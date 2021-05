La vacunación en Miami: las llamativas imágenes de la playa estadounidense

El slogan que se puede encontrar en Miami actualmente es: "hasta las 18 o hasta que las vacunas se acaben", un claro incentivo a aplicarse la inoculación contra el Covid-19, tanto para locales como para residentes de otros países que quieran vacunarse allí.

Las autoridades de la ciudad de Miami Beach siguen impulsando con fuerza su campaña de vacunación contra el coronavirus, pero hay una pequeña diferencia en relación a otros lugares del mundo e incluso del propio país estadounidense. Además de en los centros de vacunación, en Miami es posible vacunarse en la playa, a metros del mar, en los mismos lugares donde hasta hace poco más de un año sólo se iba a descansar y tomar sol.

COVID-19 VACCINE SITES: both sites are open right now and distributing J&J vaccines! Must be 18 years or older. South Beach location will be open until 6pm and Normandy Fountain location will open from 11am-9pm. Please share this information! pic.twitter.com/R4UBlPLFzg — David Richardson (@david4florida) May 9, 2021