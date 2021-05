Almeyda quiso comprar vacunas para Azul pero no pudo porque "al sistema lo maneja el gobierno"

El técnico y ex futbolista aseguró no le importaba el costo pero que un político le dijo que "no se puede a nivel privado hacer estas cosas"

El técnico y ex futbolista Matías Almeyda aseguró que intentó comprar vacunas para inocular a todos los habitantes de Azul, su localidad natal, pero que un político al que contactó le dijo que solamente el Estado puede hacer las negociaciones. "El sistema está hecho así, lo maneja el gobierno", manifestó el ex River.

"Quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza", le contó Almeyda a Radio Mitre, al repasar el fallecimiento de su padre por coronavirus. "No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos", sostuvo.

Dijo que, tras esa experiencia, se abocó a intentar llevar a Azul, su ciudad natal y la que elige para descansar cada vez que el trabajo le da un respiro, las vacunas necesarias para vacunar a toda la población, y para eso se contactó con "un político importante de Argentina".

"Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo", manifestó el técnico de San José Earthquakes, de la MLS en California. "Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas".

El "Pelado" Almeyda aseguró que "hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población", pero insistió: "El sistema está hecho así, lo maneja el gobierno. El día que se abra un poco todo esto va a haber mucha gente que querrá colaborar pero también va a haber mucho negocio".

El informe vespertino de este martes ha indicado que se detectaron 25.976 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó a la pandemia llega a 3.191.097.

Los fallecidos informados este lunes por el Ministerio de Salud fueron 490, de modo que el total de personas que murieron a causa del coronavirus asciende a 68.311.

La ocupación de camas de terapia intensiva

Actualmente hay 5.375 personas internadas en camas de terapia intensiva en todo el país. Así, el promedio de ocupación de este tipo de camas es de 69,4% a nivel nacional, mientras que en el AMBA es un poco más alto: 75,7%.

La ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene elevada

Los testeos

En las últimas 24 horas se han hecho 92.595 testeos en todo el país.

Se detectaron en Argentina las cepas de India y Sudáfrica

Las cepas de coronavirus identificadas como India y Sudáfrica ya están presentes en Argentina. Hasta el momento, no se habían detectado casos de estas variantes, pero en las últimas horas fueron halladas en muestras que se tomaron a pasajeros que llegaron desde Europa y habían tenido un resultado positivo en el testeo en Ezeiza.

De acuerdo a lo explicado por fuentes oficiales, desde que se iniciaron estos controles la mitad de las muestras tomadas corresponden a los nuevos linajes denominados "prioritarios", entre los que se encuentran los de Manaos, Reino Unido y Andina, entre otras.

"Pero esta es la primera vez que encontramos las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India) y B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)", aseguró a Clarín Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.

Se detectaron cepas que hasta ahora no estaban presentes en Argentina

La funcionaria señaló que "dentro del protocolo de procedimientos para los ingresos a Ezeiza desde el exterior, a todas las personas se les realiza un test de antígenos; a los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad de Buenos Aires a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a secuenciar al laboratorio Malbrán".

De esa secuenciación surge que, en los dos primeros casos -en dos menores de edad procedentes de París y residentes de Ciudad de Buenos Aires-, se halló la variante B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India); mientras que en el tercero -en una persona de 58 años, procedente de España y residente de la provincia de Río Negro- se aisló la variante B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica).

Es importante tener en cuenta que los tres viajeros habían ingresado al país el 24 de abril. Luego del hisopado positivo en el aeropuerto de Ezeiza, fueron derivados para la realización del aislamiento correspondiente a un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el día 26 de abril, se notificó a las jurisdicciones para que realicen las acciones de seguimiento de los contactos estrechos.

De acuerdo a lo informado por las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los más chicos cumplieron el aislamiento junto a sus padres, aunque ambos adultos habían dado negativo. Por su parte, la persona adulta restante cursó el aislamiento de 10 días con síntomas leves.