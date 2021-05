El Hot Sale se convierte en Hot Week: los productos más "clickeados" y qué empresas extienden sus descuentos toda la semana

Llegando al último día del gran evento del e-commerce, los organizadores reconocen buenos resultados y destacan las mejores ofertas hasta el momento

La octava edición de Hot Sale está llegando a su final oficial, pero las ofertas no se frenan: muchas empresas se disponen continuar con sus descuentos durante toda la semana, dando lugar a la "Hot Week".

El evento organizado durante el 10, 11 y 12 de mayo por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ya logró superar los números del año pasado con una amplia diferencia. Según los datos brindados por Tienda Nube en su página oficial, hasta el momento se han facturado $1.420.207.805, con un ticket promedio de venta de $5.913.

"Comparado con el Hot Sale del año anterior, la facturación de los dos primeros días ya superó en un 49% lo transaccionado durante las primeras 48 horas del Hot Sale 2020", indica Victoria Blazevic, Brand & Communications Manager de Tiendanube.

La facturación de los dos días ya superó en un 49% lo transaccionado durante las primeras 48hs Hot Sale 2020

Hot Week: las empresas que deciden extender los descuentos

Como sucedió también en años anteriores, en este 2021 son varias las empresas que, debido al éxito que significa el evento, deciden extender los descuentos, promociones y ofertas a lo largo de toda la semana, dando lugar a la famosa "Hot Week".

En esta ocasión se suman a la movida, empresas como Tiendanube (incluyendo a sus más de 40.000 tiendas online de pymes en todo el país), agencias de viaje como Avantrip, Almundo y Despegar, y empresas de cosméticos como Avon y Natura. En este último caso Santiago Del Giudice, Gerente de E-Commerce de Natura Argentina, aseguró que "Las proyecciones indican que las transacciones concretadas durante el Hot Sale y la Hot Week serán comparables a las de un mes promedio".

La decisión de extender las promociones no corre por cuenta de la CACE sino de cada empresa en particular, y por lo tanto esas promociones ya no forman parte del Hot Sale.

Si bien las principales ofertas suelen presentarse en los primeros días de Hot Sale, las empresas que se suman a la "Hot Week" buscan sostener los beneficios.

"Puede que en el correr de los días se reste alguno si el proveedor de ese beneficio considera que ya se agotó su participación, es un tema de oferta y demanda, pero los beneficios básicos suelen mantenerse, especialmente los de financiamiento entre 6 o 12 cuotas", explicó Francisco Stengel, vocero de Avantrip a iProfesional.

Los productos más clickeados por categoría

El evento más importante para el e-commerce se encuentra en su tercer día y debido a esto ya se pueden conocer, en cada categoría, las ofertas que despertaron mayor interés entre quienes visitaron el sitio oficial de Hot Sale.

Ranking de los productos más clickeados por categoría:

Electro y tecno: Celular Android 64 GB Viajes: Vuelo a Miami Muebles: Placard dos puertas corredizas Indumentaria: Campera Parka invierno Deportes: Bicicleta mountain bike rodado 29 Alimentos y bebidas: Capsulas de cafe Cosmética y Belleza: Oxímetro de pulso Niños: Zapatillas urbanas Automotriz: Combo neumáticos para auto Varios: Termo Servicios: Servicios de telefonía

Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la CACE, expresó al respecto: "Desde el año pasado el mundo cambió y también se modificaron los hábitos de consumo. En esta edición, estos nuevos hábitos se reflejan en el interés de los usuarios por productos como bicicletas, notebooks y sillas de oficina, los cuales se suman a los clásicos de tecnología y deporte".

Sin embargo, a lo largo del evento y durante las últimas 24hs se presentaron variaciones en cuanto a las categorías más elegidas por los compradores. En este sentido, Indumentaria bajó casi un 4%, mientras que esto le dio lugar al crecimiento de las categorías Deco y Hogar y Salud y belleza.

En cuanto al ticket promedio, también se puede hablar de un ranking, que posiciona en primer lugar a la categoría de Deco y Hogar que ya supera los $9.400, seguido de Electrónica y Tecnología con ARS $7655 en promedio.

Dentro de Indumentaria, se destacaron los productos relacionados a Deportes, que presentan hasta ahora el crecimiento más alto año a año, siendo este un 89% más en transacciones y más de un 230% en facturación comparado con 2020.

Los argentinos están pagando en un 90% mediante pasarelas de pago como MercadoPago y Todo Pago.

¿Cómo pagan y cómo envían los productos los argentinos?

Durante la jornada de Hot Sale, son varios los medios de pago que pueden usar los usuarios para realizar sus compras, sin embargo, algunos parecen ser los preferidos y los más elegidos hasta el momento.

Los argentinos están pagando las compras en un 90% mediante pasarelas de pago como MercadoPago, Todo Pago y Paypal. En promedio el 75% de las ventas se realizó con tarjetas de crédito, mientras que el 8% con débito y sólo un 17% con efectivo, transferencia bancaria o dinero en cuenta.

Por otro lado, los argentinos están eligiendo enviar sus productos mediante empresas de logística como Correo Argentino, OCA, Envío Pack, Pudo, Shipnow y logística propia personalizada, entre otras, en un 80%, mientras que el retiro por punto de venta se mantuvo en 20% al igual que Hot Sale 2020.

También creció un 3% la opción de envío personalizado (a través de motomensajería o deliveries de última milla, por ejemplo) si comparamos con la misma fecha durante 2020. Este comportamiento también guarda relación con la incorporación de empresas como Rappi o Pedidos Ya a la logística de ecommerce.