La inédita confesión de Guillermo Coria sobre la histórica final con Gastón Gaudio en Roland Garros

El Mago habló una vez más sobre aquel recordado partido, pero hizo una confesión inesperada y que nunca había mencionado hasta el momento

Guillermo Coria habló sobre su infancia, la crianza de sus hijas y, como no podía faltar, la tan recordada final que perdió con Gastón Gaudio en Roland Garros, un hecho que sucedió en 2004. Además, explicó porqué decidió retirarse del deporte profesional con apenas 27 años. "Perdí el hambre de gloria", resaltó.

En una entrevista con A24, el tenista, uno de los mejores que tuvo la Argentina y que llegó a ocupar el puesto número 3 del Ranking de la ATP en 2004 y 2005, recuerdo algunos hechos inolvidables de su carrera..

Sobre su infancia, Guillermo Coria dijo que "De chiquito no tenía todo lo que quería. Mi familia clase media baja, muy baja y luchadora. Mi viejo profesor de tenis y mi mamá ama de casa. Dependíamos de lo que le ingresara a mi viejo. Si llovía una semana entera no había un mango. Al alquiler siempre llegábamos con lo justo. Comida nunca nos faltó, pero sé que mi viejo comía un poco menos para cuidarnos a nosotros".

Guillermo Coria y el por qué de su retiro.

"Desde los 13 años me crié solo en Europa. Cuando era chico dormí en el piso, me cagué de hambre y de frío. Por eso ganar esos primeros torneos, firmar el primer contrato y poder comprarle la primera casa a mis viejos no tiene precio. Que no suframos más con el alquiler. De no estar a siete días de tener que pagar y no tener la guita".

Sobre los hijos, dijo "mis hijos no entendían por qué pasaban partidos donde jugaba papa. En casa no tengo trofeos ni raquetas. Pero les resultaba raro que me pidan autógrafos o fotos. Incluso en casa se enojaban conmigo porque me dicen Mago y ellos me decían ‘pero papá por qué te dicen Mago si vos no hacés ningún truco ni nada. Sos un mago trucho. La mamá le tuvo que explicar. En los cumpleaños mi nene le gritaba a los magos de los cumpleaños ‘¡Vos no sos mago! ¡Mi papá es mago!’".

La recordada final

"Gracias a la final perdida con Gaudio pude darme cuenta de otras cosas, de cambiar como persona, de expresar un poco más las cosas que uno va sintiendo. Antes, durante y después de la final soñé que la ganaba. Soñé también que volvía a vivir la situación y tomaba otras decisiones", agregó. Y aclaró que con Gaudio no eran "grandes amigos".

Guillermo Coria en sus últimos días como tenista.

Después de eso, llegó el retiro, el cual explicó que lo decidió por una causa clara: "me retiré joven porque perdí la pasión y el hambre de gloria".

Pese a conseguir nueve títulos ATP en su carrera, al santafecino se lo recuerda por aquella icónica final de Roland Garros en 2004 que perdió ante su compatriota. Mucho se habló de aquel encuentro, no solo por la epopeya de que dos argentinos definiesen un Grand Slam y por cómo se dio el encuentro a favor del Gato, sino por la rivalidad que tenían los dos jugadores en ese tiempo.

Fue así que Coria reveló cómo comenzó su enemistad con el nacido en Temperley. "Gaudio se calentó porque en Viña del Mar cuando le gané le hice el festejo de Salas. Después él me la devolvió en Buenos Aires cuando ganó y me tiró la bandera de Independiente", rememoró. Y también contó al verdad de aquel rumor que decía que se habían tomado a golpes de puño: "Gaudio no me agarro del cogote. Aparte vos te cagás a trompadas en el tenis y te descalifican del torneo. Sí discutí con él y con el hermano, pero quedó ahí".