consulta por su disponibilidad y modos de envío. También se venden en las casas de retail de electrónica, con la posibilidad en algunos casos de comprarlo en cuotas.

Modo de uso y recomendaciones

Si bien es un artículo que puede resultar de utilidad para los pacientes con Covid que transitan la enfermedad desde sus casas, los especialistas también remarcan la prudencia que debe tenerse al momento de utilizarse.

"El oxímetro es importante, no para todo el mundo, pero sí es especialmente importante para la gente que tiene fiebre persistente alta después de los cinco o seis días, que es cuando aparece más marcada la neumonía Covid", señaló a iProfesional Pablo Mountford, hematólogo y médico clínico, quien realiza seguimientos de casos de Covid por telemedicina para OSDE. Y agregó: "La gran mayoría de la gente tiene neumonía, aunque muy leve, y la pasa en la casa. Pero la neumonía que nos importa es la que se considera moderada o severa y lo que te da el corte para definir si una neumonía es moderada -más allá de las imágenes tomográficas- es que baje la saturación de oxígeno en sangre. Eso es lo que miden estos aparatos".

El hematólogo Mountford indica que lo necesitan principalmente personas con factores de riesgo que están con cuadro compatible

El doctor señala la importancia de no generalizar, ya que no todos los casos se parecen, y también llamó a ser prudente en la utilización de los oxímetros: "No es esencial y no es para todo el mundo: porque mucha gente joven, que le duele la garganta y que no tiene olfato ni gusto, se vuelve paranoica y ansiosa midiéndose cada tres segundos con el oxímetro, y no sirve para nada. Pero para personas con factores de riesgo que están con cuadro compatible, en la parte más inflamatoria del Covid que viene después del día cinco o seis, ayuda para realizar un seguimiento de telemedicina. Ayuda a definir a quién hay que cuidar mejor: ya sea internarlo en hoteles con oxígeno, de mediana complejidad, o eventualmente a quienes tienen que ser internadas en un hospital. Eso lo define la neumonía Covid moderada: es cuando la saturación está en 94% para abajo y sin fiebre".

Mountford aclaró, además, que "muchos pacientes que tienen condicionantes previos, gente con problemas respiratorios previos por ejemplo, ya naturalmente vive con una saturación un poco más baja". "Para la gente que no tiene antecedentes y que por ahí sigue con fiebre al día cinco o seis, empieza a ser de utilidad: si tiene de 95% para arriba se está tranquilo, se puede quedar en casa, sabiendo que no hay nada serio por delante", señaló.

Seguimiento

"Nosotros sabemos que más de la mitad de la gente que se contagia va a tener neumonía por Covid. Así que hacerle una tomografía a todo el mundo no sirve. Pero sí es cierto que si tenés un 97% de saturación, podés hacer el tratamiento de la neumonía Covid en tu casa y esperar tranquilo. Para la mayoría de las personas no hay ni que pensar en internarlos", explicó Mountford, quien señaló que en caso de que el paciente no cuente con un oxímetro en su casa y presente síntomas compatibles con una neumonía moderada, se envía "a centros para hacerse una tomografía y que le midan la oximetría".

En conclusión, señaló el especialista, contar con un oxímetro puede ayudar al paciente, "pero siempre tiene que estar supervisado y guiado por el médico". "Y tienen que confiar en el médico, porque si no, alguien que no lo necesita, se desborda en una crisis de ansiedad. Y eso es la mayoría de la gente: la mayoría de la gente no tiene la necesidad de tener uno, pero no hay forma de predecir de qué forma va a evolucionar la enfermedad. Aunque hay factores de riesgo que se cumplen: la edad es uno de esos factores. Es decir que, mientras más grande sea el paciente, más útil puede resultar", concluyo Mountford.